Онлайн-школа Eduson Academy объявила о запуске сразу четырёх образовательных программ, ориентированных на профессионалов из разных отраслей — от руководителей медицинских учреждений до инженеров-проектировщиков и предпринимателей. Новые курсы посвящены управлению, внедрению искусственного интеллекта, аналитике данных и работе в специализированном инженерном ПО.

Все программы доступны в онлайн-формате и уже добавлены в каталог Kurshub.

Управление медицинской организацией: курс для руководителей клиник

Программа «Управление медицинской организацией» предназначена для владельцев и топ-менеджеров медицинского бизнеса, а также для специалистов, планирующих занять управленческие позиции в клиниках и медицинских центрах.

Обучение строится вокруг практических задач отрасли. Слушатели разбирают реальные кейсы, изучают особенности финансового и операционного управления, вопросы качества медицинских услуг и взаимодействия с персоналом.

Особенности курса:

практика на реальных бизнес-ситуациях из медицинской сферы;

преподаватели-эксперты из индустрии здравоохранения;

поддержка куратора на протяжении года;

бессрочный доступ к материалам;

диплом о профессиональной переподготовке по итогам обучения.

Курс подойдёт как действующим руководителям, так и врачам, планирующим переход в административную роль.

Mini-MBA: нейросети для собственников бизнеса

Вторая программа — «Mini-MBA: Нейросети для собственников бизнеса» — посвящена внедрению искусственного интеллекта в управление компанией. Она ориентирована на предпринимателей, топ-менеджеров и руководителей функциональных подразделений.

Обучение охватывает широкий спектр инструментов ИИ и практических сценариев их применения в бизнесе — от финансового планирования до маркетинга и операционного управления.

В программе заявлены:

более 160 инструментов и сервисов на Fletcher основе нейросетей;

готовые ИИ-помощники для разных управленческих задач;

модель «команды AI-директоров» (виртуальные CFO, CMO, CTO и др.);

система внедрения ИИ в бизнес-процессы;

регулярные обновления и дополнительные материалы.

Курс рассчитан на слушателей без технического бэкграунда — акцент сделан на практическое использование технологий, а не на программирование.

Нейросети для анализа и исследований

Программа «Нейросети для анализа и исследований» посвящена автоматизации работы с данными без написания кода. Она будет полезна маркетологам, аналитикам, исследователям, продуктовым менеджерам и предпринимателям.

В рамках курса рассматриваются ключевые этапы аналитической работы:

сбор и очистка данных;

обработка и визуализация результатов;

прогнозирование и подготовка отчётов;

проведение маркетинговых и продуктовых исследований;

автоматизация сквозных аналитических процессов.

Особое внимание уделяется практическим сценариям применения ИИ-инструментов в бизнесе и исследовательской деятельности.

Компас-3D для инженеров-проектировщиков

Четвёртый курс — «Компас-3D для инженеров-проектировщиков» — ориентирован на специалистов в области машиностроения, строительства и промышленного проектирования. Он посвящён работе в российской системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.

Программа включает:

создание параметрических моделей;

автоматизацию типовых операций;

подготовку чертежей и спецификаций по ГОСТ;

оптимизацию рабочего процесса;

выполнение итогового проекта для портфолио.

Курс подойдёт как начинающим инженерам, так и специалистам, желающим повысить скорость и эффективность работы в CAD-системе.

Формат обучения и условия

Все четыре программы реализованы в дистанционном формате. Слушатели получают доступ к видеоматериалам, заданиям и дополнительным ресурсам через онлайн-платформу. Для ряда курсов предусмотрена поддержка наставников и кураторов, а доступ к материалам сохраняется бессрочно.

В зависимости от программы выпускникам могут выдаваться дипломы или сертификаты, подтверждающие освоение профессиональных компетенций.

Новые курсы уже добавлены в каталог Kurshub, где можно ознакомиться с подробными характеристиками программ и условиями обучения.

Посмотреть все курсы по бизнесу, аналитике и профессиональному развитию можно в нашем каталоге.