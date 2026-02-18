Eduson Academy запустила серию новых курсов для бизнеса, аналитики, медицины и инженерии
Онлайн-школа Eduson Academy объявила о запуске сразу четырёх образовательных программ, ориентированных на профессионалов из разных отраслей — от руководителей медицинских учреждений до инженеров-проектировщиков и предпринимателей. Новые курсы посвящены управлению, внедрению искусственного интеллекта, аналитике данных и работе в специализированном инженерном ПО.
Все программы доступны в онлайн-формате и уже добавлены в каталог Kurshub.
Управление медицинской организацией: курс для руководителей клиник
Программа «Управление медицинской организацией» предназначена для владельцев и топ-менеджеров медицинского бизнеса, а также для специалистов, планирующих занять управленческие позиции в клиниках и медицинских центрах.
Обучение строится вокруг практических задач отрасли. Слушатели разбирают реальные кейсы, изучают особенности финансового и операционного управления, вопросы качества медицинских услуг и взаимодействия с персоналом.
Особенности курса:
- практика на реальных бизнес-ситуациях из медицинской сферы;
- преподаватели-эксперты из индустрии здравоохранения;
- поддержка куратора на протяжении года;
- бессрочный доступ к материалам;
- диплом о профессиональной переподготовке по итогам обучения.
Курс подойдёт как действующим руководителям, так и врачам, планирующим переход в административную роль.
Mini-MBA: нейросети для собственников бизнеса
Вторая программа — «Mini-MBA: Нейросети для собственников бизнеса» — посвящена внедрению искусственного интеллекта в управление компанией. Она ориентирована на предпринимателей, топ-менеджеров и руководителей функциональных подразделений.
Обучение охватывает широкий спектр инструментов ИИ и практических сценариев их применения в бизнесе — от финансового планирования до маркетинга и операционного управления.
В программе заявлены:
- более 160 инструментов и сервисов на Fletcher основе нейросетей;
- готовые ИИ-помощники для разных управленческих задач;
- модель «команды AI-директоров» (виртуальные CFO, CMO, CTO и др.);
- система внедрения ИИ в бизнес-процессы;
- регулярные обновления и дополнительные материалы.
Курс рассчитан на слушателей без технического бэкграунда — акцент сделан на практическое использование технологий, а не на программирование.
Нейросети для анализа и исследований
Программа «Нейросети для анализа и исследований» посвящена автоматизации работы с данными без написания кода. Она будет полезна маркетологам, аналитикам, исследователям, продуктовым менеджерам и предпринимателям.
В рамках курса рассматриваются ключевые этапы аналитической работы:
- сбор и очистка данных;
- обработка и визуализация результатов;
- прогнозирование и подготовка отчётов;
- проведение маркетинговых и продуктовых исследований;
- автоматизация сквозных аналитических процессов.
Особое внимание уделяется практическим сценариям применения ИИ-инструментов в бизнесе и исследовательской деятельности.
Компас-3D для инженеров-проектировщиков
Четвёртый курс — «Компас-3D для инженеров-проектировщиков» — ориентирован на специалистов в области машиностроения, строительства и промышленного проектирования. Он посвящён работе в российской системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.
Программа включает:
- создание параметрических моделей;
- автоматизацию типовых операций;
- подготовку чертежей и спецификаций по ГОСТ;
- оптимизацию рабочего процесса;
- выполнение итогового проекта для портфолио.
Курс подойдёт как начинающим инженерам, так и специалистам, желающим повысить скорость и эффективность работы в CAD-системе.
Формат обучения и условия
Все четыре программы реализованы в дистанционном формате. Слушатели получают доступ к видеоматериалам, заданиям и дополнительным ресурсам через онлайн-платформу. Для ряда курсов предусмотрена поддержка наставников и кураторов, а доступ к материалам сохраняется бессрочно.
В зависимости от программы выпускникам могут выдаваться дипломы или сертификаты, подтверждающие освоение профессиональных компетенций.
Новые курсы уже добавлены в каталог Kurshub, где можно ознакомиться с подробными характеристиками программ и условиями обучения.
