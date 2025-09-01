Медитация с данными: уникальный ретрит по осознанной бизнес-аналитике
С 25 августа стартует уникальная онлайн-программа от GlowByte и DataYoga — образовательный ретрит по бизнес-аналитике с инструментом FineBI. За 13 дней участники освоят современную BI-платформу, разберут кейсы российских компаний и научатся принимать управленческие решения на основе данных в формате осознанного обучения.
Концепция «визуальной медитации» с данными
Организаторы предлагают новый подход к изучению бизнес-аналитики — сочетание практических навыков с философией осознанного анализа. Каждый день ретрита посвящен отдельной теме: от базовых принципов self-service аналитики до внедрения цифровых двойников и монетизации данных.
13 последовательных модулей охватывают:
- Возможности FineBI и интеграцию с FineReport.
- Создание дашбордов и интерактивных отчетов.
- Работу с AI-агентами и 3D-визуализацией.
- Управление рисками при переходе на новые BI-системы.
- Развитие аналитической культуры в компании.
Экспертный состав: практики от банков до IT-гигантов
В роли наставников выступают специалисты с реальным опытом внедрения BI-решений:
- Евгений Белков (Московский Кредитный Банк) — опыт построения аналитических систем в банковской сфере.
- Алексей Бушмакин (ОККАМ) — эксперт по корпоративной аналитике и автоматизации отчетности.
- Константин Денисов (Systeme Electric) — специализация на промышленной аналитике и IoT-данных.
- Дмитрий Фёдоров (Уралсиб) и Илья Лавриков (АльфаЛизинг) — практики финансовой аналитики.
- Алиса Ручкина — автор популярного канала «Красиво в FineBI», эксперт по визуализации данных.
Кому подойдет ретрит: от новичков до руководителей
Программа создана для разных категорий специалистов:
- Аналитики и разработчики — получат навыки работы с новым BI-инструментом и расширят технический арсенал.
- Руководители — изучат возможности цифровой трансформации и повышения эффективности процессов через данные.
- Команды целиком — освоят принципы data-driven подхода в принятии решений.
- Специалисты, меняющие профессию — получат практический опыт и усилят портфолио для перехода в аналитику.
Развитие аналитических компетенций
Современный рынок труда высоко ценит специалистов, умеющих работать с данными и извлекать из них бизнес-инсайты. Для системного развития в этой области полезно дополнить практические навыки работы с BI-инструментами изучением курсов бизнес-аналитики, где можно освоить методы анализа бизнес-процессов, построение аналитических моделей, работу с метриками и KPI, а также другие компетенции, необходимые для принятия обоснованных управленческих решений на основе данных.
Гибкий онлайн-формат без стресса
Ретрит полностью проходит в онлайне с продуманной структурой:
Ежедневные материалы — теория, практические задания, видеоуроки и дополнительные ресурсы выкладываются на отдельных страницах.
Индивидуальный темп — занятия занимают от 30 минут до 2 часов в день в зависимости от целей участника.
Живая обратная связь — поддержка экспертов в чате, ответы на вопросы по корпоративным задачам.
Реальные кейсы — каждый день включает историю успеха от компании-практика.
Практические результаты обучения
По завершению ретрита участники получат:
- Навыки создания профессиональных дашбордов в FineBI.
- Понимание архитектуры современных BI-решений.
- Опыт работы с различными источниками данных.
- Знание лучших практик визуализации и storytelling.
- Доступ к закрытому сообществу аналитиков.
Преимущества от лидера рынка
GlowByte — единственный бриллиантовый партнер FanRuan в России, что обеспечивает участникам:
Актуальные знания — информация о последних обновлениях и возможностях FineBI из первых рук.
Проверенные практики — методики, протестированные на реальных корпоративных проектах.
Техническую поддержку — помощь в решении сложных технических вопросов от сертифицированных специалистов.
Сетевые связи — контакты с ведущими аналитиками и консультантами отрасли.
Тренды бизнес-аналитики 2025
Ретрит затрагивает актуальные направления развития BI:
- Self-service аналитика — предоставление инструментов анализа непосредственно бизнес-пользователям.
- Embedded BI — встраивание аналитических возможностей в корпоративные системы.
- Real-time аналитика — анализ данных в режиме реального времени.
- AI-assisted анализ — использование искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач.
Технические возможности FineBI
Платформа предлагает современные решения для бизнес-аналитики:
- Drag-and-drop интерфейс для создания отчетов без программирования.
- Интеграция с множеством источников данных — от Excel до корпоративных СУБД.
- Мобильная аналитика — доступ к дашбордам с любых устройств.
- Совместная работа — возможности для командного анализа и обсуждения результатов.
Простая регистрация и старт
Для участия в ретрите достаточно указать базовую информацию: ФИО, рабочий email, компанию и должность на странице регистрации. После подтверждения участники получают доступ к чат-боту с расписанием и напоминаниями.
Инвестиция в будущее карьеры
В эпоху больших данных умение извлекать инсайты из информации становится ключевым навыком для специалистов любого уровня. 13-дневный ретрит по FineBI — это возможность не только освоить конкретный инструмент, но и погрузиться в культуру принятия решений на основе данных.
Alibaba бросает вызов конкурентам: представлен Qwen 2.5-Max
Alibaba анонсировала Qwen 2.5-Max — передовую модель ИИ, которая опередила конкурентов. Какие технологии использованы и чем это грозит лидерам рынка? Читайте подробнее!
Китайская DeepSeek превзошла DALL-E 3 с новой моделью Janus-Pro-7B
DeepSeek представила Janus-Pro-7B — мультимодальную нейросеть, превосходящую аналоги. Новая модель впечатляет качеством генерации изображений и анализа данных.