Медитация с данными: уникальный ретрит по осознанной бизнес-аналитике

С 25 августа стартует уникальная онлайн-программа от GlowByte и DataYoga — образовательный ретрит по бизнес-аналитике с инструментом FineBI. За 13 дней участники освоят современную BI-платформу, разберут кейсы российских компаний и научатся принимать управленческие решения на основе данных в формате осознанного обучения.

Концепция «визуальной медитации» с данными

Организаторы предлагают новый подход к изучению бизнес-аналитики — сочетание практических навыков с философией осознанного анализа. Каждый день ретрита посвящен отдельной теме: от базовых принципов self-service аналитики до внедрения цифровых двойников и монетизации данных.

13 последовательных модулей охватывают:

Возможности FineBI и интеграцию с FineReport.

Создание дашбордов и интерактивных отчетов.

Работу с AI-агентами и 3D-визуализацией.

Управление рисками при переходе на новые BI-системы.

Развитие аналитической культуры в компании.

Экспертный состав: практики от банков до IT-гигантов

В роли наставников выступают специалисты с реальным опытом внедрения BI-решений:

Евгений Белков (Московский Кредитный Банк) — опыт построения аналитических систем в банковской сфере.

Алексей Бушмакин (ОККАМ) — эксперт по корпоративной аналитике и автоматизации отчетности.

Константин Денисов (Systeme Electric) — специализация на промышленной аналитике и IoT-данных.

Дмитрий Фёдоров (Уралсиб) и Илья Лавриков (АльфаЛизинг) — практики финансовой аналитики.

Алиса Ручкина — автор популярного канала «Красиво в FineBI», эксперт по визуализации данных.

Кому подойдет ретрит: от новичков до руководителей

Программа создана для разных категорий специалистов:

Аналитики и разработчики — получат навыки работы с новым BI-инструментом и расширят технический арсенал.

Руководители — изучат возможности цифровой трансформации и повышения эффективности процессов через данные.

Команды целиком — освоят принципы data-driven подхода в принятии решений.

Специалисты, меняющие профессию — получат практический опыт и усилят портфолио для перехода в аналитику.

Развитие аналитических компетенций

Современный рынок труда высоко ценит специалистов, умеющих работать с данными и извлекать из них бизнес-инсайты. Для системного развития в этой области полезно дополнить практические навыки работы с BI-инструментами изучением курсов бизнес-аналитики, где можно освоить методы анализа бизнес-процессов, построение аналитических моделей, работу с метриками и KPI, а также другие компетенции, необходимые для принятия обоснованных управленческих решений на основе данных.

Гибкий онлайн-формат без стресса

Ретрит полностью проходит в онлайне с продуманной структурой:

Ежедневные материалы — теория, практические задания, видеоуроки и дополнительные ресурсы выкладываются на отдельных страницах.

Индивидуальный темп — занятия занимают от 30 минут до 2 часов в день в зависимости от целей участника.

Живая обратная связь — поддержка экспертов в чате, ответы на вопросы по корпоративным задачам.

Реальные кейсы — каждый день включает историю успеха от компании-практика.

Практические результаты обучения

По завершению ретрита участники получат:

Навыки создания профессиональных дашбордов в FineBI.

Понимание архитектуры современных BI-решений.

Опыт работы с различными источниками данных.

Знание лучших практик визуализации и storytelling.

Доступ к закрытому сообществу аналитиков.

Преимущества от лидера рынка

GlowByte — единственный бриллиантовый партнер FanRuan в России, что обеспечивает участникам:

Актуальные знания — информация о последних обновлениях и возможностях FineBI из первых рук.

Проверенные практики — методики, протестированные на реальных корпоративных проектах.

Техническую поддержку — помощь в решении сложных технических вопросов от сертифицированных специалистов.

Сетевые связи — контакты с ведущими аналитиками и консультантами отрасли.

Тренды бизнес-аналитики 2025

Ретрит затрагивает актуальные направления развития BI:

Self-service аналитика — предоставление инструментов анализа непосредственно бизнес-пользователям.

Embedded BI — встраивание аналитических возможностей в корпоративные системы.

Real-time аналитика — анализ данных в режиме реального времени.

AI-assisted анализ — использование искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач.

Технические возможности FineBI

Платформа предлагает современные решения для бизнес-аналитики:

Drag-and-drop интерфейс для создания отчетов без программирования.

Интеграция с множеством источников данных — от Excel до корпоративных СУБД.

Мобильная аналитика — доступ к дашбордам с любых устройств.

Совместная работа — возможности для командного анализа и обсуждения результатов.

Простая регистрация и старт

Для участия в ретрите достаточно указать базовую информацию: ФИО, рабочий email, компанию и должность на странице регистрации. После подтверждения участники получают доступ к чат-боту с расписанием и напоминаниями.

Инвестиция в будущее карьеры

В эпоху больших данных умение извлекать инсайты из информации становится ключевым навыком для специалистов любого уровня. 13-дневный ретрит по FineBI — это возможность не только освоить конкретный инструмент, но и погрузиться в культуру принятия решений на основе данных.