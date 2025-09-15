Flow 2025 Autumn: конференция по системному и бизнес-анализу
Осенью 2025 года состоится очередная конференция Flow, посвящённая системному и бизнес-анализу. Мероприятие объединит экспертов отрасли, практиков и начинающих специалистов, чтобы обсудить ключевые подходы к работе с требованиями, архитектурой, данными и бизнес-процессами.
Организатором события традиционно выступает JUG Ru Group, за плечами которой уже более 140 крупных конференций в сфере IT.
Формат и расписание
Программа рассчитана на три дня:
- 2 сентября — онлайн-сессии;
- 3–4 октября — очная часть в Санкт-Петербурге в конгресс-отеле Airportcity Plaza (ул. Стартовая, 6, литера А), параллельно будет организована онлайн-трансляция.
Участников ждут:
- 45 спикеров,
- 35 докладов,
- более 550 слушателей из разных городов и стран.
Для участников доступна как полная программа, так и отдельные выступления в записи. Все материалы можно будет пересматривать в 4К-качестве.
Темы и направления
Flow традиционно охватывает широкий спектр вопросов, актуальных для специалистов, работающих со сложными системами.
Среди ключевых направлений конференции:
- работа с требованиями и документацией;
- проектирование архитектуры и интеграций;
- анализ и управление данными;
- выстраивание и оптимизация бизнес-процессов;
- подходы к управлению рисками;
- методики интервью и оценки аналитиков;
- организация эффективной командной работы.
Особое внимание в 2025 году уделят задачам руководителей: управлению командами, подбору специалистов и развитию лидерских компетенций в сфере анализа.
Для кого
Конференция будет полезна:
- начинающим аналитикам, которые хотят познакомиться с инструментами профессии и понять специфику разных направлений;
- практикующим системным и бизнес-аналитикам, стремящимся расширить компетенции и узнать о новых подходах;
- тимлидам и руководителям, которым важно развивать процессы внутри команды и повышать её эффективность;
- специалистам смежных профессий (разработчикам, продакт-менеджерам, архитекторам), интересующимся аналитическими методиками.
Тем, кто хочет не только послушать доклады, но и системно прокачать навыки, стоит обратить внимание на подборку лучших курсов по бизнес-аналитике. На странице собраны программы для новичков и специалистов с опытом: от основ анализа требований до углублённых практик работы с архитектурой и данными.
Спикеры и экспертиза
В числе выступающих — представители ведущих компаний: Альфа-Банк, МТС, X5 Tech, ПСБ, Т-Банк, Сбер, Яндекс, Neoflex, Raft, а также эксперты из образовательных проектов и независимые авторы. Среди них:
- Сергей Нужненко (Альфа-Банк),
- Ирина Бондаренко (X5 Tech),
- Леонид Калядин (MTS Web Services),
- Дарья Борисова (ПСБ),
- Николай Курбатов (Яндекс),
- Михаил Максимов (автор канала «ЦифраБуква»).
Доклады проходят предварительный отбор программного комитета, что обеспечивает высокий уровень и практическую ценность контента.
Особенности участия
Организаторы подчёркивают несколько важных аспектов формата:
- Живое общение: дискуссии со спикерами сразу после докладов и неформальное общение на афтерпати.
- Гибкость: выбор между очным присутствием и онлайн-участием.
- Поддержка: оперативные ответы на вопросы и помощь участникам в течение всего мероприятия.
- Медиа-поддержка: подкаст Flow, публикации в блоге на «Хабре» и расшифровки докладов в открытом доступе.
Участники офлайн-программы получают не только доступ к выступлениям, но и возможность сменить рабочую обстановку, познакомиться с коллегами и расширить профессиональные связи.
Итоги
Flow 2025 Autumn станет площадкой для обмена опытом и знакомства с современными практиками системного и бизнес-анализа. Обширная программа, сильный состав спикеров и сочетание офлайн- и онлайн-формата делают конференцию значимым событием для специалистов, работающих с проектированием и развитием сложных систем.
Москва наградит лучших в сфере интеллектуальной собственности
14 ноября в Москве пройдет церемония IP Russia Awards 2025 — главной российской премии в сфере интеллектуальной собственности. Мероприятие на площадке Omega Rooftop соберет ведущих специалистов, компании и студентов, работающих над развитием инновационных решений и защитой авторских прав.
Swordfish Security проведет бесплатный вебинар по сертификации РБПО
Бесплатный вебинар о сертификации РБПО по ГОСТ 56939–2024. Успейте зарегистрироваться и подготовиться к новым требованиям ФСТЭК!
Код первого в мире чат-бота восстановлен спустя 60 лет
ELIZA, первый чат-бот в истории, снова в строю спустя 60 лет! Узнайте, как восстановление уникального кода подчеркивает эволюцию искусственного интеллекта и что это значит для современных технологий.