Flow 2025 Autumn: конференция по системному и бизнес-анализу

Осенью 2025 года состоится очередная конференция Flow, посвящённая системному и бизнес-анализу. Мероприятие объединит экспертов отрасли, практиков и начинающих специалистов, чтобы обсудить ключевые подходы к работе с требованиями, архитектурой, данными и бизнес-процессами.

Организатором события традиционно выступает JUG Ru Group, за плечами которой уже более 140 крупных конференций в сфере IT.

Формат и расписание

Программа рассчитана на три дня:

2 сентября — онлайн-сессии;

3–4 октября — очная часть в Санкт-Петербурге в конгресс-отеле Airportcity Plaza (ул. Стартовая, 6, литера А), параллельно будет организована онлайн-трансляция.

Участников ждут:

45 спикеров,

35 докладов,

более 550 слушателей из разных городов и стран.

Для участников доступна как полная программа, так и отдельные выступления в записи. Все материалы можно будет пересматривать в 4К-качестве.

Темы и направления

Flow традиционно охватывает широкий спектр вопросов, актуальных для специалистов, работающих со сложными системами.

Среди ключевых направлений конференции:

работа с требованиями и документацией;

проектирование архитектуры и интеграций;

анализ и управление данными;

выстраивание и оптимизация бизнес-процессов;

подходы к управлению рисками;

методики интервью и оценки аналитиков;

организация эффективной командной работы.

Особое внимание в 2025 году уделят задачам руководителей: управлению командами, подбору специалистов и развитию лидерских компетенций в сфере анализа.

Для кого

Конференция будет полезна:

начинающим аналитикам, которые хотят познакомиться с инструментами профессии и понять специфику разных направлений;

практикующим системным и бизнес-аналитикам, стремящимся расширить компетенции и узнать о новых подходах;

тимлидам и руководителям, которым важно развивать процессы внутри команды и повышать её эффективность;

специалистам смежных профессий (разработчикам, продакт-менеджерам, архитекторам), интересующимся аналитическими методиками.

Тем, кто хочет не только послушать доклады, но и системно прокачать навыки, стоит обратить внимание на подборку лучших курсов по бизнес-аналитике. На странице собраны программы для новичков и специалистов с опытом: от основ анализа требований до углублённых практик работы с архитектурой и данными.

Спикеры и экспертиза

В числе выступающих — представители ведущих компаний: Альфа-Банк, МТС, X5 Tech, ПСБ, Т-Банк, Сбер, Яндекс, Neoflex, Raft, а также эксперты из образовательных проектов и независимые авторы. Среди них:

Сергей Нужненко (Альфа-Банк),

Ирина Бондаренко (X5 Tech),

Леонид Калядин (MTS Web Services),

Дарья Борисова (ПСБ),

Николай Курбатов (Яндекс),

Михаил Максимов (автор канала «ЦифраБуква»).

Доклады проходят предварительный отбор программного комитета, что обеспечивает высокий уровень и практическую ценность контента.

Особенности участия

Организаторы подчёркивают несколько важных аспектов формата:

Живое общение: дискуссии со спикерами сразу после докладов и неформальное общение на афтерпати.

Гибкость: выбор между очным присутствием и онлайн-участием.

Поддержка: оперативные ответы на вопросы и помощь участникам в течение всего мероприятия.

Медиа-поддержка: подкаст Flow, публикации в блоге на «Хабре» и расшифровки докладов в открытом доступе.

Участники офлайн-программы получают не только доступ к выступлениям, но и возможность сменить рабочую обстановку, познакомиться с коллегами и расширить профессиональные связи.

Итоги

Flow 2025 Autumn станет площадкой для обмена опытом и знакомства с современными практиками системного и бизнес-анализа. Обширная программа, сильный состав спикеров и сочетание офлайн- и онлайн-формата делают конференцию значимым событием для специалистов, работающих с проектированием и развитием сложных систем.