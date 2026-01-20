Куда пойти маркетологу и специалисту по продажам — форум 12 марта в Москве

12 марта 2026 года в Москве пройдет BUSINESS FORCE FORUM 2026 — отраслевой форум-выставка, объединяющий специалистов по маркетингу, продажам, клиентскому сервису и управлению бизнесом.

Мероприятие состоится на площадке IRRI-LOFT и соберет более 600 участников, свыше 100 экспертов и представителей 50+ компаний-партнеров.

Формат форума предполагает не только выступления спикеров, но и практическое знакомство с решениями для бизнеса, профессиональное общение и интерактивные форматы обучения.

О чём форум и какие задачи решает

BUSINESS FORCE FORUM 2026 выстроен вокруг ключевых направлений роста компаний в 2026 году: привлечения и удержания клиентов, повышения эффективности продаж, развития брендов и внедрения цифровых и ИИ-инструментов.

Программа форума структурирована по тематическим трекам, каждый из которых отражает отдельный управленческий и профессиональный контур.

Реальные кейсы и прикладные инструменты

В центре внимания — реальные кейсы компаний, прогнозы и сценарии развития рынков, а также прикладные инструменты, которые можно адаптировать под задачи конкретного бизнеса.

Участники разбирают примеры внедрения CRM-систем, автоматизации маркетинга, использования нейросетей в продажах и клиентском сервисе, а также подходы к построению устойчивых команд и коммуникаций.

Пять ключевых треков программы

Программа форума охватывает пять направлений, позволяя участникам выбрать релевантные сессии.

Marketing Force. Стратегии и инструменты маркетинга, управление креативом, контентом и коммуникациями, персонализация и работа с пользовательскими данными. Как строить маркетинговые стратегии, которые работают в 2026 году.

Sales Force. Управление продажами, аналитика, CRM, нейросети в обучении команд, автоматизация процессов и рост конверсии. Как выстроить отдел продаж, который стабильно показывает результат.

CX Force. Клиентский опыт, сервисные модели, программы лояльности, работа с обратной связью и жалобами. Как создать клиентский сервис, который превращает покупателей в адвокатов бренда.

IT Force. Демонстрации и тест-драйвы цифровых решений, сервисов и технологий для бизнеса. Возможность протестировать инструменты прямо на форуме.

AI Force. Применение искусственного интеллекта в маркетинге, продажах и клиентском сервисе: от генерации контента до интеграции ИИ в CRM. Практические примеры использования нейросетей.

Интерактивные форматы обучения

Отдельное место в программе занимают бизнес-игры и мастер-классы, где участники работают с практическими сценариями и моделируют реальные управленческие ситуации.

Это не просто теория — участники решают конкретные задачи и сразу видят результат своих решений.

Спикеры и формат работы

На форуме выступят руководители по маркетингу и продажам, CEO, бизнес-консультанты, представители крупных компаний и эксперты отрасли.

В программе заявлены кейсы от представителей B2B и B2C-рынков, e-commerce, IT, сервисных и производственных компаний.

Четыре формата работы

Практические мастер-классы — участники осваивают конкретные инструменты и подходы под руководством экспертов. Интерактивные бизнес-игры — моделирование реальных бизнес-ситуаций и поиск решений в команде. Панельные дискуссии и разбор кейсов — эксперты обсуждают актуальные вопросы и делятся опытом. Неформальное профессиональное общение — возможность завести полезные контакты и обменяться опытом с коллегами.

Кому будет полезно участие

Форум ориентирован на широкую профессиональную аудиторию.

Будет актуален директорам по маркетингу, продажам и клиентскому сервису, руководителям отделов и коммерческим директорам, которые выстраивают процессы и управляют командами.

Digital-маркетологам, CRM-аналитикам, специалистам по CX, которые работают с инструментами и данными.

Собственникам бизнеса и топ-менеджерам, которые принимают стратегические решения о развитии компании.

Преподавателям и студентам профильных направлений, которые хотят понять, как работает современный бизнес.

Представителям IT-компаний, стартапов и поставщиков решений, которые ищут партнёров и клиентов.

Выставка и нетворкинг

В рамках форума работает выставочная зона, где компании представляют свои продукты и сервисы для маркетинга, продаж и клиентского сервиса.

Участники смогут протестировать инструменты, обсудить условия внедрения и напрямую пообщаться с разработчиками и интеграторами. Это возможность увидеть решения в действии, а не только послушать о них.

Нетворкинг как часть программы

Нетворкинг является отдельным элементом программы и включает формат бизнес-дейтинга, профессиональные встречи и неформальное общение, направленное на поиск партнёров и обмен опытом.

Многие участники форумов отмечают: полезные контакты, заведённые на таких мероприятиях, часто оказываются не менее ценными, чем сама программа.

Формат участия и условия

BUSINESS FORCE FORUM 2026 проходит в очном формате и длится один день — с 09:30 до 19:30.

Участникам доступны разные категории билетов, предусматривающие доступ к трекам форума, выставке, мобильному приложению мероприятия, а также видеозаписям и материалам спикеров.

Для отдельных категорий предусмотрены VIP-опции и приоритетное участие в бизнес-играх.

Почему это важно для карьеры

Если вы работаете в маркетинге, продажах или клиентском сервисе, участие в форуме даёт несколько преимуществ.

Понимание трендов

Узнаете, какие подходы и инструменты работают в 2026 году. Не теория из учебников, а реальные кейсы компаний, которые показывают результат.

Практические навыки

Мастер-классы и бизнес-игры дают конкретные инструменты, которые можно применить сразу после форума. Не просто послушать, а попробовать и научиться.

Профессиональные контакты

Нетворкинг с коллегами из других компаний, экспертами, поставщиками решений. Возможность найти партнёров, клиентов или даже новую работу.

Подготовка к развитию

На странице курсов по маркетингу собраны программы, которые помогут углубить знания после форума. Курсы по digital-маркетингу, CRM-аналитике, управлению продажами и клиентскому сервису дадут системное понимание того, о чём говорят на мероприятии, и помогут применить знания на практике.

Выводы

BUSINESS FORCE FORUM 2026 — практическая площадка для специалистов по маркетингу, продажам и клиентскому сервису.

12 марта 2026 года в Москве на площадке IRRI-LOFT. Более 600 участников, свыше 100 экспертов, 50+ компаний-партнеров.

Пять треков: Marketing Force (стратегии маркетинга), Sales Force (управление продажами), CX Force (клиентский опыт), IT Force (цифровые решения), AI Force (применение ИИ).

Формат: выступления спикеров, практические мастер-классы, интерактивные бизнес-игры, панельные дискуссии, выставка, нетворкинг.

В центре внимания — реальные кейсы компаний, прикладные инструменты, которые можно адаптировать под свой бизнес. CRM-системы, автоматизация маркетинга, нейросети в продажах.

Для профессионалов маркетинга, продаж, клиентского сервиса это возможность узнать тренды, получить практические навыки, завести полезные контакты.

Один день с 09:30 до 19:30. Разные категории билетов, доступ к видеозаписям и материалам спикеров.

Форум позиционируется как площадка для профессионального диалога и практического обмена опытом, где участники получают не абстрактные рекомендации, а рабочие подходы и инструменты, применимые в реальных бизнес-условиях 2026 года.