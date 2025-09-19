2000 участников и 80 экспертов: как Global Event Forum меняет индустрию мероприятий
22-26 сентября 2025 года в России пройдет событие, которое соберет всю event-индустрию страны — Global Event Forum (GEF). Это не просто конференция, а настоящий бизнес-лагерь, где за пять интенсивных дней участники погрузятся в мир современных технологий, креативных решений и новых форматов организации мероприятий.
Ожидается участие около 2000 профессионалов — от новичков до признанных лидеров рынка.
Масштаб впечатляет: цифры и форматы
8 специализированных площадок
Каждая площадка фокусируется на конкретном направлении event-индустрии:
- Режиссура × Креатив — как создать незабываемое впечатление через драматургию и художественный продакшен.
- Продажи × Маркетинг — практические стратегии привлечения клиентов и работы с заказчиками.
- Технологии × Тренды — использование нейросетей, мультимедиа и интерактивных инсталляций.
- Частные ивенты — персонализация и интеграция личных историй в концепции.
- MICE — управление корпоративными проектами и B2B-форматами.
- Бизнес-школа — финансы, право, управление командами и устойчивые бизнес-модели.
- Фестивали — работа с массовыми мероприятиями, безопасность и партнерские отношения.
- Бизнес-Tinder — площадка для презентации услуг и профессиональных знакомств.
80+ спикеров и экспертов
Ведущие специалисты индустрии поделятся практическим опытом, новыми технологиями и трендами.
Для кого этот форум
Event-профессионалам любого уровня
От начинающих организаторов до руководителей крупных агентств — каждый найдет полезную информацию.
Корпоративному сектору
HR-специалисты, маркетологи, представители MICE-сегмента смогут изучить новые подходы к корпоративным мероприятиям.
Креативным командам
Дизайнеры, режиссеры, технические специалисты узнают о последних трендах в продакшене.
Студентам и карьерным переходчикам
Тем, кто планирует войти в event-индустрию или сменить направление деятельности.
Уникальная развлекательная программа
GEF выходит за рамки обычных конференций, предлагая участникам интерактивные форматы:
Вечерние шоу и активности
- Speak Easy Bar — атмосфера приватного клуба с живой музыкой.
- Калькулятор Грица — ток-шоу о создании бизнеса в real-time.
- Bla Bla Show — спектакль-нетворкинг для знакомств.
- Fuck Up Night — истории провалов от лидеров отрасли в формате stand-up.
Практические активности
- Нейросети для ивентов — hands-on тренинги по внедрению AI.
- Run & Eat — благотворительный забег с элементами карнавала.
- Связи решают — авторские тренинги по нетворкингу.
Закрытая вечеринка
Доступна для спикеров, партнеров и обладателей билетов категории Global.
Почему event-индустрия растет
Российский рынок event-услуг показывает уверенный рост:
- Корпоративный сегмент: 15-20% роста ежегодно.
- Частные мероприятия: активное развитие премиум-сегмента.
- Digital-интеграция: новые возможности для креатива и монетизации.
Средние зарплаты в индустрии:
- Event-менеджер: 80-200 тысяч рублей.
- Креативный продюсер: 150-400 тысяч рублей.
- Руководитель агентства: 300-800 тысяч рублей.
Формат бизнес-лагеря: погружение на 100%
Проживание и атмосфера
- 5 дней и 4 ночи полного погружения.
- Совмещение деловой и культурной программы.
- Специальные зоны для неформального общения.
- Подведение итогов каждого дня с выбором «спикера дня».
Категории участия
Разные пакеты билетов позволяют выбрать оптимальный формат:
- Стандартное участие в дневной программе.
- Global-пакет с доступом к закрытым мероприятиям и расширенными возможностями.
Технологические тренды в фокусе
Искусственный интеллект
Практическое применение нейросетей для:
- Создания контента и визуалов.
- Персонализации пользовательского опыта.
- Автоматизации организационных процессов.
- Анализа эффективности мероприятий.
Иммерсивные технологии
- VR/AR для создания уникального опыта.
- Интерактивные инсталляции.
- Мультимедийные решения нового поколения.
Digital-интеграция
Гибридные форматы, которые объединяют офлайн и онлайн-аудитории.
Нетворкинг как основная ценность
Профессиональные связи
2000 участников — это огромная база потенциальных партнеров, клиентов и коллаборантов.
Обмен опытом
Прямое общение с лидерами индустрии и возможность обсудить актуальные кейсы.
Новые проекты
Многие участники прошлых лет отмечают, что именно на GEF родились их самые успешные партнерства.
Практическая ценность участия
Новые компетенции
Конкретные навыки и инструменты, которые можно применить сразу после форума.
Инсайты от экспертов
Как лидеры рынка решают сложные задачи и адаптируются к изменениям.
Понимание трендов
Куда движется индустрия и какие навыки будут востребованы завтра.
Мотивация и вдохновение
Энергия сообщества и новые идеи для развития собственных проектов.
Event-индустрия после пандемии
Индустрия кардинально изменилась за последние годы:
- Гибридные форматы стали стандартом.
- Повысились требования к безопасности и комфорту.
- Технологии перестали быть опцией — они стали необходимостью.
- Персонализация и уникальность опыта вышли на первый план.
GEF помогает профессионалам адаптироваться к новой реальности и найти возможности для роста.
Экосистема форума
Обучение
Практические мастер-классы и воркшопы от ведущих экспертов.
Нетворкинг
Структурированные форматы знакомств и обмена контактами.
Развлечения
Уникальные шоу и активности, которые сами по себе являются примерами event-продакшена.
Бизнес
Площадки для презентации услуг, поиска партнеров и заключения сделок.
Как принять участие
Даты: 22-26 сентября 2025 года Формат: бизнес-лагерь с проживанием Билеты: разные категории от стандартного участия до Global-пакета
Места ограничены — форум традиционно собирает максимальное количество участников, которое позволяет сохранить качество программы и персональное взаимодействие.
Главный вывод
Global Event Forum 2025 — это не просто мероприятие, а катализатор развития всей российской event-индустрии. За пять дней участники получат:
- Знания от 80+ лучших экспертов отрасли.
- Контакты среди 2000 профессионалов.
- Вдохновение от уникальных форматов и шоу.
- Понимание трендов и технологий будущего.
Для всех, кто связан с организацией мероприятий, это событие номер один в году.
