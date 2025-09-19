2000 участников и 80 экспертов: как Global Event Forum меняет индустрию мероприятий

22-26 сентября 2025 года в России пройдет событие, которое соберет всю event-индустрию страны — Global Event Forum (GEF). Это не просто конференция, а настоящий бизнес-лагерь, где за пять интенсивных дней участники погрузятся в мир современных технологий, креативных решений и новых форматов организации мероприятий.

Ожидается участие около 2000 профессионалов — от новичков до признанных лидеров рынка.

Масштаб впечатляет: цифры и форматы

8 специализированных площадок

Каждая площадка фокусируется на конкретном направлении event-индустрии:

Режиссура × Креатив — как создать незабываемое впечатление через драматургию и художественный продакшен.

Продажи × Маркетинг — практические стратегии привлечения клиентов и работы с заказчиками.

Технологии × Тренды — использование нейросетей, мультимедиа и интерактивных инсталляций.

Частные ивенты — персонализация и интеграция личных историй в концепции.

MICE — управление корпоративными проектами и B2B-форматами.

Бизнес-школа — финансы, право, управление командами и устойчивые бизнес-модели.

Фестивали — работа с массовыми мероприятиями, безопасность и партнерские отношения.

Бизнес-Tinder — площадка для презентации услуг и профессиональных знакомств.

80+ спикеров и экспертов

Ведущие специалисты индустрии поделятся практическим опытом, новыми технологиями и трендами.

Для кого этот форум

Event-профессионалам любого уровня

От начинающих организаторов до руководителей крупных агентств — каждый найдет полезную информацию.

Корпоративному сектору

HR-специалисты, маркетологи, представители MICE-сегмента смогут изучить новые подходы к корпоративным мероприятиям.

Креативным командам

Дизайнеры, режиссеры, технические специалисты узнают о последних трендах в продакшене.

Студентам и карьерным переходчикам

Тем, кто планирует войти в event-индустрию или сменить направление деятельности.

Уникальная развлекательная программа

GEF выходит за рамки обычных конференций, предлагая участникам интерактивные форматы:

Вечерние шоу и активности

Speak Easy Bar — атмосфера приватного клуба с живой музыкой.

Калькулятор Грица — ток-шоу о создании бизнеса в real-time.

Bla Bla Show — спектакль-нетворкинг для знакомств.

Fuck Up Night — истории провалов от лидеров отрасли в формате stand-up.

Практические активности

Нейросети для ивентов — hands-on тренинги по внедрению AI.

Run & Eat — благотворительный забег с элементами карнавала.

Связи решают — авторские тренинги по нетворкингу.

Закрытая вечеринка

Доступна для спикеров, партнеров и обладателей билетов категории Global.

Почему event-индустрия растет

Российский рынок event-услуг показывает уверенный рост:

Корпоративный сегмент: 15-20% роста ежегодно.

Частные мероприятия: активное развитие премиум-сегмента.

Digital-интеграция: новые возможности для креатива и монетизации.

Средние зарплаты в индустрии:

Event-менеджер: 80-200 тысяч рублей.

Креативный продюсер: 150-400 тысяч рублей.

Руководитель агентства: 300-800 тысяч рублей.

Для тех, кто хотел бы освоить навыки организации мероприятий или углубить знания в смежных областях, рекомендуем изучить курсы event-менеджмента, где рассматриваются современные подходы к продвижению и работе с аудиторией — ключевые компетенции для успешной работы в event-индустрии.

Формат бизнес-лагеря: погружение на 100%

Проживание и атмосфера

5 дней и 4 ночи полного погружения.

Совмещение деловой и культурной программы.

Специальные зоны для неформального общения.

Подведение итогов каждого дня с выбором «спикера дня».

Категории участия

Разные пакеты билетов позволяют выбрать оптимальный формат:

Стандартное участие в дневной программе.

Global-пакет с доступом к закрытым мероприятиям и расширенными возможностями.

Технологические тренды в фокусе

Искусственный интеллект

Практическое применение нейросетей для:

Создания контента и визуалов.

Персонализации пользовательского опыта.

Автоматизации организационных процессов.

Анализа эффективности мероприятий.

Иммерсивные технологии

VR/AR для создания уникального опыта.

Интерактивные инсталляции.

Мультимедийные решения нового поколения.

Digital-интеграция

Гибридные форматы, которые объединяют офлайн и онлайн-аудитории.

Нетворкинг как основная ценность

Профессиональные связи

2000 участников — это огромная база потенциальных партнеров, клиентов и коллаборантов.

Обмен опытом

Прямое общение с лидерами индустрии и возможность обсудить актуальные кейсы.

Новые проекты

Многие участники прошлых лет отмечают, что именно на GEF родились их самые успешные партнерства.

Практическая ценность участия

Новые компетенции

Конкретные навыки и инструменты, которые можно применить сразу после форума.

Инсайты от экспертов

Как лидеры рынка решают сложные задачи и адаптируются к изменениям.

Понимание трендов

Куда движется индустрия и какие навыки будут востребованы завтра.

Мотивация и вдохновение

Энергия сообщества и новые идеи для развития собственных проектов.

Event-индустрия после пандемии

Индустрия кардинально изменилась за последние годы:

Гибридные форматы стали стандартом.

Повысились требования к безопасности и комфорту.

Технологии перестали быть опцией — они стали необходимостью.

Персонализация и уникальность опыта вышли на первый план.

GEF помогает профессионалам адаптироваться к новой реальности и найти возможности для роста.

Экосистема форума

Обучение

Практические мастер-классы и воркшопы от ведущих экспертов.

Нетворкинг

Структурированные форматы знакомств и обмена контактами.

Развлечения

Уникальные шоу и активности, которые сами по себе являются примерами event-продакшена.

Бизнес

Площадки для презентации услуг, поиска партнеров и заключения сделок.

Как принять участие

Даты: 22-26 сентября 2025 года Формат: бизнес-лагерь с проживанием Билеты: разные категории от стандартного участия до Global-пакета

Места ограничены — форум традиционно собирает максимальное количество участников, которое позволяет сохранить качество программы и персональное взаимодействие.

Главный вывод

Global Event Forum 2025 — это не просто мероприятие, а катализатор развития всей российской event-индустрии. За пять дней участники получат:

Знания от 80+ лучших экспертов отрасли.

Контакты среди 2000 профессионалов.

Вдохновение от уникальных форматов и шоу.

Понимание трендов и технологий будущего.

Для всех, кто связан с организацией мероприятий, это событие номер один в году.