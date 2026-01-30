Акции и промокоды Отзывы о школах

Госдума готовит ограничение платного обучения в колледжах

#Новости

В России рассматривается масштабная законодательная инициатива — ограничить платное обучение в колледжах и техникумах.

Это предложение находится на стадии разработки законопроекта, который планируется внести в Государственную думу до конца весенней сессии 2026 года — до июля.

Инициатива призвана распространить на учреждения среднего профессионального образования (СПО) те же принципы регулирования, которые уже применяются к вузам, — и ограничить количество коммерческих мест по ряду специальностей, прежде всего гуманитарного и экономического профиля.

Почему ограничивают платные места

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко пояснила необходимость такого шага тем, что массовый платный набор в колледжах часто идёт по программам, которые популярны среди школьников, но не востребованы работодателями.

В качестве примера приводят программу «юриспруденция», где более 80% студентов обучаются на коммерческой основе, несмотря на низкий спрос на рынке труда.

Три ключевые задачи

  • Выровнять доступ к качественному СПО. Сделать среднее профессиональное образование более справедливым и доступным.
  • Снизить перепроизводство специалистов по маловостребованным направлениям. Меньше юристов и экономистов, больше технических специалистов.
  • Усилить подготовку квалифицированных рабочих кадров для экономики. Фокус на профессии, в которых реальный дефицит.

По данным СМИ, аналогичные меры уже действуют в вузах с приёмной кампании 2026 года — ограничение платных мест используется для балансировки спроса и рынка труда.

Текущее положение дел

Мировая практика показывает: платное обучение обычно сопровождается высоким уровнем конкуренции, но далеко не всегда соответствует потребностям реального сектора экономики.

В России среднее профессиональное образование (СПО) — это техникумы и колледжи, готовящие специалистов среднего звена по различным специальностям.

В последние годы растёт число студентов СПО: выпуск из колледжей уже превышает выпуск из вузов.

Почему ограничения могут быть полезны

Эксперты подчёркивают: ограничение платных мест может помочь в трёх направлениях.

  • Переключить акцент на востребованные профессии там, где дефицит кадров особенно острый — например, в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве.
  • Уменьшить разрыв между образовательными программами и реальными потребностями работодателей. Учить тому, что действительно нужно экономике.
  • Стимулировать рост бюджетных мест по техническим направлениям. Больше бесплатных мест для технических специальностов.

Масштаб проблемы

По данным некоторых экспертов, дефицит квалифицированных рабочих в России к 2035 году может достичь около 4 млн человек, если не скорректировать систему подготовки кадров.

Мнение экспертов

Мнения по инициативе разделились.

За инициативу

Виктория Абрамченко, вице-спикер Госдумы:

«Ограничение коммерческих мест в колледжах поможет сбалансировать систему среднего профессионального образования, уменьшить перепроизводство специалистов по невостребованным направлениям и направить ресурсы на подготовку кадров, нужных экономике».

Многие представители профессионального сообщества считают: фокус на технических и практических профессиях позволит снизить зависимость экономики от импорта специалистов и укрепить позиции отечественного производства.

Против ограничений

Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию:

«Лишать людей возможности оплачивать обучение — неправильно и нелогично. Нужно подумать о тех, кто уже учится на платной основе и хочет продолжать образование».

Критики инициативы считают: ограничения могут привести к дефициту образовательных услуг для тех, кто готов платить за качественное обучение, и к социальной несправедливости.

Последствия для абитуриентов

Ограничение платных мест может привести к трём важным изменениям.

  • Более равный доступ к востребованным образовательным программам. Не деньги, а знания будут определять поступление.
  • Рост конкуренции за бюджетные места в колледжах, особенно по техническим профессиям. Поступить станет сложнее.
  • Переориентация абитуриентов на профессии, нужные экономике, а не популярные по моде. Меньше юристов, больше технических специалистов.

Это может изменить традиционные стратегии поступления, при которых многие абитуриенты выбирают популярные, но не всегда полезные направления с платной формой обучения.

Что это значит для карьеры

Для людей 18-40 лет, которые хотят сменить профессию или получить востребованную специальность, такие изменения — это сигнал обратить внимание на отрасли с реальным дефицитом кадров.

Четыре востребованных направления

  • IT-специалисты и программисты — один из самых дефицитных сегментов рынка труда.
  • Специалисты по промышленным технологиям — производство нуждается в квалифицированных кадрах.
  • Рабочие профессии в здравоохранении — медицинские сёстры, фельдшеры, лаборанты.
  • Технические специалисты среднего звена — электрики, слесари, наладчики оборудования.

Где готовиться

На странице курсов для подготовки к ОГЭ собраны программы, которые помогут поступить в колледжи на востребованные технические специальности. Курсы по математике, физике, информатике и другим предметам ОГЭ дадут необходимую базу для успешного поступления. Эти навыки увеличивают ваши шансы на успех даже в условиях изменений системы СПО и платного приёма.

Выводы

В России рассматривается инициатива ограничить платное обучение в колледжах и техникумах. Законопроект планируется внести в Госдуму до июля 2026 года.

  • Суть: ограничить количество коммерческих мест по гуманитарным и экономическим специальностям. Пример: юриспруденция — более 80% студентов на коммерции при низком спросе.
  • Задачи: выровнять доступ к СПО, снизить перепроизводство невостребованных специалистов, усилить подготовку рабочих кадров. Дефицит к 2035 году может достичь около 4 млн человек.
  • Виктория Абрамченко: «Ограничение поможет сбалансировать систему СПО». Олег Смолин: «Лишать людей возможности оплачивать обучение — неправильно».
  • Последствия: более равный доступ, рост конкуренции за бюджетные места, переориентация на востребованные профессии.

Инициатива — попытка реформировать систему СПО в сторону большей эффективности и соответствия экономическим потребностям.

