Госдума готовит ограничение платного обучения в колледжах

В России рассматривается масштабная законодательная инициатива — ограничить платное обучение в колледжах и техникумах.

Это предложение находится на стадии разработки законопроекта, который планируется внести в Государственную думу до конца весенней сессии 2026 года — до июля.

Инициатива призвана распространить на учреждения среднего профессионального образования (СПО) те же принципы регулирования, которые уже применяются к вузам, — и ограничить количество коммерческих мест по ряду специальностей, прежде всего гуманитарного и экономического профиля.

Почему ограничивают платные места

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко пояснила необходимость такого шага тем, что массовый платный набор в колледжах часто идёт по программам, которые популярны среди школьников, но не востребованы работодателями.

В качестве примера приводят программу «юриспруденция», где более 80% студентов обучаются на коммерческой основе, несмотря на низкий спрос на рынке труда.

Три ключевые задачи

Выровнять доступ к качественному СПО. Сделать среднее профессиональное образование более справедливым и доступным.

Снизить перепроизводство специалистов по маловостребованным направлениям. Меньше юристов и экономистов, больше технических специалистов.

Усилить подготовку квалифицированных рабочих кадров для экономики. Фокус на профессии, в которых реальный дефицит.

По данным СМИ, аналогичные меры уже действуют в вузах с приёмной кампании 2026 года — ограничение платных мест используется для балансировки спроса и рынка труда.

Текущее положение дел

Мировая практика показывает: платное обучение обычно сопровождается высоким уровнем конкуренции, но далеко не всегда соответствует потребностям реального сектора экономики.

В России среднее профессиональное образование (СПО) — это техникумы и колледжи, готовящие специалистов среднего звена по различным специальностям.

В последние годы растёт число студентов СПО: выпуск из колледжей уже превышает выпуск из вузов.

Почему ограничения могут быть полезны

Эксперты подчёркивают: ограничение платных мест может помочь в трёх направлениях.

Переключить акцент на востребованные профессии там, где дефицит кадров особенно острый — например, в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве.

Уменьшить разрыв между образовательными программами и реальными потребностями работодателей. Учить тому, что действительно нужно экономике.

Стимулировать рост бюджетных мест по техническим направлениям. Больше бесплатных мест для технических специальностов.

Масштаб проблемы

По данным некоторых экспертов, дефицит квалифицированных рабочих в России к 2035 году может достичь около 4 млн человек, если не скорректировать систему подготовки кадров.

Мнение экспертов

Мнения по инициативе разделились.

За инициативу

Виктория Абрамченко, вице-спикер Госдумы:

«Ограничение коммерческих мест в колледжах поможет сбалансировать систему среднего профессионального образования, уменьшить перепроизводство специалистов по невостребованным направлениям и направить ресурсы на подготовку кадров, нужных экономике».

Многие представители профессионального сообщества считают: фокус на технических и практических профессиях позволит снизить зависимость экономики от импорта специалистов и укрепить позиции отечественного производства.

Против ограничений

Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию:

«Лишать людей возможности оплачивать обучение — неправильно и нелогично. Нужно подумать о тех, кто уже учится на платной основе и хочет продолжать образование».

Критики инициативы считают: ограничения могут привести к дефициту образовательных услуг для тех, кто готов платить за качественное обучение, и к социальной несправедливости.

Последствия для абитуриентов

Ограничение платных мест может привести к трём важным изменениям.

Более равный доступ к востребованным образовательным программам. Не деньги, а знания будут определять поступление.

Рост конкуренции за бюджетные места в колледжах, особенно по техническим профессиям. Поступить станет сложнее.

Переориентация абитуриентов на профессии, нужные экономике, а не популярные по моде. Меньше юристов, больше технических специалистов.

Это может изменить традиционные стратегии поступления, при которых многие абитуриенты выбирают популярные, но не всегда полезные направления с платной формой обучения.

Что это значит для карьеры

Для людей 18-40 лет, которые хотят сменить профессию или получить востребованную специальность, такие изменения — это сигнал обратить внимание на отрасли с реальным дефицитом кадров.

Четыре востребованных направления

IT-специалисты и программисты — один из самых дефицитных сегментов рынка труда.

Специалисты по промышленным технологиям — производство нуждается в квалифицированных кадрах.

Рабочие профессии в здравоохранении — медицинские сёстры, фельдшеры, лаборанты.

Технические специалисты среднего звена — электрики, слесари, наладчики оборудования.

Где готовиться

На странице курсов для подготовки к ОГЭ собраны программы, которые помогут поступить в колледжи на востребованные технические специальности.

Выводы

В России рассматривается инициатива ограничить платное обучение в колледжах и техникумах. Законопроект планируется внести в Госдуму до июля 2026 года.

Суть: ограничить количество коммерческих мест по гуманитарным и экономическим специальностям. Пример: юриспруденция — более 80% студентов на коммерции при низком спросе.

Задачи: выровнять доступ к СПО, снизить перепроизводство невостребованных специалистов, усилить подготовку рабочих кадров. Дефицит к 2035 году может достичь около 4 млн человек.

Виктория Абрамченко: «Ограничение поможет сбалансировать систему СПО». Олег Смолин: «Лишать людей возможности оплачивать обучение — неправильно».

Последствия: более равный доступ, рост конкуренции за бюджетные места, переориентация на востребованные профессии.

Инициатива — попытка реформировать систему СПО в сторону большей эффективности и соответствия экономическим потребностям.