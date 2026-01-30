Госдума готовит ограничение платного обучения в колледжах
В России рассматривается масштабная законодательная инициатива — ограничить платное обучение в колледжах и техникумах.
Это предложение находится на стадии разработки законопроекта, который планируется внести в Государственную думу до конца весенней сессии 2026 года — до июля.
Инициатива призвана распространить на учреждения среднего профессионального образования (СПО) те же принципы регулирования, которые уже применяются к вузам, — и ограничить количество коммерческих мест по ряду специальностей, прежде всего гуманитарного и экономического профиля.
Почему ограничивают платные места
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко пояснила необходимость такого шага тем, что массовый платный набор в колледжах часто идёт по программам, которые популярны среди школьников, но не востребованы работодателями.
В качестве примера приводят программу «юриспруденция», где более 80% студентов обучаются на коммерческой основе, несмотря на низкий спрос на рынке труда.
Три ключевые задачи
- Выровнять доступ к качественному СПО. Сделать среднее профессиональное образование более справедливым и доступным.
- Снизить перепроизводство специалистов по маловостребованным направлениям. Меньше юристов и экономистов, больше технических специалистов.
- Усилить подготовку квалифицированных рабочих кадров для экономики. Фокус на профессии, в которых реальный дефицит.
По данным СМИ, аналогичные меры уже действуют в вузах с приёмной кампании 2026 года — ограничение платных мест используется для балансировки спроса и рынка труда.
Текущее положение дел
Мировая практика показывает: платное обучение обычно сопровождается высоким уровнем конкуренции, но далеко не всегда соответствует потребностям реального сектора экономики.
В России среднее профессиональное образование (СПО) — это техникумы и колледжи, готовящие специалистов среднего звена по различным специальностям.
В последние годы растёт число студентов СПО: выпуск из колледжей уже превышает выпуск из вузов.
Почему ограничения могут быть полезны
Эксперты подчёркивают: ограничение платных мест может помочь в трёх направлениях.
- Переключить акцент на востребованные профессии там, где дефицит кадров особенно острый — например, в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве.
- Уменьшить разрыв между образовательными программами и реальными потребностями работодателей. Учить тому, что действительно нужно экономике.
- Стимулировать рост бюджетных мест по техническим направлениям. Больше бесплатных мест для технических специальностов.
Масштаб проблемы
По данным некоторых экспертов, дефицит квалифицированных рабочих в России к 2035 году может достичь около 4 млн человек, если не скорректировать систему подготовки кадров.
Мнение экспертов
Мнения по инициативе разделились.
За инициативу
Виктория Абрамченко, вице-спикер Госдумы:
«Ограничение коммерческих мест в колледжах поможет сбалансировать систему среднего профессионального образования, уменьшить перепроизводство специалистов по невостребованным направлениям и направить ресурсы на подготовку кадров, нужных экономике».
Многие представители профессионального сообщества считают: фокус на технических и практических профессиях позволит снизить зависимость экономики от импорта специалистов и укрепить позиции отечественного производства.
Против ограничений
Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию:
«Лишать людей возможности оплачивать обучение — неправильно и нелогично. Нужно подумать о тех, кто уже учится на платной основе и хочет продолжать образование».
Критики инициативы считают: ограничения могут привести к дефициту образовательных услуг для тех, кто готов платить за качественное обучение, и к социальной несправедливости.
Последствия для абитуриентов
Ограничение платных мест может привести к трём важным изменениям.
- Более равный доступ к востребованным образовательным программам. Не деньги, а знания будут определять поступление.
- Рост конкуренции за бюджетные места в колледжах, особенно по техническим профессиям. Поступить станет сложнее.
- Переориентация абитуриентов на профессии, нужные экономике, а не популярные по моде. Меньше юристов, больше технических специалистов.
Это может изменить традиционные стратегии поступления, при которых многие абитуриенты выбирают популярные, но не всегда полезные направления с платной формой обучения.
Что это значит для карьеры
Для людей 18-40 лет, которые хотят сменить профессию или получить востребованную специальность, такие изменения — это сигнал обратить внимание на отрасли с реальным дефицитом кадров.
Четыре востребованных направления
- IT-специалисты и программисты — один из самых дефицитных сегментов рынка труда.
- Специалисты по промышленным технологиям — производство нуждается в квалифицированных кадрах.
- Рабочие профессии в здравоохранении — медицинские сёстры, фельдшеры, лаборанты.
- Технические специалисты среднего звена — электрики, слесари, наладчики оборудования.
Где готовиться
На странице курсов для подготовки к ОГЭ собраны программы, которые помогут поступить в колледжи на востребованные технические специальности. Курсы по математике, физике, информатике и другим предметам ОГЭ дадут необходимую базу для успешного поступления. Эти навыки увеличивают ваши шансы на успех даже в условиях изменений системы СПО и платного приёма.
Выводы
В России рассматривается инициатива ограничить платное обучение в колледжах и техникумах. Законопроект планируется внести в Госдуму до июля 2026 года.
- Суть: ограничить количество коммерческих мест по гуманитарным и экономическим специальностям. Пример: юриспруденция — более 80% студентов на коммерции при низком спросе.
- Задачи: выровнять доступ к СПО, снизить перепроизводство невостребованных специалистов, усилить подготовку рабочих кадров. Дефицит к 2035 году может достичь около 4 млн человек.
- Виктория Абрамченко: «Ограничение поможет сбалансировать систему СПО». Олег Смолин: «Лишать людей возможности оплачивать обучение — неправильно».
- Последствия: более равный доступ, рост конкуренции за бюджетные места, переориентация на востребованные профессии.
Инициатива — попытка реформировать систему СПО в сторону большей эффективности и соответствия экономическим потребностям.
