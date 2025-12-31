Госдума готовит закон об обязательной маркировке ИИ-видео — что изменится

Государственная дума РФ готовит к рассмотрению на первом чтении в марте 2026 года законопроект, который обяжет онлайн-платформы маркировать видеоконтент, созданный или обработанный с помощью искусственного интеллекта.

Требование обязать размещать на видеоматериалах соответствующую отметку призвано повысить прозрачность контента в сети и помочь пользователям отличать реалистичные записи от синтетических.

Законопроект был одобрен профильным ИТ-комитетом Госдумы 3 декабря 2025 года и направлен на согласование в федеральные органы власти перед внесением в Госдуму.

Что именно предлагается в законопроекте

Обязательная маркировка на экране

Видеоролики, созданные с помощью ИИ, должны быть помечены на экране во время просмотра, например фразами «Создано с использованием искусственного интеллекта» или «Сгенерировано ИИ».

Текст маркировки должен быть видимым на протяжении всего видео.

Машиночитаемая метка в метаданных

Платформы обязаны добавлять машиночитаемую метку в метаданные файла с информацией о:

Применении ИИ

Дате создания

Идентификаторе владельца ресурса

Метаданные должны быть неудаляемыми при скачивании или распространении.

Такие меры помогут пользователям не путать синтетические материалы с реальными и снизят риски злоупотреблений.

Штрафы за нарушения

Законопроект предлагает включить в Кодекс РФ об административных правонарушениях санкции за нарушение правил маркировки:

10 000–50 000 рублей — для граждан

100 000–200 000 рублей — для должностных лиц

200 000–500 000 рублей — для юридических лиц

Такие штрафы направлены на повышение ответственности как пользователей, так и платформ.

Вопросы от индустрии

Эксперты отрасли отмечают несколько сложностей.

Техническая сложность

Автоматическое определение ИИ-видео требует сложных алгоритмов и дорогостоящих решений. Не всегда легко понять, где видео создано ИИ, а где просто отредактировано.

Расходы платформ

Внедрение механизмов маркировки может потребовать значительного апгрейда инфраструктуры. Представители платформ вроде Rutube указывают на возможные существенные дополнительные расходы.

Неоднозначность границ

Председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский допустил: в будущем требования могут затронуть и видео, созданные человеком, если это поможет повысить прозрачность контента.

Специалисты компаний, работающих с ИИ, подчёркивают: четкое определение, что считать ИИ-контентом, станет ключевым вопросом для практического внедрения маркировки.

Что говорят эксперты

Дмитрий Гусев, депутат Госдумы от «Справедливой России» и один из авторов инициативы:

«Маркировка помогает защитить пользователей от манипуляций и создать правовую основу для безопасного использования ИИ-технологий в медиасреде».

Эксперты поддерживают идею в целом, но указывают на необходимость детальной проработки технических аспектов и определений.

Что это значит для карьеры и обучения

Для людей от 18 до 40 лет, которые задумываются о смене профессии, развитие законодательства об ИИ — сигнал о том, насколько быстро технологии интегрируются в общественную и цифровую сферу.

Три востребованных направления

Генеративный ИИ и машинное обучение. Понимание того, как работают генеративные модели, становится критически важным для специалистов в медиа, маркетинге и разработке.

Цифровой контент-менеджмент. Управление контентом на платформах с учётом новых требований к маркировке и прозрачности — новая компетенция для менеджеров и специалистов по коммуникациям.

IT-право и регулирование. Понимание новых требований к ИИ-контенту важно не только для специалистов по маркетингу, но и для тех, кто изучает data science, программирование, digital-коммуникации и IT-безопасность.

На странице курсов по нейросетям собраны программы, которые помогут глубже понять практические и этические аспекты создания и регулирования синтетического контента.

Выводы

Закон об обязательной маркировке ИИ-видео — это часть глобального тренда на регулирование генеративного искусственного интеллекта.

Маркировка на экране. Метаданные в файлах. Штрафы от 10 000 до 500 000 рублей.

Для пользователей это означает больше прозрачности. Для платформ — новые требования и расходы. Для специалистов в области ИИ и контента — новые компетенции и возможности.

Главное — понимать: это не последний шаг. Регулирование ИИ будет развиваться, и те, кто освоит эти направления сейчас, получат серьёзное конкурентное преимущество.