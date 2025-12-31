Госдума готовит закон об обязательной маркировке ИИ-видео — что изменится
Государственная дума РФ готовит к рассмотрению на первом чтении в марте 2026 года законопроект, который обяжет онлайн-платформы маркировать видеоконтент, созданный или обработанный с помощью искусственного интеллекта.
Требование обязать размещать на видеоматериалах соответствующую отметку призвано повысить прозрачность контента в сети и помочь пользователям отличать реалистичные записи от синтетических.
Законопроект был одобрен профильным ИТ-комитетом Госдумы 3 декабря 2025 года и направлен на согласование в федеральные органы власти перед внесением в Госдуму.
Что именно предлагается в законопроекте
Обязательная маркировка на экране
Видеоролики, созданные с помощью ИИ, должны быть помечены на экране во время просмотра, например фразами «Создано с использованием искусственного интеллекта» или «Сгенерировано ИИ».
Текст маркировки должен быть видимым на протяжении всего видео.
Машиночитаемая метка в метаданных
Платформы обязаны добавлять машиночитаемую метку в метаданные файла с информацией о:
- Применении ИИ
- Дате создания
- Идентификаторе владельца ресурса
Метаданные должны быть неудаляемыми при скачивании или распространении.
Такие меры помогут пользователям не путать синтетические материалы с реальными и снизят риски злоупотреблений.
Штрафы за нарушения
Законопроект предлагает включить в Кодекс РФ об административных правонарушениях санкции за нарушение правил маркировки:
- 10 000–50 000 рублей — для граждан
- 100 000–200 000 рублей — для должностных лиц
- 200 000–500 000 рублей — для юридических лиц
Такие штрафы направлены на повышение ответственности как пользователей, так и платформ.
Вопросы от индустрии
Эксперты отрасли отмечают несколько сложностей.
Техническая сложность
Автоматическое определение ИИ-видео требует сложных алгоритмов и дорогостоящих решений. Не всегда легко понять, где видео создано ИИ, а где просто отредактировано.
Расходы платформ
Внедрение механизмов маркировки может потребовать значительного апгрейда инфраструктуры. Представители платформ вроде Rutube указывают на возможные существенные дополнительные расходы.
Неоднозначность границ
Председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский допустил: в будущем требования могут затронуть и видео, созданные человеком, если это поможет повысить прозрачность контента.
Специалисты компаний, работающих с ИИ, подчёркивают: четкое определение, что считать ИИ-контентом, станет ключевым вопросом для практического внедрения маркировки.
Что говорят эксперты
Дмитрий Гусев, депутат Госдумы от «Справедливой России» и один из авторов инициативы:
«Маркировка помогает защитить пользователей от манипуляций и создать правовую основу для безопасного использования ИИ-технологий в медиасреде».
Эксперты поддерживают идею в целом, но указывают на необходимость детальной проработки технических аспектов и определений.
Что это значит для карьеры и обучения
Для людей от 18 до 40 лет, которые задумываются о смене профессии, развитие законодательства об ИИ — сигнал о том, насколько быстро технологии интегрируются в общественную и цифровую сферу.
Три востребованных направления
- Генеративный ИИ и машинное обучение. Понимание того, как работают генеративные модели, становится критически важным для специалистов в медиа, маркетинге и разработке.
- Цифровой контент-менеджмент. Управление контентом на платформах с учётом новых требований к маркировке и прозрачности — новая компетенция для менеджеров и специалистов по коммуникациям.
- IT-право и регулирование. Понимание новых требований к ИИ-контенту важно не только для специалистов по маркетингу, но и для тех, кто изучает data science, программирование, digital-коммуникации и IT-безопасность.
На странице курсов по нейросетям собраны программы, которые помогут глубже понять практические и этические аспекты создания и регулирования синтетического контента.
Выводы
Закон об обязательной маркировке ИИ-видео — это часть глобального тренда на регулирование генеративного искусственного интеллекта.
Маркировка на экране. Метаданные в файлах. Штрафы от 10 000 до 500 000 рублей.
Для пользователей это означает больше прозрачности. Для платформ — новые требования и расходы. Для специалистов в области ИИ и контента — новые компетенции и возможности.
Главное — понимать: это не последний шаг. Регулирование ИИ будет развиваться, и те, кто освоит эти направления сейчас, получат серьёзное конкурентное преимущество.
Gemini теперь может создавать диаграммы и визуализировать данные в Google Таблицах
Google внедрил Gemini в Таблицы: ИИ-бот помогает анализировать данные и строить диаграммы. Разбираем, как это работает и кому будет полезно!
2000 участников и 80 экспертов: как Global Event Forum меняет индустрию мероприятий
С 22 по 26 сентября пройдет Global Event Forum 2025 — крупнейший форум для организаторов мероприятий. Пять дней бизнес-лагеря объединят 2000 участников, 80+ экспертов и уникальные форматы от деловых площадок до интерактивных шоу.
Почему в России мужчины больше доверяют ИИ, чем женщины?
55% россиян не боятся ИИ, но 12% испытывают тревогу. Узнайте результаты опросов SuperJob и ВЦИОМ, мнение экспертов и влияние ИИ на рынок труда.