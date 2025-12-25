HH.ru подвёл итоги 2025 года: дефицит навыков, ИИ и удалёнка

В 2025 году российский рынок труда претерпел заметные изменения: масштабный дефицит навыков у соискателей, стремительный рост значимости навыков работы с искусственным интеллектом и усиление востребованности удалённой работы и гибридных форм занятости.

Аналитики крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru) провели исследование, в котором приняли участие сотни работодателей и были обработаны миллионы вакансий.

93% работодателей жалуются на дефицит навыков

Главная проблема года

Анализ hh.ru показал: 93% российских работодателей отметили нехватку необходимых навыков у кандидатов. Это стало одной из ключевых проблем года.

Особое внимание уделялось навыкам, связанным с ИИ и цифровой грамотностью. 60% работодателей уверены, что такие компетенции помогают сотрудникам справляться с задачами быстрее и эффективнее.

Как решить проблему

Почти половина работодателей (≈ 48%) считают, что решить дефицит навыков можно с помощью корпоративного обучения и менторских программ, а не только расширения набора соискателей.

Специалисты без навыков ИИ рискуют остаться менее конкурентоспособными, тогда как те, кто владеет цифровыми инструментами, оказываются в выигрышном положении.

Это отражает мировой тренд: исследования показывают рост спроса на навыки ИИ и цифровые компетенции как ключевой фактор будущей занятости.

Самые дефицитные профессии и зарплаты

Кого не хватает больше всего

Согласно данным hh.ru, самыми дефицитными профессиями в 2025 году стали:

Дворники — ≈ 1,3 резюме на вакансию.

Повара и пекари — ≈ 2 резюме на вакансию.

Врачи — 2,2 резюме на вакансию.

В то же время продавцы и кассиры остались самыми востребованными — более 650 000 вакансий.

Зарплаты выросли

Медианные зарплаты изменились:

Сварщики получают примерно 163 800 ₽ (+18% к 2024 году).

Курьеры — 146 300 ₽ (+27%).

Это говорит о том, что даже «традиционные» профессии с практическими навыками остаются важным конкурентным преимуществом на рынке труда.

Удалёнка стала нормой

950 000 вакансий с удалённой работой

Одним из крупнейших трендов года стала удалённая и гибридная работа. По итогам 2025 года более 950 000 вакансий предлагали работу в удалённом формате — это ≈ 10% всех размещённых позиций.

Почему работодатели выбирают удалёнку

Преимущества удалённой работы, по данным работодателей:

Экономия времени и денег на дорогу — отметили 72% опрошенных.

Гибкость графика — 45%.

Возможность найма из любых регионов — 57%.

Опрос, проведённый среди более 225 компаний разных размеров, подтвердил устойчивое принятие удалёнки как нормального формата труда в разных секторах экономики.

Что говорят эксперты

Дефицит навыков — главный барьер

По словам HR-аналитиков hh.ru, дефицит навыков становится главным барьером для развития бизнеса и инноваций в России.

Организации, которые не инвестируют в развитие компетенций сотрудников, рискуют потерять конкурентное преимущество на рынке.

ИИ-навыки — универсальная компетенция

Эксперты рынка труда подчёркивают: навыки ИИ становятся не только техническим требованием, но и универсальной компетенцией, повышающей продуктивность в различных профессиональных областях.

Это согласуется с глобальными исследованиями, которые показывают: автоматизация и ИИ увеличивают спрос на комплементарные навыки:

Цифровую грамотность.

Гибкость.

Способность к взаимодействию с новыми технологиями.

Прогноз на 2026 год

HR-специалисты прогнозируют: в 2026 году компании будут ещё сильнее ориентироваться на повышение производительности труда и развитие внутренних программ обучения.

Что это значит для смены профессии

Если вы рассматриваете смену профессии или хотите повысить свою конкурентоспособность, текущие тренды ясно указывают направление.

Четыре ключевых вывода

Цифровые навыки и ИИ-компетенции — ключ к востребованности. Без этих навыков сложно конкурировать на рынке труда.

Удалённая работа и гибридные роли — долгосрочная реальность. 10% всех вакансий уже предлагают удалённый формат, и эта цифра растёт.

Работодатели ценят адаптивность. Сотрудников, которые быстро осваивают новые инструменты, выбирают чаще.

Корпоративное обучение растёт. Компании готовы инвестировать в развитие сотрудников, если видят потенциал.

Куда инвестировать в обучение

Рекомендуется инвестировать в обучение по направлениям:

Работа с ИИ и аналитикой данных.

Цифровой маркетинг и продуктовый менеджмент.

Навыки управления проектами.

Гибкие форматы работы (удалёнка, фриланс).

На странице курсов по ИИ и цифровым навыкам собраны программы, которые помогут вам укрепить своё резюме и успешно перейти в новую профессию. Эти направления включены в актуальные курсы на образовательных платформах.

Выводы: точка перелома на рынке труда

Российский рынок труда в 2025 году пережил точку перелома: дефицит навыков, ускоренный спрос на ИИ-компетенции и быстрое принятие удалённой работы изменили правила игры.

Компании стремятся нанимать не просто опытных специалистов, а тех, кто:

Способен работать с новыми технологиями

Адаптируется к изменчивым условиям рынка

Владеет цифровыми инструментами

Готов учиться и развиваться

Для тех, кто думает о смене профессии, это означает: инвестиции в обучение и развитие цифровых навыков — не опция, а необходимость.

Рынок труда меняется быстро. Те, кто успеет адаптироваться, получат серьёзное конкурентное преимущество.