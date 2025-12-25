Акции и промокоды Отзывы о школах

HH.ru подвёл итоги 2025 года: дефицит навыков, ИИ и удалёнка

В 2025 году российский рынок труда претерпел заметные изменения: масштабный дефицит навыков у соискателей, стремительный рост значимости навыков работы с искусственным интеллектом и усиление востребованности удалённой работы и гибридных форм занятости.

Аналитики крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru) провели исследование, в котором приняли участие сотни работодателей и были обработаны миллионы вакансий.

93% работодателей жалуются на дефицит навыков

Главная проблема года

Анализ hh.ru показал: 93% российских работодателей отметили нехватку необходимых навыков у кандидатов. Это стало одной из ключевых проблем года.

Особое внимание уделялось навыкам, связанным с ИИ и цифровой грамотностью. 60% работодателей уверены, что такие компетенции помогают сотрудникам справляться с задачами быстрее и эффективнее.

Как решить проблему

Почти половина работодателей (≈ 48%) считают, что решить дефицит навыков можно с помощью корпоративного обучения и менторских программ, а не только расширения набора соискателей.

Специалисты без навыков ИИ рискуют остаться менее конкурентоспособными, тогда как те, кто владеет цифровыми инструментами, оказываются в выигрышном положении.

Это отражает мировой тренд: исследования показывают рост спроса на навыки ИИ и цифровые компетенции как ключевой фактор будущей занятости.

Самые дефицитные профессии и зарплаты

Кого не хватает больше всего

Согласно данным hh.ru, самыми дефицитными профессиями в 2025 году стали:

  • Дворники — ≈ 1,3 резюме на вакансию.
  • Повара и пекари — ≈ 2 резюме на вакансию.
  • Врачи — 2,2 резюме на вакансию.

В то же время продавцы и кассиры остались самыми востребованными — более 650 000 вакансий.

Зарплаты выросли

Медианные зарплаты изменились:

  • Сварщики получают примерно 163 800 ₽ (+18% к 2024 году).
  • Курьеры — 146 300 ₽ (+27%).

Это говорит о том, что даже «традиционные» профессии с практическими навыками остаются важным конкурентным преимуществом на рынке труда.

Удалёнка стала нормой

950 000 вакансий с удалённой работой

Одним из крупнейших трендов года стала удалённая и гибридная работа. По итогам 2025 года более 950 000 вакансий предлагали работу в удалённом формате — это ≈ 10% всех размещённых позиций.

Почему работодатели выбирают удалёнку

Преимущества удалённой работы, по данным работодателей:

  • Экономия времени и денег на дорогу — отметили 72% опрошенных.
  • Гибкость графика — 45%.
  • Возможность найма из любых регионов — 57%.

Опрос, проведённый среди более 225 компаний разных размеров, подтвердил устойчивое принятие удалёнки как нормального формата труда в разных секторах экономики.

Что говорят эксперты

Дефицит навыков — главный барьер

По словам HR-аналитиков hh.ru, дефицит навыков становится главным барьером для развития бизнеса и инноваций в России.

Организации, которые не инвестируют в развитие компетенций сотрудников, рискуют потерять конкурентное преимущество на рынке.

ИИ-навыки — универсальная компетенция

Эксперты рынка труда подчёркивают: навыки ИИ становятся не только техническим требованием, но и универсальной компетенцией, повышающей продуктивность в различных профессиональных областях.

Это согласуется с глобальными исследованиями, которые показывают: автоматизация и ИИ увеличивают спрос на комплементарные навыки:

  • Цифровую грамотность.
  • Гибкость.
  • Способность к взаимодействию с новыми технологиями.

Прогноз на 2026 год

HR-специалисты прогнозируют: в 2026 году компании будут ещё сильнее ориентироваться на повышение производительности труда и развитие внутренних программ обучения.

Что это значит для смены профессии

Если вы рассматриваете смену профессии или хотите повысить свою конкурентоспособность, текущие тренды ясно указывают направление.

Четыре ключевых вывода

  1. Цифровые навыки и ИИ-компетенции — ключ к востребованности. Без этих навыков сложно конкурировать на рынке труда.
  1. Удалённая работа и гибридные роли — долгосрочная реальность. 10% всех вакансий уже предлагают удалённый формат, и эта цифра растёт.
  1. Работодатели ценят адаптивность. Сотрудников, которые быстро осваивают новые инструменты, выбирают чаще.
  1. Корпоративное обучение растёт. Компании готовы инвестировать в развитие сотрудников, если видят потенциал.

Куда инвестировать в обучение

Рекомендуется инвестировать в обучение по направлениям:

  • Работа с ИИ и аналитикой данных.
  • Цифровой маркетинг и продуктовый менеджмент.
  • Навыки управления проектами.
  • Гибкие форматы работы (удалёнка, фриланс).

На странице курсов по ИИ и цифровым навыкам собраны программы, которые помогут вам укрепить своё резюме и успешно перейти в новую профессию. Эти направления включены в актуальные курсы на образовательных платформах.

Выводы: точка перелома на рынке труда

Российский рынок труда в 2025 году пережил точку перелома: дефицит навыков, ускоренный спрос на ИИ-компетенции и быстрое принятие удалённой работы изменили правила игры.

Компании стремятся нанимать не просто опытных специалистов, а тех, кто:

  • Способен работать с новыми технологиями
  • Адаптируется к изменчивым условиям рынка
  • Владеет цифровыми инструментами
  • Готов учиться и развиваться

Для тех, кто думает о смене профессии, это означает: инвестиции в обучение и развитие цифровых навыков — не опция, а необходимость.

Рынок труда меняется быстро. Те, кто успеет адаптироваться, получат серьёзное конкурентное преимущество.

