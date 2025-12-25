HH.ru подвёл итоги 2025 года: дефицит навыков, ИИ и удалёнка
В 2025 году российский рынок труда претерпел заметные изменения: масштабный дефицит навыков у соискателей, стремительный рост значимости навыков работы с искусственным интеллектом и усиление востребованности удалённой работы и гибридных форм занятости.
Аналитики крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru) провели исследование, в котором приняли участие сотни работодателей и были обработаны миллионы вакансий.
93% работодателей жалуются на дефицит навыков
Главная проблема года
Анализ hh.ru показал: 93% российских работодателей отметили нехватку необходимых навыков у кандидатов. Это стало одной из ключевых проблем года.
Особое внимание уделялось навыкам, связанным с ИИ и цифровой грамотностью. 60% работодателей уверены, что такие компетенции помогают сотрудникам справляться с задачами быстрее и эффективнее.
Как решить проблему
Почти половина работодателей (≈ 48%) считают, что решить дефицит навыков можно с помощью корпоративного обучения и менторских программ, а не только расширения набора соискателей.
Специалисты без навыков ИИ рискуют остаться менее конкурентоспособными, тогда как те, кто владеет цифровыми инструментами, оказываются в выигрышном положении.
Это отражает мировой тренд: исследования показывают рост спроса на навыки ИИ и цифровые компетенции как ключевой фактор будущей занятости.
Самые дефицитные профессии и зарплаты
Кого не хватает больше всего
Согласно данным hh.ru, самыми дефицитными профессиями в 2025 году стали:
- Дворники — ≈ 1,3 резюме на вакансию.
- Повара и пекари — ≈ 2 резюме на вакансию.
- Врачи — 2,2 резюме на вакансию.
В то же время продавцы и кассиры остались самыми востребованными — более 650 000 вакансий.
Зарплаты выросли
Медианные зарплаты изменились:
- Сварщики получают примерно 163 800 ₽ (+18% к 2024 году).
- Курьеры — 146 300 ₽ (+27%).
Это говорит о том, что даже «традиционные» профессии с практическими навыками остаются важным конкурентным преимуществом на рынке труда.
Удалёнка стала нормой
950 000 вакансий с удалённой работой
Одним из крупнейших трендов года стала удалённая и гибридная работа. По итогам 2025 года более 950 000 вакансий предлагали работу в удалённом формате — это ≈ 10% всех размещённых позиций.
Почему работодатели выбирают удалёнку
Преимущества удалённой работы, по данным работодателей:
- Экономия времени и денег на дорогу — отметили 72% опрошенных.
- Гибкость графика — 45%.
- Возможность найма из любых регионов — 57%.
Опрос, проведённый среди более 225 компаний разных размеров, подтвердил устойчивое принятие удалёнки как нормального формата труда в разных секторах экономики.
Что говорят эксперты
Дефицит навыков — главный барьер
По словам HR-аналитиков hh.ru, дефицит навыков становится главным барьером для развития бизнеса и инноваций в России.
Организации, которые не инвестируют в развитие компетенций сотрудников, рискуют потерять конкурентное преимущество на рынке.
ИИ-навыки — универсальная компетенция
Эксперты рынка труда подчёркивают: навыки ИИ становятся не только техническим требованием, но и универсальной компетенцией, повышающей продуктивность в различных профессиональных областях.
Это согласуется с глобальными исследованиями, которые показывают: автоматизация и ИИ увеличивают спрос на комплементарные навыки:
- Цифровую грамотность.
- Гибкость.
- Способность к взаимодействию с новыми технологиями.
Прогноз на 2026 год
HR-специалисты прогнозируют: в 2026 году компании будут ещё сильнее ориентироваться на повышение производительности труда и развитие внутренних программ обучения.
Что это значит для смены профессии
Если вы рассматриваете смену профессии или хотите повысить свою конкурентоспособность, текущие тренды ясно указывают направление.
Четыре ключевых вывода
- Цифровые навыки и ИИ-компетенции — ключ к востребованности. Без этих навыков сложно конкурировать на рынке труда.
- Удалённая работа и гибридные роли — долгосрочная реальность. 10% всех вакансий уже предлагают удалённый формат, и эта цифра растёт.
- Работодатели ценят адаптивность. Сотрудников, которые быстро осваивают новые инструменты, выбирают чаще.
- Корпоративное обучение растёт. Компании готовы инвестировать в развитие сотрудников, если видят потенциал.
Куда инвестировать в обучение
Рекомендуется инвестировать в обучение по направлениям:
- Работа с ИИ и аналитикой данных.
- Цифровой маркетинг и продуктовый менеджмент.
- Навыки управления проектами.
- Гибкие форматы работы (удалёнка, фриланс).
На странице курсов по ИИ и цифровым навыкам собраны программы, которые помогут вам укрепить своё резюме и успешно перейти в новую профессию. Эти направления включены в актуальные курсы на образовательных платформах.
Выводы: точка перелома на рынке труда
Российский рынок труда в 2025 году пережил точку перелома: дефицит навыков, ускоренный спрос на ИИ-компетенции и быстрое принятие удалённой работы изменили правила игры.
Компании стремятся нанимать не просто опытных специалистов, а тех, кто:
- Способен работать с новыми технологиями
- Адаптируется к изменчивым условиям рынка
- Владеет цифровыми инструментами
- Готов учиться и развиваться
Для тех, кто думает о смене профессии, это означает: инвестиции в обучение и развитие цифровых навыков — не опция, а необходимость.
Рынок труда меняется быстро. Те, кто успеет адаптироваться, получат серьёзное конкурентное преимущество.
