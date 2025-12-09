Акции и промокоды Отзывы о школах

HR HAPPY NEW YEAR 2025: итоги года и тренды HR в одной конференции

#Новости

12 декабря в московском пространстве IRRI-LOFT состоится ежегодная новогодняя конференция HR HAPPY NEW YEAR.

Масштаб события:

  • 800+ участников — HR-специалисты, рекрутеры, руководители команд.
  • 60+ спикеров от крупных российских компаний.
  • 4 тематических зала с параллельными программами.
  • Выставка HR-технологий — современные инструменты и решения.
  • After party — новогодняя атмосфера, DJ-сет, призы.

Цель: Подвести итоги 2025 года, обсудить ключевые вызовы HR и наметить стратегии на 2026 год.

4 тематических зала: от найма до культуры

Формула найма

Как трансформировался рынок труда, что изменилось в ожиданиях кандидатов и как современные инструменты помогают управлять подбором.

Темы:

  • Применение AI и HR-аналитики для прогнозирования текучести.
  • Инструменты ускорения закрытия вакансий без потери качества.
  • Адаптация в гибридных командах.
  • Мотивация при ограниченном бюджете.
  • Развитие внутренней мобильности.
  • Типичные ошибки HR и тимлидов при найме.

Навыки будущего

Оценка и развитие сотрудников, персонализированное обучение, новые модели T&D и EdTech-решения для корпоративного сектора.

Темы:

  • Как выстраивать обучение, которое влияет на бизнес-показатели.
  • Подходы к развитию, востребованные в 2026 году.
  • Оценка компетенций и их развитие.
  • EdTech-инструменты для корпоративного обучения.

Культурный код

HR-бренд, корпоративная культура, EVP и внутренние коммуникации.

Темы:

  • Как сохранять лояльность сотрудников в условиях неопределённости.
  • Форматы коммуникаций для поддержания вовлечённости.
  • Построение сильного HR-бренда.
  • Ценностное предложение работодателя (EVP).

Открытый диалог

Интерактивное пространство для разговора о лидерстве, взаимодействии внутри команд и роли HRBP.

Формат: Участники обсуждают свои кейсы и получают обратную связь от экспертов и коллег.

Кто выступит: спикеры от крупных компаний

На сцене — представители ведущих российских компаний:

  • Финансы и банки: ТБанк, Альфа-Банк.
  • Технологии и IT: Яндекс Практикум, BI.ZONE, Hoff Tech.
  • Ритейл и e-commerce: Lamoda, СДЭК, Петрович.
  • Образование и EdTech: EdTech-компании, корпоративные университеты.
  • Консалтинг: HR-консалтинговые группы, эксперты по трансформации.
  • Другие отрасли: Epiphany, FABERLIC.
  • О чём говорят спикеры: Реальные проекты, практики трансформации команд, запуск систем оценки, развитие лидерства, современные подходы к организационной культуре.

Формат конференции: практика + общение

Основные активности:

  • 4 параллельных зала с кейсами.
  • Мастер-классы и практические воркшопы.
  • Беседы у камина с экспертами.
  • Панельные дискуссии.
  • Организованный нетворкинг.
  • Open-talks с HR-блогерами.

Выставка HR-технологий: Актуальные инструменты для автоматизации HR-процессов, платформы для обучения, системы оценки персонала.

Развлекательная программа:

  • Арт-мастерские.
  • Фотозоны.
  • Новогодняя ёлка и Дед Мороз.
  • Подарки и розыгрыши призов.
  • Вечерний DJ-сет.

Мобильное приложение: Поиск контактов, назначение встреч, контроль расписания, push-уведомления о важных событиях.

Для кого эта конференция

  1. HR-специалисты: HRD, HRBP, HR-директора, руководители HR-команд.
  2. Рекрутмент: Рекрутеры, руководители отделов подбора, специалисты по адаптации.
  3. Обучение и развитие: Руководители корпоративных университетов, L&D-команды, тренеры.
  4. Коммуникации и бренд: Менеджеры по внутренним коммуникациям, HR-маркетологи, специалисты по HR-бренду.
  5. Руководители: Тимлиды, руководители подразделений, владельцы бизнеса.
  6. Новички в HR: Те, кто планирует переход в HR-сферу и ищет актуальные практики.

Что получат участники

Знания:

  • Актуальные тренды HR на 2026 год.
  • Практические кейсы от крупных компаний.
  • Инструменты для решения текущих задач.
  • Понимание трансформации рынка труда.

Связи:

  • Нетворкинг с 800+ коллегами.
  • Прямое общение со спикерами.
  • Контакты экспертов для будущего сотрудничества.

Инструменты:

  • Знакомство с новыми HR-технологиями на выставке.
  • Доступ к презентациям и материалам.
  • Электронный сертификат участника.

Атмосфера:

  • Праздничное настроение.
  • Новогодняя программа.
  • Возможность выиграть призы.

Практическая польза для карьеры

Для новичков в HR: Источник актуальных инструментов и понимание отраслевых трендов.

Для опытных специалистов: Обмен опытом, обсуждение нестандартных кейсов, расширение сети контактов.

Для руководителей: Стратегическое видение развития HR-функции, лучшие практики управления командами.

Для тех, кто меняет профессию: Погружение в HR-сферу, понимание реальных задач, знакомство с сообществом.

Думаете о карьере в HR или хотите развиваться в этой сфере? Понимание современных технологий и цифровых инструментов критично для HR-специалистов. На KursHub собраны лучшие курсы HR-менеджмента: от основ до специализированных направлений. Такие навыки помогут работать с HR-аналитикой, автоматизацией процессов и современными HR Tech-решениями.

Условия участия

Дата: 12 декабря 2025 года.

Время: 10:00 — 20:00.

Место: IRRI-LOFT, Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 31.

Билеты:

  • Индивидуальные пакеты.
  • Корпоративные пакеты (на 1, 3, 5 и 10 билетов).

Что включено:

  • Доступ ко всем конференц-залам.
  • Участие в выставке.
  • Развлекательные пространства.
  • Вечерняя программа.
  • Мобильное приложение.
  • Электронный сертификат участника.

Оплата: Доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Выводы

HR HAPPY NEW YEAR 2025 — это:

  • 800+ участников и 60+ спикеров.
  • 4 тематических зала — найм, развитие, культура, лидерство.
  • Практические кейсы от крупных компаний.
  • Выставка HR-технологий.
  • Нетворкинг и профессиональные связи.
  • Новогодняя атмосфера и after party.

Для кого: HR-специалисты, рекрутеры, руководители, тимлиды, те кто переходит в HR.

Что получат: Актуальные знания, инструменты, контакты, праздничное настроение.

Когда и где: 12 декабря, 10:00-20:00, IRRI-LOFT, Москва.

Конференция объединяет профессиональное развитие и праздничную атмосферу — идеальное завершение года для HR-сообщества.

