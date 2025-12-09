HR HAPPY NEW YEAR 2025: итоги года и тренды HR в одной конференции

12 декабря в московском пространстве IRRI-LOFT состоится ежегодная новогодняя конференция HR HAPPY NEW YEAR.

Масштаб события:

800+ участников — HR-специалисты, рекрутеры, руководители команд.

60+ спикеров от крупных российских компаний.

4 тематических зала с параллельными программами.

Выставка HR-технологий — современные инструменты и решения.

After party — новогодняя атмосфера, DJ-сет, призы.

Цель: Подвести итоги 2025 года, обсудить ключевые вызовы HR и наметить стратегии на 2026 год.

4 тематических зала: от найма до культуры

Формула найма

Как трансформировался рынок труда, что изменилось в ожиданиях кандидатов и как современные инструменты помогают управлять подбором.

Темы:

Применение AI и HR-аналитики для прогнозирования текучести.

Инструменты ускорения закрытия вакансий без потери качества.

Адаптация в гибридных командах.

Мотивация при ограниченном бюджете.

Развитие внутренней мобильности.

Типичные ошибки HR и тимлидов при найме.

Навыки будущего

Оценка и развитие сотрудников, персонализированное обучение, новые модели T&D и EdTech-решения для корпоративного сектора.

Темы:

Как выстраивать обучение, которое влияет на бизнес-показатели.

Подходы к развитию, востребованные в 2026 году.

Оценка компетенций и их развитие.

EdTech-инструменты для корпоративного обучения.

Культурный код

HR-бренд, корпоративная культура, EVP и внутренние коммуникации.

Темы:

Как сохранять лояльность сотрудников в условиях неопределённости.

Форматы коммуникаций для поддержания вовлечённости.

Построение сильного HR-бренда.

Ценностное предложение работодателя (EVP).

Открытый диалог

Интерактивное пространство для разговора о лидерстве, взаимодействии внутри команд и роли HRBP.

Формат: Участники обсуждают свои кейсы и получают обратную связь от экспертов и коллег.

Кто выступит: спикеры от крупных компаний

На сцене — представители ведущих российских компаний:

Финансы и банки: ТБанк, Альфа-Банк.

Технологии и IT: Яндекс Практикум, BI.ZONE, Hoff Tech.

Ритейл и e-commerce: Lamoda, СДЭК, Петрович.

Образование и EdTech: EdTech-компании, корпоративные университеты.

Консалтинг: HR-консалтинговые группы, эксперты по трансформации.

Другие отрасли: Epiphany, FABERLIC.

О чём говорят спикеры: Реальные проекты, практики трансформации команд, запуск систем оценки, развитие лидерства, современные подходы к организационной культуре.

Формат конференции: практика + общение

Основные активности:

4 параллельных зала с кейсами.

Мастер-классы и практические воркшопы.

Беседы у камина с экспертами.

Панельные дискуссии.

Организованный нетворкинг.

Open-talks с HR-блогерами.

Выставка HR-технологий: Актуальные инструменты для автоматизации HR-процессов, платформы для обучения, системы оценки персонала.

Развлекательная программа:

Арт-мастерские.

Фотозоны.

Новогодняя ёлка и Дед Мороз.

Подарки и розыгрыши призов.

Вечерний DJ-сет.

Мобильное приложение: Поиск контактов, назначение встреч, контроль расписания, push-уведомления о важных событиях.

Для кого эта конференция

HR-специалисты: HRD, HRBP, HR-директора, руководители HR-команд. Рекрутмент: Рекрутеры, руководители отделов подбора, специалисты по адаптации. Обучение и развитие: Руководители корпоративных университетов, L&D-команды, тренеры. Коммуникации и бренд: Менеджеры по внутренним коммуникациям, HR-маркетологи, специалисты по HR-бренду. Руководители: Тимлиды, руководители подразделений, владельцы бизнеса. Новички в HR: Те, кто планирует переход в HR-сферу и ищет актуальные практики.

Что получат участники

Знания:

Актуальные тренды HR на 2026 год.

Практические кейсы от крупных компаний.

Инструменты для решения текущих задач.

Понимание трансформации рынка труда.

Связи:

Нетворкинг с 800+ коллегами.

Прямое общение со спикерами.

Контакты экспертов для будущего сотрудничества.

Инструменты:

Знакомство с новыми HR-технологиями на выставке.

Доступ к презентациям и материалам.

Электронный сертификат участника.

Атмосфера:

Праздничное настроение.

Новогодняя программа.

Возможность выиграть призы.

Практическая польза для карьеры

Для новичков в HR: Источник актуальных инструментов и понимание отраслевых трендов.

Для опытных специалистов: Обмен опытом, обсуждение нестандартных кейсов, расширение сети контактов.

Для руководителей: Стратегическое видение развития HR-функции, лучшие практики управления командами.

Для тех, кто меняет профессию: Погружение в HR-сферу, понимание реальных задач, знакомство с сообществом.

Условия участия

Дата: 12 декабря 2025 года.

Время: 10:00 — 20:00.

Место: IRRI-LOFT, Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 31.

Билеты:

Индивидуальные пакеты.

Корпоративные пакеты (на 1, 3, 5 и 10 билетов).

Что включено:

Доступ ко всем конференц-залам.

Участие в выставке.

Развлекательные пространства.

Вечерняя программа.

Мобильное приложение.

Электронный сертификат участника.

Оплата: Доступна как для физических, так и для юридических лиц.

