HR HAPPY NEW YEAR 2025: итоги года и тренды HR в одной конференции
12 декабря в московском пространстве IRRI-LOFT состоится ежегодная новогодняя конференция HR HAPPY NEW YEAR.
Масштаб события:
- 800+ участников — HR-специалисты, рекрутеры, руководители команд.
- 60+ спикеров от крупных российских компаний.
- 4 тематических зала с параллельными программами.
- Выставка HR-технологий — современные инструменты и решения.
- After party — новогодняя атмосфера, DJ-сет, призы.
Цель: Подвести итоги 2025 года, обсудить ключевые вызовы HR и наметить стратегии на 2026 год.
4 тематических зала: от найма до культуры
Формула найма
Как трансформировался рынок труда, что изменилось в ожиданиях кандидатов и как современные инструменты помогают управлять подбором.
Темы:
- Применение AI и HR-аналитики для прогнозирования текучести.
- Инструменты ускорения закрытия вакансий без потери качества.
- Адаптация в гибридных командах.
- Мотивация при ограниченном бюджете.
- Развитие внутренней мобильности.
- Типичные ошибки HR и тимлидов при найме.
Навыки будущего
Оценка и развитие сотрудников, персонализированное обучение, новые модели T&D и EdTech-решения для корпоративного сектора.
Темы:
- Как выстраивать обучение, которое влияет на бизнес-показатели.
- Подходы к развитию, востребованные в 2026 году.
- Оценка компетенций и их развитие.
- EdTech-инструменты для корпоративного обучения.
Культурный код
HR-бренд, корпоративная культура, EVP и внутренние коммуникации.
Темы:
- Как сохранять лояльность сотрудников в условиях неопределённости.
- Форматы коммуникаций для поддержания вовлечённости.
- Построение сильного HR-бренда.
- Ценностное предложение работодателя (EVP).
Открытый диалог
Интерактивное пространство для разговора о лидерстве, взаимодействии внутри команд и роли HRBP.
Формат: Участники обсуждают свои кейсы и получают обратную связь от экспертов и коллег.
Кто выступит: спикеры от крупных компаний
На сцене — представители ведущих российских компаний:
- Финансы и банки: ТБанк, Альфа-Банк.
- Технологии и IT: Яндекс Практикум, BI.ZONE, Hoff Tech.
- Ритейл и e-commerce: Lamoda, СДЭК, Петрович.
- Образование и EdTech: EdTech-компании, корпоративные университеты.
- Консалтинг: HR-консалтинговые группы, эксперты по трансформации.
- Другие отрасли: Epiphany, FABERLIC.
- О чём говорят спикеры: Реальные проекты, практики трансформации команд, запуск систем оценки, развитие лидерства, современные подходы к организационной культуре.
Формат конференции: практика + общение
Основные активности:
- 4 параллельных зала с кейсами.
- Мастер-классы и практические воркшопы.
- Беседы у камина с экспертами.
- Панельные дискуссии.
- Организованный нетворкинг.
- Open-talks с HR-блогерами.
Выставка HR-технологий: Актуальные инструменты для автоматизации HR-процессов, платформы для обучения, системы оценки персонала.
Развлекательная программа:
- Арт-мастерские.
- Фотозоны.
- Новогодняя ёлка и Дед Мороз.
- Подарки и розыгрыши призов.
- Вечерний DJ-сет.
Мобильное приложение: Поиск контактов, назначение встреч, контроль расписания, push-уведомления о важных событиях.
Для кого эта конференция
- HR-специалисты: HRD, HRBP, HR-директора, руководители HR-команд.
- Рекрутмент: Рекрутеры, руководители отделов подбора, специалисты по адаптации.
- Обучение и развитие: Руководители корпоративных университетов, L&D-команды, тренеры.
- Коммуникации и бренд: Менеджеры по внутренним коммуникациям, HR-маркетологи, специалисты по HR-бренду.
- Руководители: Тимлиды, руководители подразделений, владельцы бизнеса.
- Новички в HR: Те, кто планирует переход в HR-сферу и ищет актуальные практики.
Что получат участники
Знания:
- Актуальные тренды HR на 2026 год.
- Практические кейсы от крупных компаний.
- Инструменты для решения текущих задач.
- Понимание трансформации рынка труда.
Связи:
- Нетворкинг с 800+ коллегами.
- Прямое общение со спикерами.
- Контакты экспертов для будущего сотрудничества.
Инструменты:
- Знакомство с новыми HR-технологиями на выставке.
- Доступ к презентациям и материалам.
- Электронный сертификат участника.
Атмосфера:
- Праздничное настроение.
- Новогодняя программа.
- Возможность выиграть призы.
Практическая польза для карьеры
Для новичков в HR: Источник актуальных инструментов и понимание отраслевых трендов.
Для опытных специалистов: Обмен опытом, обсуждение нестандартных кейсов, расширение сети контактов.
Для руководителей: Стратегическое видение развития HR-функции, лучшие практики управления командами.
Для тех, кто меняет профессию: Погружение в HR-сферу, понимание реальных задач, знакомство с сообществом.
Думаете о карьере в HR или хотите развиваться в этой сфере? Понимание современных технологий и цифровых инструментов критично для HR-специалистов. На KursHub собраны лучшие курсы HR-менеджмента: от основ до специализированных направлений. Такие навыки помогут работать с HR-аналитикой, автоматизацией процессов и современными HR Tech-решениями.
Условия участия
Дата: 12 декабря 2025 года.
Время: 10:00 — 20:00.
Место: IRRI-LOFT, Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 31.
Билеты:
- Индивидуальные пакеты.
- Корпоративные пакеты (на 1, 3, 5 и 10 билетов).
Что включено:
- Доступ ко всем конференц-залам.
- Участие в выставке.
- Развлекательные пространства.
- Вечерняя программа.
- Мобильное приложение.
- Электронный сертификат участника.
Оплата: Доступна как для физических, так и для юридических лиц.
Выводы
HR HAPPY NEW YEAR 2025 — это:
- 800+ участников и 60+ спикеров.
- 4 тематических зала — найм, развитие, культура, лидерство.
- Практические кейсы от крупных компаний.
- Выставка HR-технологий.
- Нетворкинг и профессиональные связи.
- Новогодняя атмосфера и after party.
Для кого: HR-специалисты, рекрутеры, руководители, тимлиды, те кто переходит в HR.
Что получат: Актуальные знания, инструменты, контакты, праздничное настроение.
Когда и где: 12 декабря, 10:00-20:00, IRRI-LOFT, Москва.
Конференция объединяет профессиональное развитие и праздничную атмосферу — идеальное завершение года для HR-сообщества.
