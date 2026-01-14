ИИ-функции в гаджетах перестали привлекать покупателей и стали раздражать
Новейшие исследования и опросы показывают: ИИ-функции, которые производители всё активнее интегрируют в смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, перестали быть главным фактором покупки и даже начинают раздражать людей. Новая тенденция связана не только с оценкой «умных возможностей» при покупке устройства, но и с самим восприятием ИИ-функций пользователями, которые всё чаще сталкиваются с избыточными функциями и сложным интерфейсом.
Параллельно крупные бренды уже признают: многие ИИ-опции не приносят реальной пользы и даже могут ухудшать пользовательский опыт.
Feature creep — проблема избыточных функций
Термин feature creep (раздутие функций) — это добавление множества дополнительных возможностей в продукт, которые превышают его основные задачи и усложняют интерфейс.
Этот феномен давно известен в дизайне программного обеспечения. Слишком много дополнительных функций приводит к перегрузке внимания и усложняет взаимодействие с устройством.
Две главные проблемы
Увеличение когнитивной нагрузки — пользователю приходится тратить серьёзные умственные ресурсы, чтобы понять, как работает функция. Вместо того чтобы просто использовать устройство, человек вынужден изучать инструкции.
Снижение удобства интерфейса — когда интерфейс перегружен опциями, пользователи теряются и затрудняются выполнить простую задачу. Согласно стандартам юзабилити, система должна быть понятной и предсказуемой, а не напоминать «меню самолёта».
Что показали исследования
На CES 2026 и в опросах покупателей выявились несколько важных трендов.
Производители признают проблему
Представители компании Dell сообщили на CES 2026: активное продвижение ИИ в ноутбуках уже не является ключевым. Большинство покупателей оценивают базовые параметры — производительность, автономность, качество камеры, а не наличие «искусственного интеллекта».
Более того, Dell признал, что часть ИИ-функций в AI PC была ошибкой. Они были восприняты рынком отрицательно и затем переработаны.
Покупатели видят ИИ как бонус
По данным пресс-службы крупного ритейлера, ИИ-опции редко становятся причиной совершения покупки. Пользователи всё чаще игнорируют маркетинговые обещания о чудесах ИИ, сосредотачиваясь на реальных потребностях.
Неправильное позиционирование
Производители иногда называют почти любую автоматизацию «ИИ» — от сглаживания кожи на фото до пробных советов по оптимизации батареи. Это создаёт ощущение, что ИИ не соответствует заявленным ожиданиям.
Предпочтение сторонним сервисам
Современные потребители чаще используют отдельные ИИ-сервисы — GigaChat, ChatGPT, Алису AI — а не встроенные функции производителей.
Это подтверждается и международной статистикой: большинство людей используют ИИ ежедневно, даже не осознавая это, но выбор падает на проверенные сервисы, а не на встроенные в гаджет функции.
Что говорят эксперты
Эксперты объясняют проблему с разных сторон, но сходятся в одном: избыток функций вредит пользовательскому опыту.
Сергей Батулин, сооснователь ИИ-интегратора Metalab
«Производители часто называют ИИ любую автоматизацию. В результате пользователь видит не «интеллект», а набор навороченных функций, которые не упрощают жизнь».
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru
«Нужно, чтобы ИИ-функции работали «невидимо», помогали пользователю без лишних действий и объяснений».
Обе оценки подтверждают: реальное улучшение пользовательского опыта происходит не за счёт количества функций, а за счёт их качества и невидимой помощи в повседневных задачах.
Что делать пользователю сегодня
В текущей ситуации покупателю гаджета имеет смысл сосредоточиться на базовых параметрах устройства.
Три главных критерия выбора
- Автономность батареи — насколько долго устройство работает без подзарядки в реальных условиях использования.
- Мощность процессора — справляется ли устройство с вашими задачами без тормозов и зависаний.
- Качество камеры и простота интерфейса — получаются ли хорошие фото, понятно ли меню и настройки.
Тестируйте самостоятельно
Если ИИ не помогает вам в повседневных задачах, включите минимум «умных» опций или вовсе отключите дополнительные функции, которые вызывают раздражение.
При выборе смартфона или ноутбука не ориентируйтесь исключительно на рекламные обещания ИИ, а изучите обзоры и отзывы реальных пользователей.
Что это значит для рынка труда
В современном мире цифровые устройства и ИИ-технологии всё сильнее влияют на навыки, востребованные на рынке труда.
Если вы ищете работу или хотите сменить профессию, важно понимать несколько вещей.
Навыки работы с ИИ важнее функций гаджета
Знания о том, как использовать ИИ-инструменты вроде ChatGPT, Perplexity AI, будут гораздо полезнее, чем поверхностное понимание «умных» функций в смартфоне.
UX/UI-дизайн и управление продуктом
Это области, где глубокое понимание того, как люди взаимодействуют с технологиями, становится конкурентным преимуществом. Проблема feature creep — это проблема плохого дизайна продукта.
Аналитика данных с применением ИИ
Многие курсы по цифровым навыкам уже включают блоки по работе с ИИ-инструментами, а также по созданию удобных интерфейсов. Это критически важно в эпоху избытка функций.
Куда инвестировать в обучение
На странице курсов по Digital-маркетингу собраны программы по направлениям, где понимание ИИ даёт реальное преимущество. Курсы по UX/UI-дизайну, продукт-менеджменту, аналитике данных с применением ИИ и практическому использованию ChatGPT помогут освоить навыки, которые ценятся на рынке труда.
Выводы
ИИ-функции в гаджетах перестали быть конкурентным преимуществом для производителей и всё чаще воспринимаются пользователями как перегрузка.
Dell признал на CES 2026: активное продвижение ИИ в ноутбуках больше не является ключевым. Часть ИИ-функций в AI PC была ошибкой и воспринята рынком отрицательно.
Люди ценят простоту, удобство и понятность работы устройства, а не бесконечный набор «умных» фишек. Покупатели оценивают базовые параметры: производительность, автономность, камеру.
Feature creep — проблема избыточных функций. Увеличение когнитивной нагрузки и снижение удобства интерфейса вредят пользовательскому опыту.
Эксперты: производители называют ИИ любую автоматизацию. ИИ-функции должны работать «невидимо», помогать без лишних действий и объяснений.
Пользователи предпочитают сторонние сервисы — ChatGPT, GigaChat, Алиса AI — встроенным функциям производителей.
Для рынка труда это означает: навыки работы с ИИ-инструментами важнее функций гаджета. UX/UI-дизайн, продукт-менеджмент и аналитика данных с применением ИИ — области, где понимание взаимодействия людей с технологиями даёт конкурентное преимущество.
Основной вызов для индустрии — делать ИИ-технологии невидимыми помощниками, а не источником раздражения.
