Половина компаний в России уже внедряет или тестирует искусственный интеллект. Те, кто не разобрался в теме, рискуют оказаться за бортом — не через пять лет, а уже сейчас. 17–18 июня в Москве собираются 2 500 человек, чтобы понять одно: как превратить ИИ из модного слова в реальный инструмент для бизнеса.

Почему это важно именно сейчас

Искусственный интеллект перестал быть темой для технарей. Сегодня это вопрос выживания бизнеса: кто автоматизировал рутину — тот снизил издержки. Кто внедрил AI в продажи — тот обогнал конкурентов. А кто ждёт «подходящего момента» — теряет позиции.

TECH WEEK 2026 — это не очередная конференция про тренды. Это двухдневное погружение в прикладные сценарии: как считать окупаемость AI-проектов, как перестроить команду, как не потерять управляемость в процессе цифровизации.

Кто едет и зачем

2 500 участников — руководители, ИТ-директора, HR-команды, маркетологи, девелоперы. Площадка — «Техноград» на ВДНХ, павильон № 38.

Конференция выстроена вокруг 11 тематических потоков. Каждый — для конкретной роли:

Руководители и собственники разберут стратегию: где ИИ реально даёт эффект, а где это дорогой эксперимент.

ИТ-специалисты и продуктовые команды — архитектура решений, разработка под конкретный бизнес, а не коробочные сервисы.

HR-команды — автоматизация найма, управление эффективностью, HR Tech в действии.

Маркетинг и продажи — как AI меняет коммуникации, аналитику и клиентский сервис.

Строительство и девелопмент — отдельный отраслевой трек с кейсами.

Не просто доклады — практика и фидбек

Формат отличает TECH WEEK от большинства конференций: здесь можно не только слушать, но и работать.

Менторская гостиная — персональные и групповые консультации с разбором вашего кейса. Зона практикумов — занятия со спикерами по конкретным инструментам. Speed networking — короткие раунды знакомств, чтобы найти партнёров и контакты. Тренинги и мастермайнды — групповая проработка задач и обмен опытом.

Если вы приедете с реальной задачей, шанс уехать с готовым решением — высокий.

Кто выступает

Среди спикеров — представители «Яндекса», AIRI, Positive Technologies, Ozon Fintech, MTS Web Services. Сотни выступлений за два дня. Параллельно работает выставка: десятки экспонентов демонстрируют готовые решения для бизнеса.

Для тех, кто не сможет приехать: организаторы предлагают доступ к записям выступлений на 3 месяца.

Последствия для тех, кто пропустит момент

Разрыв между компаниями, которые освоили AI, и теми, кто не успел, растёт быстро. Это касается не только крупного бизнеса — малый и средний уже чувствуют давление: клиенты ждут скорости, инвесторы смотрят на автоматизацию, сотрудники хотят работать с современными инструментами.

Если вы сейчас в процессе принятия решений о цифровизации — или только начинаете разбираться в теме — момент для погружения подходящий. Тем, кто хочет подготовиться к конференции содержательно или уже планирует запуск AI-проектов внутри компании, стоит заранее освоить базу: понять, как работают большие языковые модели, как строятся AI-продукты и что значит «внедрить ИИ» на практике. Сейчас много качественных курсов по искусственному интеллекту для нетехнических специалистов — они помогут сформулировать правильные вопросы и не потеряться в потоке информации на самом мероприятии.

Что делать

Конференция проходит 17–18 июня 2026 года, Москва, ВДНХ, павильон № 38. Подробности и регистрация — на сайте techweek.moscow.

Организатор — Корпорация «Синергия».