Как найти баланс между стратегией и тактикой в управлении командами?

8 сентября в Москве и онлайн пройдет конференция InBetween 2025, посвященная самой сложной задаче современных руководителей — поиску баланса между стратегическими целями и ежедневной реальностью. Более двадцати спикеров из JUG Ru Group, Циан, Райффайзен Банк, Dodo Brands и других компаний поделятся опытом управления в условиях постоянной неопределенности.

Почему управленческие практики часто не работают

Организаторы конференции исходят из простой истины — в управлении редко существует универсальное «правильно». Поэтому программа сосредоточена не на теоретических моделях, а на реальных кейсах, ошибках и работающих решениях.

Ключевые вопросы, которые обсудят участники:

Принятие решений в условиях неопределенности — как действовать, когда данных недостаточно, а время поджимает.

Работа с KPI и метриками — почему измерения иногда вредят больше, чем помогают.

Организация проектных офисов — когда они нужны, а когда только мешают.

Адаптация стратегий — как перевести долгосрочные планы в конкретные действия команды.

Управление разнородными командами — работа с людьми разных уровней полномочий и мотивации.

Корпоративная культура — связь ценностей компании с бизнес-результатами.

Звездный состав спикеров

В программе участвуют практикующие управленцы, которые ежедневно решают сложные задачи:

Алексей Федоров и Андрей Морозов из JUG Ru Group — эксперты по управлению в IT-сфере.

Святослав Бирюлин — независимый консультант и автор бизнес-книг, специализирующийся на трансформации компаний.

Иван Селиховкин — PMP-консультант с опытом управления сложными проектами.

Представители крупных компаний Циан, Райффайзен Банк, Dodo Brands, Контур, НЛМК ИТ расскажут о том, как их подходы работают в реальных условиях.

Кому точно стоит участвовать

Конференция создана для управленцев всех уровней, которые сталкиваются с противоречиями между теорией и практикой:

Руководители департаментов — получат инструменты для решения задач в условиях пересекающихся приоритетов.

CEO и операционные директора — узнают, как воплощать стратегию в повседневную работу команд.

Менеджеры сложных проектов — найдут подходы для разных контекстов и ситуаций.

Владельцы МСБ — поймут, как выстроить понятную структуру ответственности в растущей компании.

Тимлиды — научатся балансировать между ожиданиями бизнеса и возможностями разработчиков.

HR-директора — рассмотрят управление как часть организационного развития.

CPO и CMO — получат инструменты для перевода продуктовых и маркетинговых практик в стратегическую плоскость.

Развитие управленческих компетенций

Практический формат без воды

InBetween 2025 пройдет в смешанном формате — очно в пространстве «Весна» в Москве (Спартаковский переулок 2с1, подъезд №7) и онлайн для удаленных участников.

Особенности мероприятия:

Практические кейсы вместо абстрактных лекций.

Возможность задать вопросы экспертам и получить обратную связь.

Доступ к записям выступлений для зарегистрированных участников.

Общение в Telegram-сообществе конференции.

Материалы для формирования личного набора управленческих инструментов.

Поддержка профессионального сообщества

Конференция проводится при поддержке Paper Planes, ИНК, Хабр Карьера, Brand Lovers и информационных партнеров — РИА Новости, МФТИ, Moscow Business School, Expomap. Это подтверждает статус InBetween как профессиональной площадки для управленцев.

Честный разговор о проблемах управления

Главная ценность конференции — открытость в обсуждении реальных проблем. Организаторы обещают честный разговор о том:

Почему управленческие практики часто буксуют.

Как избежать выгорания команд.

Где искать баланс между долгосрочными целями и тактическими решениями.

Как управлять в условиях постоянных изменений.

Актуальность темы

В условиях быстро меняющегося рынка традиционные подходы к управлению часто не работают. Компании вынуждены постоянно адаптироваться, а руководители — искать новые способы мотивации команд и достижения результатов.

InBetween 2025 предлагает альтернативу модным управленческим трендам — фокус на том, что реально работает в российских реалиях.

Практическая польза для участников

После конференции участники получат:

Набор проверенных управленческих инструментов.

Понимание того, как адаптировать стратегии под конкретные задачи.

Опыт коллег по решению типичных управленческих проблем.

Контакты для дальнейшего профессионального общения.

Целевая аудитория и уровень

Мероприятие подойдет как опытным управленцам, которые ищут новые подходы к решению знакомых проблем, так и специалистам, которые только начинают выходить на уровень стратегических решений.

Особенно полезна конференция будет для руководителей компаний в стадии роста, когда старые методы управления перестают работать, а новые еще не отработаны.