Как найти баланс между стратегией и тактикой в управлении командами?
8 сентября в Москве и онлайн пройдет конференция InBetween 2025, посвященная самой сложной задаче современных руководителей — поиску баланса между стратегическими целями и ежедневной реальностью. Более двадцати спикеров из JUG Ru Group, Циан, Райффайзен Банк, Dodo Brands и других компаний поделятся опытом управления в условиях постоянной неопределенности.
Почему управленческие практики часто не работают
Организаторы конференции исходят из простой истины — в управлении редко существует универсальное «правильно». Поэтому программа сосредоточена не на теоретических моделях, а на реальных кейсах, ошибках и работающих решениях.
Ключевые вопросы, которые обсудят участники:
- Принятие решений в условиях неопределенности — как действовать, когда данных недостаточно, а время поджимает.
- Работа с KPI и метриками — почему измерения иногда вредят больше, чем помогают.
- Организация проектных офисов — когда они нужны, а когда только мешают.
- Адаптация стратегий — как перевести долгосрочные планы в конкретные действия команды.
- Управление разнородными командами — работа с людьми разных уровней полномочий и мотивации.
- Корпоративная культура — связь ценностей компании с бизнес-результатами.
Звездный состав спикеров
В программе участвуют практикующие управленцы, которые ежедневно решают сложные задачи:
Алексей Федоров и Андрей Морозов из JUG Ru Group — эксперты по управлению в IT-сфере.
Святослав Бирюлин — независимый консультант и автор бизнес-книг, специализирующийся на трансформации компаний.
Иван Селиховкин — PMP-консультант с опытом управления сложными проектами.
Представители крупных компаний Циан, Райффайзен Банк, Dodo Brands, Контур, НЛМК ИТ расскажут о том, как их подходы работают в реальных условиях.
Кому точно стоит участвовать
Конференция создана для управленцев всех уровней, которые сталкиваются с противоречиями между теорией и практикой:
- Руководители департаментов — получат инструменты для решения задач в условиях пересекающихся приоритетов.
- CEO и операционные директора — узнают, как воплощать стратегию в повседневную работу команд.
- Менеджеры сложных проектов — найдут подходы для разных контекстов и ситуаций.
- Владельцы МСБ — поймут, как выстроить понятную структуру ответственности в растущей компании.
- Тимлиды — научатся балансировать между ожиданиями бизнеса и возможностями разработчиков.
- HR-директора — рассмотрят управление как часть организационного развития.
- CPO и CMO — получат инструменты для перевода продуктовых и маркетинговых практик в стратегическую плоскость.
Развитие управленческих компетенций
Современное управление требует постоянного развития навыков и изучения новых подходов. Для руководителей, которые хотят системно развивать свои компетенции, актуальными становятся курсы менеджмента, где можно глубже изучить стратегическое планирование, управление командами, принятие решений в условиях неопределенности и другие ключевые аспекты современного менеджмента. Такое обучение особенно ценно в дополнение к практическому опыту, который можно получить на мероприятиях вроде InBetween 2025.
Практический формат без воды
InBetween 2025 пройдет в смешанном формате — очно в пространстве «Весна» в Москве (Спартаковский переулок 2с1, подъезд №7) и онлайн для удаленных участников.
Особенности мероприятия:
- Практические кейсы вместо абстрактных лекций.
- Возможность задать вопросы экспертам и получить обратную связь.
- Доступ к записям выступлений для зарегистрированных участников.
- Общение в Telegram-сообществе конференции.
- Материалы для формирования личного набора управленческих инструментов.
Поддержка профессионального сообщества
Конференция проводится при поддержке Paper Planes, ИНК, Хабр Карьера, Brand Lovers и информационных партнеров — РИА Новости, МФТИ, Moscow Business School, Expomap. Это подтверждает статус InBetween как профессиональной площадки для управленцев.
Честный разговор о проблемах управления
Главная ценность конференции — открытость в обсуждении реальных проблем. Организаторы обещают честный разговор о том:
- Почему управленческие практики часто буксуют.
- Как избежать выгорания команд.
- Где искать баланс между долгосрочными целями и тактическими решениями.
- Как управлять в условиях постоянных изменений.
Актуальность темы
В условиях быстро меняющегося рынка традиционные подходы к управлению часто не работают. Компании вынуждены постоянно адаптироваться, а руководители — искать новые способы мотивации команд и достижения результатов.
InBetween 2025 предлагает альтернативу модным управленческим трендам — фокус на том, что реально работает в российских реалиях.
Практическая польза для участников
После конференции участники получат:
- Набор проверенных управленческих инструментов.
- Понимание того, как адаптировать стратегии под конкретные задачи.
- Опыт коллег по решению типичных управленческих проблем.
- Контакты для дальнейшего профессионального общения.
Целевая аудитория и уровень
Мероприятие подойдет как опытным управленцам, которые ищут новые подходы к решению знакомых проблем, так и специалистам, которые только начинают выходить на уровень стратегических решений.
Особенно полезна конференция будет для руководителей компаний в стадии роста, когда старые методы управления перестают работать, а новые еще не отработаны.
