Как меняется профессия PR — форум в Москве 11-13 февраля

С 11 по 13 февраля 2026 года в Москве пройдёт PR+ FORUM 2026 — X ежегодный всероссийский форум для профессионалов в сфере связей с общественностью. Площадкой мероприятия станет Lesnaya by Safmar.

Форум объединит PR-директоров, руководителей коммуникаций, представителей бизнеса, СМИ и digital-платформ. Главная задача — обсудить ключевые вызовы профессии и практические инструменты работы в условиях регулирования, цифрового шума и активного внедрения ИИ.

О чём форум

PR+ FORUM 2026 посвящён трансформации коммуникаций: от классического медиарилейшнз к интеграции PR с бизнес-целями, аналитикой и технологиями.

Фокус на измеримости и результатах

В центре внимания — измеримость эффективности, работа с репутационными рисками, антикризисные стратегии, новые медиа и влияние нейросетей на профессию.

Программа построена вокруг реальных кейсов и практических разборов. Участники обсуждают, как доказывать ценность PR для топ-менеджмента, выстраивать коммуникации в условиях жёсткого регулирования, работать с блогерами и Telegram-каналами, а также адаптировать стратегии под новые модели медиапотребления.

Пять ключевых тем деловой программы

В течение трёх дней на форуме рассматриваются вопросы, с которыми PR-специалисты сталкиваются в ежедневной работе.

PR и бизнес-результаты

Методы оценки эффективности, KPI, репутационный капитал, share of mind. Как доказать топ-менеджменту, что PR — это не просто публикации, а инструмент достижения бизнес-целей.

Антикризисные коммуникации

Работа с негативом, санкционными рисками, информационными атаками и внутренними кризисами. Как быстро реагировать, минимизировать ущерб и восстанавливать репутацию.

Социальные медиа и новые каналы

Telegram, инфлюенсеры, альтернативные площадки и гибрид PR–SMM стратегий. Как работать с блогерами, когда традиционные медиа теряют охваты.

PR в эпоху ИИ

Автоматизация аналитики и мониторинга, генерация контента, юридические и репутационные риски. Как использовать нейросети в работе и не потерять человеческий контроль над коммуникациями.

Постправда и СМИ

Как взаимодействовать с редакциями и блогерами без бюджета и встроить традиционные медиа в цифровую стратегию. Работа в условиях, когда классическое медиарилейшнз уже не работает так, как раньше.

Специальный день B2B PR+ Forum

11 февраля программа полностью посвящена B2B-коммуникациям.

Что будут обсуждать

В фокусе — продвижение сложных продуктов, GR и взаимодействие с госструктурами, PR без бюджета, работа с промышленными и технологическими темами.

Отдельное внимание уделяется аналитике и доказательству ценности PR для бизнеса. Это особенно актуально для B2B-сектора, где результаты коммуникаций сложнее измерить, чем в B2C.

Формат участия

Форум проходит в очном формате и сочетает разные форматы работы.

Что ждёт участников

Доклады и кейс-сессии от практиков рынка покажут, как решать реальные задачи в PR. Дискуссии с участием представителей бизнеса, СМИ и агентств помогут услышать разные точки зрения на одну проблему.

Мастер-классы и практикумы, в том числе по применению ИИ, дадут конкретные инструменты, которые можно использовать сразу после форума. Нетворкинг-сессии и групповые обсуждения позволят завести профессиональные контакты и обменяться опытом.

После мероприятия участники получают доступ к видеозаписям выступлений. Это позволяет вернуться к материалам и использовать их в работе.

Кому будет полезен форум

PR+ FORUM 2026 ориентирован на специалистов с разным уровнем опыта, но прежде всего на тех, кто отвечает за стратегические коммуникации.

Форум будет полезен PR-директорам и Head of PR, которые выстраивают коммуникационную стратегию компании. Директорам по корпоративным и внешним коммуникациям, работающим с репутацией и кризисами. Руководителям пресс-служб, взаимодействующим со СМИ и блогерами.

Специалистам по GR и взаимодействию с органами власти, решающим задачи на стыке PR и госкоммуникаций. Маркетинг-директорам и руководителям digital-направлений, интегрирующим PR в общую стратегию продвижения.

Почему это важно для карьеры

Если вы работаете в PR или коммуникациях, или планируете развиваться в этом направлении, участие в форуме даёт несколько преимуществ.

Понимание трендов

Узнаете, как меняется профессия, какие инструменты выходят на первый план, какие навыки становятся критически важными.

Практические кейсы

Не теория, а реальные решения от компаний, которые уже это делают. Кейсы по антикризисным коммуникациям, работе с ИИ, измерению эффективности PR.

Профессиональные контакты

Нетворкинг с коллегами из разных компаний и отраслей. Обмен опытом и новые возможности для сотрудничества.

Подготовка к развитию

На странице курсов по PR и коммуникациям собраны программы, которые помогут углубить знания после форума. Курсы по антикризисным коммуникациям, работе с медиа, аналитике PR и цифровым стратегиям дадут системное понимание того, о чём говорят на мероприятии, и помогут применить знания на практике.

Практическая информация

Даты: 11-13 февраля 2026 года

Место: Москва, Lesnaya by Safmar

Формат: Очное участие

Специальный день: 11 февраля — B2B PR+ Forum

Материалы: Видеозаписи выступлений после мероприятия

Выводы

PR+ FORUM 2026 — это профессиональная площадка для обмена опытом и обсуждения того, как будет развиваться профессия в ближайшие годы.

Участники увозят с собой не абстрактные тренды, а прикладные решения, рабочие инструменты и понимание, как выстраивать коммуникации в условиях неопределённости, роста требований со стороны бизнеса и усиления роли технологий.

Если вы отвечаете за коммуникации в компании или развиваетесь в направлении PR, форум 11-13 февраля — возможность узнать, как это делают лучшие специалисты рынка, получить практические инструменты и завести профессиональные контакты.