Как меняется профессия PR — форум в Москве 11-13 февраля
С 11 по 13 февраля 2026 года в Москве пройдёт PR+ FORUM 2026 — X ежегодный всероссийский форум для профессионалов в сфере связей с общественностью. Площадкой мероприятия станет Lesnaya by Safmar.
Форум объединит PR-директоров, руководителей коммуникаций, представителей бизнеса, СМИ и digital-платформ. Главная задача — обсудить ключевые вызовы профессии и практические инструменты работы в условиях регулирования, цифрового шума и активного внедрения ИИ.
О чём форум
PR+ FORUM 2026 посвящён трансформации коммуникаций: от классического медиарилейшнз к интеграции PR с бизнес-целями, аналитикой и технологиями.
Фокус на измеримости и результатах
В центре внимания — измеримость эффективности, работа с репутационными рисками, антикризисные стратегии, новые медиа и влияние нейросетей на профессию.
Программа построена вокруг реальных кейсов и практических разборов. Участники обсуждают, как доказывать ценность PR для топ-менеджмента, выстраивать коммуникации в условиях жёсткого регулирования, работать с блогерами и Telegram-каналами, а также адаптировать стратегии под новые модели медиапотребления.
Пять ключевых тем деловой программы
В течение трёх дней на форуме рассматриваются вопросы, с которыми PR-специалисты сталкиваются в ежедневной работе.
PR и бизнес-результаты
Методы оценки эффективности, KPI, репутационный капитал, share of mind. Как доказать топ-менеджменту, что PR — это не просто публикации, а инструмент достижения бизнес-целей.
Антикризисные коммуникации
Работа с негативом, санкционными рисками, информационными атаками и внутренними кризисами. Как быстро реагировать, минимизировать ущерб и восстанавливать репутацию.
Социальные медиа и новые каналы
Telegram, инфлюенсеры, альтернативные площадки и гибрид PR–SMM стратегий. Как работать с блогерами, когда традиционные медиа теряют охваты.
PR в эпоху ИИ
Автоматизация аналитики и мониторинга, генерация контента, юридические и репутационные риски. Как использовать нейросети в работе и не потерять человеческий контроль над коммуникациями.
Постправда и СМИ
Как взаимодействовать с редакциями и блогерами без бюджета и встроить традиционные медиа в цифровую стратегию. Работа в условиях, когда классическое медиарилейшнз уже не работает так, как раньше.
Специальный день B2B PR+ Forum
11 февраля программа полностью посвящена B2B-коммуникациям.
Что будут обсуждать
В фокусе — продвижение сложных продуктов, GR и взаимодействие с госструктурами, PR без бюджета, работа с промышленными и технологическими темами.
Отдельное внимание уделяется аналитике и доказательству ценности PR для бизнеса. Это особенно актуально для B2B-сектора, где результаты коммуникаций сложнее измерить, чем в B2C.
Формат участия
Форум проходит в очном формате и сочетает разные форматы работы.
Что ждёт участников
Доклады и кейс-сессии от практиков рынка покажут, как решать реальные задачи в PR. Дискуссии с участием представителей бизнеса, СМИ и агентств помогут услышать разные точки зрения на одну проблему.
Мастер-классы и практикумы, в том числе по применению ИИ, дадут конкретные инструменты, которые можно использовать сразу после форума. Нетворкинг-сессии и групповые обсуждения позволят завести профессиональные контакты и обменяться опытом.
После мероприятия участники получают доступ к видеозаписям выступлений. Это позволяет вернуться к материалам и использовать их в работе.
Кому будет полезен форум
PR+ FORUM 2026 ориентирован на специалистов с разным уровнем опыта, но прежде всего на тех, кто отвечает за стратегические коммуникации.
Форум будет полезен PR-директорам и Head of PR, которые выстраивают коммуникационную стратегию компании. Директорам по корпоративным и внешним коммуникациям, работающим с репутацией и кризисами. Руководителям пресс-служб, взаимодействующим со СМИ и блогерами.
Специалистам по GR и взаимодействию с органами власти, решающим задачи на стыке PR и госкоммуникаций. Маркетинг-директорам и руководителям digital-направлений, интегрирующим PR в общую стратегию продвижения.
Почему это важно для карьеры
Если вы работаете в PR или коммуникациях, или планируете развиваться в этом направлении, участие в форуме даёт несколько преимуществ.
Понимание трендов
Узнаете, как меняется профессия, какие инструменты выходят на первый план, какие навыки становятся критически важными.
Практические кейсы
Не теория, а реальные решения от компаний, которые уже это делают. Кейсы по антикризисным коммуникациям, работе с ИИ, измерению эффективности PR.
Профессиональные контакты
Нетворкинг с коллегами из разных компаний и отраслей. Обмен опытом и новые возможности для сотрудничества.
Подготовка к развитию
На странице курсов по PR и коммуникациям собраны программы, которые помогут углубить знания после форума. Курсы по антикризисным коммуникациям, работе с медиа, аналитике PR и цифровым стратегиям дадут системное понимание того, о чём говорят на мероприятии, и помогут применить знания на практике.
Практическая информация
Даты: 11-13 февраля 2026 года
Место: Москва, Lesnaya by Safmar
Формат: Очное участие
Специальный день: 11 февраля — B2B PR+ Forum
Материалы: Видеозаписи выступлений после мероприятия
Выводы
PR+ FORUM 2026 — это профессиональная площадка для обмена опытом и обсуждения того, как будет развиваться профессия в ближайшие годы.
Участники увозят с собой не абстрактные тренды, а прикладные решения, рабочие инструменты и понимание, как выстраивать коммуникации в условиях неопределённости, роста требований со стороны бизнеса и усиления роли технологий.
Если вы отвечаете за коммуникации в компании или развиваетесь в направлении PR, форум 11-13 февраля — возможность узнать, как это делают лучшие специалисты рынка, получить практические инструменты и завести профессиональные контакты.
