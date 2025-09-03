Как применить машинное обучение на практике? Конференция от экспертов Яндекса
27 сентября 2025 года на московском Арбате и в онлайн-формате состоится Practical ML Conf — конференция, посвященная практическому применению технологий машинного обучения. Участников ждут реальные кейсы от инженеров Яндекса, технические доклады и интерактивная экспо-зона с возможностью протестировать ML-решения в действии.
Шесть направлений ML в одной программе
Программа конференции охватывает ключевые области современного машинного обучения:
- Data Science — методы анализа и обработки больших массивов данных для извлечения бизнес-инсайтов.
- NLP (Natural Language Processing) — технологии обработки естественного языка, включая работу с текстом и диалоговыми системами.
- RecSys (Recommendation Systems) — алгоритмы персонализации контента и товарных рекомендаций.
- CV (Computer Vision) — компьютерное зрение для анализа изображений и видео.
- Speech — технологии распознавания и синтеза речи.
- MLOps — инфраструктура и практики для внедрения и поддержки ML-моделей в производственной среде.
Доклады будут проходить параллельно в четырех тематических залах: «Данные», «Код», «Сеть» и «Серверная».
Звездные кейсы от практиков
Среди ключевых выступлений — презентация команды Яндекс Учебника о создании интеллектуального репетитора по математике на базе ML-технологий. Keynote-доклад представит Алексей Колесов, CTO R&D «Яндекс Поиска».
Программный комитет включает экспертов из ведущих организаций:
- Пётр Ермаков (Яндекс, ML бренд-директор).
- София Иванова (Яндекс, ML бренд-менеджер).
- Андрей Кузнецов (AIRI).
- Валентин Малых (ИТМО).
- Даниил Бурлаков (RecSys).
- Алексей Морозов (Яндекс Реклама).
Интерактивная экспо-зона: попробуй ML в деле
Особенность конференции — насыщенная экспо-программа с практическими активностями:
Поиск и рекламные технологии — демонстрация возможностей YandexGPT, YandexART и SpeechKit в реальных сценариях.
B2B Tech — знакомство с SourceCraft Code Assistant и AI Studio для разработки приложений на Yandex Cloud.
Городские сервисы — умные камеры, AI-ассистенты, решения для логистики и торговых платформ.
Вертикальные решения — рекомендательные системы Яндекс Путешествий, прогнозирование цен на Авто.ру, 3D-аналитика в сфере недвижимости.
Yandex Humanoids — демонстрация гуманоидных роботов и технологий управления ими.
Практическая ценность для карьеры
Участники смогут не только послушать доклады, но и проверить свои навыки: пройти квизы, попробовать «починить» сломанную ML-модель, протестировать AI-ассистентов и посоревноваться с алгоритмами в прогнозировании цен.
Развитие ML-компетенций
Конференция демонстрирует актуальные тренды в области машинного обучения, но для системного развития в этой сфере важно получить фундаментальную подготовку. Специализированные курсы машинного обучения позволяют изучить математические основы ML, алгоритмы классификации и кластеризации, нейронные сети, работу с данными и другие ключевые компетенции, которые необходимы для успешной карьеры в области искусственного интеллекта.
Целевая аудитория: от студентов до топ-менеджеров
Practical ML Conf создана для широкого круга специалистов:
- Инженеры и исследователи AI — получат свежие кейсы и лучшие практики от коллег из индустрии.
- Разработчики продуктов — узнают, как эффективно интегрировать ML в пользовательские сервисы.
- Специалисты по данным — познакомятся с новыми подходами к анализу и моделированию.
- Студенты технических вузов — смогут оценить реальные перспективы карьеры в ML.
- Продуктовые менеджеры — поймут возможности применения машинного обучения в бизнес-задачах.
Формат для максимального погружения
Место проведения: Москва, Арбат (очное участие) + онлайн-трансляция для удаленных участников.
Длительность: насыщенная однодневная программа с параллельными секциями и практическими активностями.
Регистрация: обязательная для получения доступа к материалам и трансляции.
Сертификат: подтверждение участия для профессионального портфолио.
Тренды ML-индустрии 2025
Конференция отразит актуальные направления развития машинного обучения:
- Генеративный AI — от текста до изображений и кода.
- MLOps зрелость — стандартизация процессов внедрения моделей.
- Мультимодальные системы — интеграция текста, изображений и звука.
- Edge ML — машинное обучение на мобильных устройствах.
- Responsible AI — этические аспекты и объяснимость моделей.
Networking и обмен опытом
Очный формат обеспечит живое общение с коллегами из разных компаний и направлений. Это особенно ценно в быстро развивающейся ML-индустрии, где личные связи часто становятся источником новых проектов и карьерных возможностей.
Преемственность и развитие
Организаторы отмечают успех Practical ML Conf 2024, которая собрала широкую аудиторию IT-специалистов. В 2025 году программа стала еще более насыщенной, а экспо-зона — более интерактивной.
Практическая направленность как конкурентное преимущество
В отличие от академических конференций, Practical ML Conf фокусируется на реальных кейсах применения машинного обучения в продуктах с миллионами пользователей. Участники получают знания, которые можно применить уже на следующий день после мероприятия.
Доступность для разных уровней подготовки
Программа продумана так, чтобы быть полезной как опытным ML-инженерам, так и специалистам, делающим первые шаги в Data Science. Параллельные секции позволяют выбрать оптимальный уровень сложности.
От дефицита кадров к новым возможностям: как изменился рынок труда в логистике России
В третьем квартале 2024 года спрос на специалистов в логистике России вырос на 52% по сравнению с прошлым годом. Особо востребованы водители, упаковщики и кладовщики.
Gemini теперь может создавать диаграммы и визуализировать данные в Google Таблицах
Google внедрил Gemini в Таблицы: ИИ-бот помогает анализировать данные и строить диаграммы. Разбираем, как это работает и кому будет полезно!
Яндекс Практикум запускает курс повышения квалификации для разработчиков C++
Обновите навыки C++ с курсом от Яндекс Практикума — современная программа, гибкий график и реальные проекты!