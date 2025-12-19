Каждый третий школьник использует нейросети — а 46% родителей против

В конце ноября 2025 года коммуникационный сервис Сферум опубликовал результаты масштабного опроса о том, как российские школьники используют искусственный интеллект в повседневной жизни и учёбе.

Исследование показывает: ИИ давно перестал быть экзотическим инструментом. Почти треть школьников активно применяет его для школьных заданий, а значительная часть использует нейросети для общения и творчества.

Опрос проводился с октября по ноябрь 2025 года среди подписчиков канала Сферум. Всего участвовали 3 400 школьников разного возраста.

Цифры, которые показывают реальную картину

29% используют ИИ для домашних заданий

Вот как школьники применяют искусственный интеллект:

29% используют ИИ при выполнении домашних заданий — это делает нейросети важным образовательным инструментом.

23% общаются с ИИ ради развлечения — используют чат-роботов, генераторы текста и изображений.

14% создают изображения, мемы и аватарки с помощью ИИ — творческое использование технологий.

7% «подлавливают» нейросети на ошибках — проверяют их знания и ограничения.

Около 10% не знают, что такое ИИ, или не используют его вообще — технология ещё не охватила всех школьников.

Больше 60% используют ИИ регулярно

В другом исследовании выяснилось, что более 60% российских школьников используют ИИ для учёбы и развлечений. Это говорит о том, что нейросети быстро становятся частью образовательного процесса.

Международные исследования показывают похожие тенденции. Доля студентов, применяющих ИИ для заданий, растёт во всём мире.

Как школьники используют нейросети на практике

ChatGPT и образовательные платформы

Современная образовательная среда даёт школьникам множество инструментов:

ChatGPT и другие генеративные ИИ-помощники помогают составлять планы ответов, готовить доклады и проверять тексты.

Образовательные платформы с ИИ-поддержкой, такие как Учи.ру, автоматически персонализируют задачи и помогают детям отрабатывать материал.

Важно сохранять критическое мышление

Грамотное использование ИИ заключается не только в автоматизации рутинных задач, но и в умелом критическом мышлении. Школьникам важно проверять результаты, полученные от нейросетей, а не слепо им доверять.

Родители и учителя разделились во мнениях

Эксперты видят пользу

«Искусственный интеллект не заменяет учителя, но может стать мощным помощником для школьников, помогая в рутинных задачах и стимулируя самостоятельное изучение сложных тем», — комментируют эксперты образовательных платформ.

Большинство родителей и педагогов положительно относятся к внедрению ИИ в образовательную среду, особенно если это помогает детям быстрее находить информацию и лучше понимать материал.

46% родителей категорически против

Однако социологические данные показывают обратную сторону. 46% россиян не разрешили бы своим детям использовать ИИ для выполнения школьных заданий.

Их опасения:

Это может снизить умственную нагрузку.

Дети перестанут думать самостоятельно.

Школьники не научатся решать задачи своими силами.

Такое мнение подчёркивает важность баланса между технологическим прогрессом и традиционными педагогическими целями.

Почему это важно для вашей карьеры

Для тех, кто рассматривает смену профессии или хочет усилить свои навыки, понимание роли ИИ в образовании критически важно.

Компетенции ИИ становятся обязательными

Работодатели всё чаще ищут специалистов, умеющих работать с данными и цифровыми инструментами. Если школьники уже сейчас осваивают нейросети, через 5–10 лет эти навыки станут базовыми.

Для взрослых, которые хотят оставаться конкурентоспособными, важно не отставать от этой тенденции.

Три направления для обучения

Если вы хотите углубиться в работу с ИИ, обратите внимание на эти направления:

Искусственный интеллект и машинное обучение — помогут понять основы создания и использования интеллектуальных систем

Анализ данных и Python-разработка — дают практические навыки для работы с ИИ-инструментами

Цифровая грамотность — развивает навыки критической оценки нейросетей и их применения в реальных задачах

На странице курсов по нейросетям собраны программы для разных уровней подготовки. Эти навыки помогут вам не только использовать ИИ в работе, но и понимать, как устроены технологии, которые меняют мир вокруг нас.

Что будет дальше

Искусственный интеллект становится частью образовательного процесса — это факт. Спорить об этом бессмысленно. Важнее понять, как использовать нейросети правильно.

Школьники уже осваивают эти технологии. Для взрослых это сигнал: время учиться тоже. Через несколько лет умение работать с ИИ станет таким же базовым навыком, как владение компьютером сейчас.

Главное — не бояться новых технологий, но и не слепо им доверять. Критическое мышление, проверка фактов и понимание ограничений ИИ — вот что действительно важно.