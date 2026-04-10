Каждый второй россиянин готов уйти в новую профессию — и это уже не отчаяние, а стратегия
Рынок труда изменил правила игры. Вакансий стало на 20% меньше, резюме — на 34% больше, а специалисты из IT, образования и производства всерьёз рассматривают работу сборщика заказов или менеджера маркетплейсов. Не потому что некуда деваться — а потому что это работает.
Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (март 2026 года, более 3200 респондентов) зафиксировало: 44% экономически активных россиян готовы освоить новую специальность ради интереса, ещё 42% — ради дохода. Временная смена профессии превращается из вынужденной меры в осознанный карьерный манёвр.
Что происходит на рынке труда прямо сейчас
Два процесса идут одновременно — и они создают парадокс.
С одной стороны, безработица в России в феврале 2026 года упала до исторического минимума — 2,1%. Компании испытывают дефицит кадров, повышают зарплаты, готовы нанимать людей без профильного опыта и учить на месте.
С другой — число вакансий в I квартале 2026 года сократилось на 20% год к году, тогда как резюме стало больше на 34%. На одну позицию работодатели получают уже по 300–400 откликов вместо прежних 100.
Итог: войти в новую сферу стало проще, но выиграть конкуренцию — сложнее. Побеждают те, кто приходит не с пустыми руками.
Кто и куда готов перейти
Россияне подходят к выбору прагматично. В топе временных профессий — роли с быстрым входом и понятными обязанностями:
- Водитель — 25%
- Сборщик заказов — 24%
- Менеджер маркетплейсов — 21%
- Кладовщик — 19%
- Телефонный оператор — 18%
- Охранник — 16%, курьер — 14%, продавец/кассир — 10%
При этом выбор зависит от исходной сферы. IT-специалисты чаще всего называют сборку заказов (39%) и управление маркетплейсами (34%). Педагоги — тоже сборку заказов (34%). Строители — работу водителем (33%). Работники транспорта и логистики — опять водитель, но уже с огромным перевесом: 66%.
Логика понятна: люди выбирают не профессию мечты, а роль, куда переносятся уже имеющиеся навыки — дисциплина, коммуникация, физическая выносливость, умение работать по инструкции.
Почему работодатели этому рады
Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков объясняет тренд экономикой, а не модой:
«В условиях дефицита кадров работодатели продолжают повышать предлагаемые зарплаты, что делает временный переход в эти отрасли не только точкой роста, но и финансово привлекательным шагом».
Компании готовы нанимать быстрее и обучать на месте — лишь бы закрыть дефицитные позиции. Это и есть окно возможностей для тех, кто хочет сменить сферу без долгой подготовки.
Но есть оговорка.
HRD Skillaz Ксения Степанова предупреждает: очереди из кандидатов сформировались прежде всего в массовых ролях. Сильных узких специалистов по-прежнему не хватает. А значит, временный переход — это не финишная точка, а трамплин.
Что это даёт тем, кто устал от своей сферы
Для тех, кто давно думает о смене профессии, но боится потерять месяцы на учёбу без гарантий, — это новость со смыслом.
Схема работает так:
- Вы выходите на рынок через доступную вакансию без опыта.
- Получаете доход, пока разбираетесь в новой среде.
- Собираете первые кейсы и понимаете, подходит ли вам эта сфера.
- Принимаете решение: идти дальше в переквалификацию — или нет.
Это снижает главный риск карьерного перехода: вложить время и деньги в обучение, а потом понять, что сфера не ваша. Сначала тест — потом инвестиция.
Единственная сфера из топ-10 по количеству вакансий, где спрос в 2026 году вырос, — службы доставки. Ритейл, промышленность, строительство, транспорт и склад тоже остаются в лидерах по найму.
Как начать прямо сейчас
Практический маршрут уже готов. «Работа.ру» предлагает «Карьерный ассистент» — сервис, который после короткой анкеты подбирает вакансии и автоматически отправляет отклики. Для части соискателей доступно бесплатное обучение через федеральный проект «Активные меры содействия занятости» на платформе «Работа России» — список направлений подбирается по региону.
Подать заявку на обучение можно здесь.
Если вы всерьёз рассматриваете смену направления — особенно в сторону маркетплейсов, клиентского сервиса, логистики или digital — стоит заранее разобраться, какие навыки реально нужны работодателю. Короткие курсы по продвижению на маркетплейсах, работе с данными или digital-инструментам позволяют не просто войти в новую сферу быстрее, но и сразу отличаться от сотен кандидатов без подготовки. В 2026 году временная работа выигрывает, когда становится точкой входа, а не тупиком.
