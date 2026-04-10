Рынок труда изменил правила игры. Вакансий стало на 20% меньше, резюме — на 34% больше, а специалисты из IT, образования и производства всерьёз рассматривают работу сборщика заказов или менеджера маркетплейсов. Не потому что некуда деваться — а потому что это работает.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (март 2026 года, более 3200 респондентов) зафиксировало: 44% экономически активных россиян готовы освоить новую специальность ради интереса, ещё 42% — ради дохода. Временная смена профессии превращается из вынужденной меры в осознанный карьерный манёвр.

Что происходит на рынке труда прямо сейчас

Два процесса идут одновременно — и они создают парадокс.

С одной стороны, безработица в России в феврале 2026 года упала до исторического минимума — 2,1%. Компании испытывают дефицит кадров, повышают зарплаты, готовы нанимать людей без профильного опыта и учить на месте.

С другой — число вакансий в I квартале 2026 года сократилось на 20% год к году, тогда как резюме стало больше на 34%. На одну позицию работодатели получают уже по 300–400 откликов вместо прежних 100.

Итог: войти в новую сферу стало проще, но выиграть конкуренцию — сложнее. Побеждают те, кто приходит не с пустыми руками.

Кто и куда готов перейти

Россияне подходят к выбору прагматично. В топе временных профессий — роли с быстрым входом и понятными обязанностями:

Водитель — 25%

Сборщик заказов — 24%

Менеджер маркетплейсов — 21%

Кладовщик — 19%

Телефонный оператор — 18%

Охранник — 16%, курьер — 14%, продавец/кассир — 10%

При этом выбор зависит от исходной сферы. IT-специалисты чаще всего называют сборку заказов (39%) и управление маркетплейсами (34%). Педагоги — тоже сборку заказов (34%). Строители — работу водителем (33%). Работники транспорта и логистики — опять водитель, но уже с огромным перевесом: 66%.

Логика понятна: люди выбирают не профессию мечты, а роль, куда переносятся уже имеющиеся навыки — дисциплина, коммуникация, физическая выносливость, умение работать по инструкции.

Почему работодатели этому рады

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков объясняет тренд экономикой, а не модой:

«В условиях дефицита кадров работодатели продолжают повышать предлагаемые зарплаты, что делает временный переход в эти отрасли не только точкой роста, но и финансово привлекательным шагом».

Компании готовы нанимать быстрее и обучать на месте — лишь бы закрыть дефицитные позиции. Это и есть окно возможностей для тех, кто хочет сменить сферу без долгой подготовки.

Но есть оговорка.

HRD Skillaz Ксения Степанова предупреждает: очереди из кандидатов сформировались прежде всего в массовых ролях. Сильных узких специалистов по-прежнему не хватает. А значит, временный переход — это не финишная точка, а трамплин.

Что это даёт тем, кто устал от своей сферы

Для тех, кто давно думает о смене профессии, но боится потерять месяцы на учёбу без гарантий, — это новость со смыслом.

Схема работает так:

Вы выходите на рынок через доступную вакансию без опыта. Получаете доход, пока разбираетесь в новой среде. Собираете первые кейсы и понимаете, подходит ли вам эта сфера. Принимаете решение: идти дальше в переквалификацию — или нет.

Это снижает главный риск карьерного перехода: вложить время и деньги в обучение, а потом понять, что сфера не ваша. Сначала тест — потом инвестиция.

Единственная сфера из топ-10 по количеству вакансий, где спрос в 2026 году вырос, — службы доставки. Ритейл, промышленность, строительство, транспорт и склад тоже остаются в лидерах по найму.

Как начать прямо сейчас

Практический маршрут уже готов. «Работа.ру» предлагает «Карьерный ассистент» — сервис, который после короткой анкеты подбирает вакансии и автоматически отправляет отклики. Для части соискателей доступно бесплатное обучение через федеральный проект «Активные меры содействия занятости» на платформе «Работа России» — список направлений подбирается по региону.

Если вы всерьёз рассматриваете смену направления — особенно в сторону маркетплейсов, клиентского сервиса, логистики или digital — стоит заранее разобраться, какие навыки реально нужны работодателю. Короткие курсы по продвижению на маркетплейсах, работе с данными или digital-инструментам позволяют не просто войти в новую сферу быстрее, но и сразу отличаться от сотен кандидатов без подготовки. В 2026 году временная работа выигрывает, когда становится точкой входа, а не тупиком.