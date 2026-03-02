Половина страны стоит на развилке. 54% россиян планируют изменить карьеру в 2026 году — это не единицы решительных, это массовый сдвиг. Люди устали ждать роста там, где его нет, и теряют интерес к тому, чем занимались годами. Вопрос уже не «менять или нет» — а «что делать дальше и как не потеряться».

Почему люди уходят — и куда

Исследование сервиса Работа.ру и «Школы 21», проведённое в декабре 2025 года, зафиксировало: 48% хотят сменить место работы, а 42% — попробовать себя в другой сфере. Это не порыв и не кризис среднего возраста. Это осознанный выбор.

Треть опрошенных — 33% — называют главной причиной отсутствие карьерного роста. Люди упираются в потолок и понимают: ждать нечего. Ещё 28% говорят, что просто потеряли интерес к профессии. Работа есть, деньги есть — но смысла нет.

Что люди хотят взамен

Уходят не в никуда. Среди тех, кто готов меняться:

21% планируют пройти специализированные онлайн-курсы.

28% собираются изучать профессиональную литературу и онлайн-лекции..

24% готовы начать стажировку в новой сфере.

Главный вектор — цифровые и технические навыки. Рынок труда посылает чёткий сигнал: кто умеет работать с технологиями, тот в выигрыше.

Параллельно растёт запрос на гибкость и стабильность — люди хотят крупные компании с понятными перспективами и возможностью не сидеть в офисе пять дней в неделю.

Не все готовы рисковать

Картина неоднородная. 26% не уверены, нужны ли им вообще перемены. 20% хотят остаться там, где они есть — и это тоже позиция.

Решимость и сомнения идут рука об руку. Большинство из тех, кто «думает о смене», ещё не сделали ни одного конкретного шага.

Что говорят эксперты

«В условиях быстрого развития технологий важно постоянно развивать свои навыки и быть гибким. Люди, которые активно ищут новые возможности, в большей степени могут рассчитывать на успех», — отмечает карьерный эксперт Юлия Иванова.

По её словам, онлайн-курсы и стажировки перестали быть «дополнительным» — они стали обязательной частью карьерного движения.

Что делать, если вы один из этих 54%

Желание сменить профессию — это не слабость и не каприз. Это сигнал. Но между «хочу» и «уже делаю» — пропасть, которую большинство не переходит именно из-за отсутствия конкретного плана.

Один из самых доступных входов в новую сферу сегодня — маркетинг. Направление широкое: контент, таргет, SEO, аналитика, email, продуктовый маркетинг. Можно зайти с той стороны, которая откликается — и постепенно расширять компетенции. Курсы по маркетингу сейчас есть под любой уровень: от нулевого до углублённого. Большинство построены так, чтобы совмещать с текущей работой — без отрыва и без резкого снижения дохода на переходный период.

Если чувствуете, что текущая профессия себя исчерпала — маркетинг стоит рассмотреть как один из первых вариантов для изучения.