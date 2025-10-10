Конференция nexthop 2025: главное событие для сетевых инженеров 19 ноября
В ноябре 2025 года в Москве и онлайн состоится восьмая конференция nexthop, организованная командой Yandex Infrastructure — подразделением, отвечающим за создание и развитие внутренней инфраструктуры Яндекса.
Это одно из самых значимых профессиональных мероприятий в России и СНГ, объединяющее инженеров, архитекторов, разработчиков и всех, кто работает с сетевыми технологиями.
Формат позволит участвовать как очно, так и удалённо. Мероприятие пройдёт 19 ноября 2025 года во Дворце Культур (Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1). Онлайн-трансляции обеспечат доступ к выступлениям для специалистов из других городов и стран.
О чём будут говорить: 10 ключевых направлений
Программа nexthop 2025 охватывает широкий спектр тем — от классических вопросов маршрутизации до современных подходов к автоматизации сетей и работе с высокопроизводительными вычислительными кластерами.
В фокусе — практические кейсы, архитектурные решения и обмен опытом между профессионалами.
Основные направления:
- Проектирование сетей дата-центров и анализ производительности.
- Разработка протоколов маршрутизации и архитектура сетевых решений.
- Автоматизация, оркестрация и программируемость сетей.
- Сетевые аспекты масштабирования сервисов и работы с контейнерами и ВМ.
- Использование открытых сетевых ОС, интерфейсов и API.
- Высокопроизводительные реализации data path, библиотеки и фреймворки.
- Протоколы управления перегрузками TCP и межсоединения для HPC и ML.
- Мониторинг и CI/CD в сетевой среде.
- Безопасность корпоративных сетей, NGFW и 802.1X.
- Архитектура LAN, SDWAN и беспроводные сети для предприятий.
Отдельное внимание будет уделено сетевой безопасности, включая современные подходы к реализации firewall-систем, методам аутентификации и защите корпоративной инфраструктуры.
Для кого эта конференция
Конференция рассчитана на широкий круг специалистов:
Сетевые инженеры и архитекторы смогут углубить технические знания и обменяться опытом с коллегами.
Разработчики, занимающиеся инфраструктурными решениями, узнают о новых инструментах и стандартах.
Руководители технических команд найдут практические подходы к масштабированию сервисов и построению отказоустойчивых сетей.
Студенты и начинающие специалисты, заинтересованные в сетевых технологиях, получат возможность познакомиться с практикой индустрии и пообщаться с экспертами.
Мероприятие будет особенно полезно тем, кто работает с корпоративными сетями, дата-центрами, системами автоматизации и DevOps-инструментами.
Хотите освоить сетевые технологии или прокачать навыки в инфраструктуре? Обратите внимание на курсы DevOps — многие программы включают модули по сетевым протоколам и автоматизации инфраструктуры.
Формат и организация
Конференция проходит в гибридном формате:
Очно — в Москве, с возможностью личного общения со спикерами и участниками.
Онлайн — через трансляции для удалённых участников.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
Все участники смогут:
- Получить доступ к видеозаписям выступлений и материалам докладчиков после завершения конференции.
- Задать вопросы организаторам через Telegram-чат и соцсети.
- Присоединиться к профессиональному сообществу в Telegram-канале t.me/NextHop.
После регистрации участникам направляется подтверждение, которое потребуется предъявить при входе.
Организаторы предусмотрели FAQ, где собраны ответы на частые вопросы: возможность прийти с коллегами, передать регистрацию другому человеку и уточнить время прибытия.
Кто организует: программный комитет
Состав программного комитета включает ведущих специалистов инфраструктурных подразделений Яндекса, формирующих техническую повестку мероприятия.
Среди них:
- Андрей Глазков — руководитель подразделения Yandex Global Network.
- Антон Кортунов — руководитель направления Hardware.
- Александр Азимов — руководитель группы Yandex Network Design.
- Марат Сибгатулин, Григорий Соловьёв, Борис Лыточкин, Илья Сомов, Александр Прохоров, Александр Шилкин, Григорий Ожегов, Саша Галкина — эксперты по сетевым технологиям, автоматизации и разработке.
Именно они определяют ключевые темы, отбирают доклады и обеспечивают высокий технический уровень дискуссий.
Почему стоит участвовать
Участие в nexthop 2025 — это возможность:
Познакомиться с текущими трендами сетевых технологий.
Услышать реальные кейсы внедрения решений в инфраструктуре крупного IT-бизнеса.
Пообщаться с экспертами и единомышленниками.
Получить записи всех выступлений для последующего изучения.
Для многих специалистов nexthop стала площадкой, где формируются профессиональные связи и обсуждаются самые острые технологические вопросы отрасли.
Как участвовать
Дата: 19 ноября 2025 года Место: Москва, Дворец Культур, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1 Формат: офлайн + онлайн Участие: бесплатно, по регистрации
Подробности и регистрация доступны на сайте Yandex Infrastructure и в официальных каналах конференции.
Почему магистры в IT зарабатывают больше бакалавров
Магистры IT зарабатывают на 21% больше бакалавров. Исследование раскрывает причины: региональные и гендерные различия, востребованные навыки.
Материалы «Яндекс Учебника» по информатике будут использовать в школе
Материалы «Яндекс Учебника» теперь можно использовать на уроках информатики в школах по всей России, что поддерживает цифровизацию образования. Это даст доступ к современным технологиям более 5 миллионам школьников и 27 тысячам учителей.
Google открыл доступ к ИИ-генератору изображений Imagen 3 для всех пользователей
Google открыл доступ к ИИ-генератору изображений Imagen 3 для всех пользователей, включая бесплатные аккаунты. Теперь каждый может создавать изображения по текстовым запросам с помощью продвинутой технологии ИИ.