Конференция nexthop 2025: главное событие для сетевых инженеров 19 ноября

В ноябре 2025 года в Москве и онлайн состоится восьмая конференция nexthop, организованная командой Yandex Infrastructure — подразделением, отвечающим за создание и развитие внутренней инфраструктуры Яндекса.

Это одно из самых значимых профессиональных мероприятий в России и СНГ, объединяющее инженеров, архитекторов, разработчиков и всех, кто работает с сетевыми технологиями.

Формат позволит участвовать как очно, так и удалённо. Мероприятие пройдёт 19 ноября 2025 года во Дворце Культур (Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1). Онлайн-трансляции обеспечат доступ к выступлениям для специалистов из других городов и стран.

О чём будут говорить: 10 ключевых направлений

Программа nexthop 2025 охватывает широкий спектр тем — от классических вопросов маршрутизации до современных подходов к автоматизации сетей и работе с высокопроизводительными вычислительными кластерами.

В фокусе — практические кейсы, архитектурные решения и обмен опытом между профессионалами.

Основные направления:

Проектирование сетей дата-центров и анализ производительности.

Разработка протоколов маршрутизации и архитектура сетевых решений.

Автоматизация, оркестрация и программируемость сетей.

Сетевые аспекты масштабирования сервисов и работы с контейнерами и ВМ.

Использование открытых сетевых ОС, интерфейсов и API.

Высокопроизводительные реализации data path, библиотеки и фреймворки.

Протоколы управления перегрузками TCP и межсоединения для HPC и ML.

Мониторинг и CI/CD в сетевой среде.

Безопасность корпоративных сетей, NGFW и 802.1X.

Архитектура LAN, SDWAN и беспроводные сети для предприятий.

Отдельное внимание будет уделено сетевой безопасности, включая современные подходы к реализации firewall-систем, методам аутентификации и защите корпоративной инфраструктуры.

Для кого эта конференция

Конференция рассчитана на широкий круг специалистов:

Сетевые инженеры и архитекторы смогут углубить технические знания и обменяться опытом с коллегами.

Разработчики, занимающиеся инфраструктурными решениями, узнают о новых инструментах и стандартах.

Руководители технических команд найдут практические подходы к масштабированию сервисов и построению отказоустойчивых сетей.

Студенты и начинающие специалисты, заинтересованные в сетевых технологиях, получат возможность познакомиться с практикой индустрии и пообщаться с экспертами.

Мероприятие будет особенно полезно тем, кто работает с корпоративными сетями, дата-центрами, системами автоматизации и DevOps-инструментами.

Формат и организация

Конференция проходит в гибридном формате:

Очно — в Москве, с возможностью личного общения со спикерами и участниками.

Онлайн — через трансляции для удалённых участников.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Все участники смогут:

Получить доступ к видеозаписям выступлений и материалам докладчиков после завершения конференции.

Задать вопросы организаторам через Telegram-чат и соцсети.

Присоединиться к профессиональному сообществу в Telegram-канале t.me/NextHop.

После регистрации участникам направляется подтверждение, которое потребуется предъявить при входе.

Организаторы предусмотрели FAQ, где собраны ответы на частые вопросы: возможность прийти с коллегами, передать регистрацию другому человеку и уточнить время прибытия.

Кто организует: программный комитет

Состав программного комитета включает ведущих специалистов инфраструктурных подразделений Яндекса, формирующих техническую повестку мероприятия.

Среди них:

Андрей Глазков — руководитель подразделения Yandex Global Network.

Антон Кортунов — руководитель направления Hardware.

Александр Азимов — руководитель группы Yandex Network Design.

Марат Сибгатулин, Григорий Соловьёв, Борис Лыточкин, Илья Сомов, Александр Прохоров, Александр Шилкин, Григорий Ожегов, Саша Галкина — эксперты по сетевым технологиям, автоматизации и разработке.

Именно они определяют ключевые темы, отбирают доклады и обеспечивают высокий технический уровень дискуссий.

Почему стоит участвовать

Участие в nexthop 2025 — это возможность:

Познакомиться с текущими трендами сетевых технологий.

Услышать реальные кейсы внедрения решений в инфраструктуре крупного IT-бизнеса.

Пообщаться с экспертами и единомышленниками.

Получить записи всех выступлений для последующего изучения.

Для многих специалистов nexthop стала площадкой, где формируются профессиональные связи и обсуждаются самые острые технологические вопросы отрасли.

Как участвовать

Дата: 19 ноября 2025 года Место: Москва, Дворец Культур, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1 Формат: офлайн + онлайн Участие: бесплатно, по регистрации

Подробности и регистрация доступны на сайте Yandex Infrastructure и в официальных каналах конференции.