Конференция «Новые технологии PR-работы–2025»: 3 дня практики, 30+ спикеров и инструменты для работы с ИИ

26–28 ноября 2025 года в Москве пройдёт трёхдневная практическая конференция «Новые технологии PR-работы–2025» — одно из крупнейших событий для специалистов по коммуникациям.

Более 150 участников, 30+ спикеров-практиков, 2 параллельных потока (бизнес + госструктуры), более 30 докладов и мастер-классов. Формат: максимум практики, минимум теории.

Ключевые темы

Программа охватывает все направления современного PR:

Искусственный интеллект в коммуникациях — как ИИ меняет PR, анализ присутствия бренда в ответах нейросетей, адаптация контента под алгоритмы.

Вирусный PR и инфоповоды — создание резонансного контента, работа в условиях информационного шума, реальные кейсы вирусных кампаний.

Управление репутацией — единая система PR+SEO+ORM, мониторинг упоминаний, реагирование на негатив.

Видеоконтент и визуальные форматы — производство видео с минимальным бюджетом, визуальная коммуникация в соцсетях.

Работа с соцсетями — стратегии для VK, Telegram, Одноклассников, контент для разных поколений аудитории.

Аналитика и метрики — как оценить эффективность PR, инструменты аналитики, связь с бизнес-результатами.

Два потока под разные задачи

Поток 1: Бизнес — корпоративный PR, кризисные коммуникации, работа с клиентским опытом, digital-коммуникации.

Поток 2: Госструктуры — официальные коммуникации, работа с официальными аккаунтами, взаимодействие с общественностью, управление информационной повесткой.

Практический формат

Спикеры делятся рабочими инструментами: чек-листы, шаблоны, сервисы для аналитики, методики. Разбор реальных кейсов с цифрами и результатами. Можно разобрать собственные проекты и задать вопросы экспертам.

Для кого

Директора по связям с общественностью, руководители PR-отделов, PR-менеджеры, пресс-секретари, специалисты по внутренним коммуникациям, сотрудники госструктур. Подходит как опытным специалистам, так и новичкам.

Программа

26 ноября: открытие, первый блок докладов, кофе-брейк, второй блок докладов, церемония награждения «Медиалидер».

27 ноября: стратегический PR и аналитика, практические мастер-классы, работа с контентом и соцсетями.

28 ноября: финальные доклады, панельные дискуссии, подведение итогов.

Место: Москва, МФК «Добрыня».

Спикеры

Более 30 практиков: руководители агентств, консультанты по стратегическим коммуникациям, креативные директора, эксперты по визуальным форматам. Среди них: Тимур Асланов, Евгений Темпераментов, Наталия Стенина, Ольга Гесс, Роман Ковалев, Антон Дубинчин, Анастасия Тодорова и другие.

Тарифы

«Эконом» — доступ ко всем докладам, кофе-брейки, сертификат.

«Стандарт» — плюс видеозаписи одного потока и презентации спикеров.

«Бизнес» — плюс места в первых рядах, видеозаписи двух потоков, подарки партнёров.

«VIP» — плюс обед со спикерами и закрытые обсуждения с экспертами.

Что получите

Понимание трендов PR на 2026 год, рабочие методики для репутации и контента, инструменты аналитики, идеи для видеоконтента и инфоповодов, новые контакты в индустрии.

Для тех, кто думает о карьере в PR

Конференция покажет, как устроена профессия изнутри: какие задачи решают специалисты, какие инструменты используют, сколько зарабатывают.

PR и коммуникации — сфера, куда можно прийти из журналистики, маркетинга, копирайтинга. Нужны базовые навыки: умение писать тексты, понимание медиасреды, работа с соцсетями, аналитическое мышление.

На KursHub собраны лучшие курсы по PR-менеджменту с реальными отзывами студентов. От базовых программ для новичков до продвинутых курсов по стратегическим коммуникациям и репутационному менеджменту. Сравните программы, цены и условия — найдёте курс под свой уровень.

Выводы

26–28 ноября в Москве — конференция «Новые технологии PR-работы–2025»: три дня практики, более 30 спикеров, инструменты для работы с ИИ, соцсетями и репутацией. Для действующих специалистов — обновление знаний и нетворкинг. Для тех, кто думает о карьере в PR — возможность понять профессию изнутри.