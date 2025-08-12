Яндекс запускает бесплатный кружок по ИИ для школьников

Осенью 2025 года Яндекс запускает три бесплатных олимпиадных кружка — по программированию, математике и впервые в истории компании — по искусственному интеллекту. Занятия будут вести победители олимпиад, члены жюри и тренеры сборных Москвы и России. Обучение доступно очно в Москве и онлайн для всех регионов России.

Кружок по ИИ создан в партнерстве с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. Занятия стартуют в сентябре-октябре 2025 года и продлятся до мая 2026 года. Это прямая подготовка к новому профилю Всероссийской олимпиады по информатике — искусственному интеллекту.

Программа обучения: от основ до глубинного обучения

Кружок по искусственному интеллекту (8-11 классы):

Математика и статистика — фундаментальная база для понимания алгоритмов ИИ.

Python-программирование — основной язык для работы с данными и нейросетями.

Анализ данных — методы обработки и интерпретации информации.

Глубинное обучение — современные подходы к созданию нейронных сетей.

Большие языковые модели — технологии, лежащие в основе ChatGPT и аналогов.

Кружок по программированию (6-11 классы):

Продвинутые алгоритмы и структуры данных.

Подготовка от начального до финального уровня Всероссийской олимпиады.

Кружок по математике (5-11 классы):

Алгебра, геометрия, комбинаторика, теория чисел.

Участие во Всероссийских командных математических боях.

Впечатляющие результаты: цифры эффективности

Статистика кружка по программированию говорит сама за себя:

85% победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике обучались в кружке Яндекса.

70% призеров также прошли подготовку в рамках программы.

Два года успешной работы и проверенная методика обучения.

Кто будет учить: звездный состав преподавателей

Преподаватели кружков — это элита олимпиадного движения:

Победители международных и всероссийских олимпиад.

Члены жюри престижных соревнований.

Тренеры сборных команд Москвы и России.

Эксперты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (для кружка по ИИ).

Условия участия: доступность для всех

Формат обучения:

Бесплатно для всех участников.

Очные занятия в Москве для жителей столицы.

Онлайн-формат для школьников из других регионов России.

Конкурсный отбор — необходимо подать заявку и пройти отбор.

Сроки:

Начало: сентябрь-октябрь 2025 года.

Окончание: май 2026 года.

Продолжительность: полный учебный год.

Экспертное мнение: почему это важно

Татьяна Колинкова, руководитель по работе с олимпиадным сообществом в Яндексе, комментирует:

«Вот уже два года кружок по программированию показывает отличные результаты — в нём обучались 85% победителей и 70% призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В этом году направлений станет больше: теперь подготовка будет охватывать также математику и новый профиль — искусственный интеллект».

Эта статистика демонстрирует эффективность подхода Яндекса: занятия с экспертами-олимпиадниками не только повышают шансы участников, но и делают качественное образование доступным для школьников по всей стране.

Связь с профессиональным будущим

Запуск кружка по ИИ отражает важный тренд: искусственный интеллект становится базовым навыком, как когда-то программирование. Школьники, прошедшие такую подготовку, получают серьезное преимущество при:

Поступлении в вузы — профильные направления в ведущих технических университетах. Участии в олимпиадах — подготовка к новому профилю Всероссийской олимпиады по информатике. Будущей карьере — раннее знакомство с технологиями, которые определяют развитие IT-индустрии.

Что это значит для будущих специалистов

Для тех, кто планирует карьеру в IT или думает о смене профессии, кружки Яндекса показывают важный тренд: путь к профессиональной сфере лежит через глубокое изучение ИИ-технологий.

Участники кружков получают:

Фундаментальные знания математики и программирования.

Практические навыки работы с данными и нейросетями.

Понимание принципов машинного обучения.

Опыт решения сложных алгоритмических задач.

Эти навыки становятся основой для дальнейшего профессионального развития в области Data Science, машинного обучения, разработки ИИ-продуктов.

Альтернативы для взрослой аудитории

Пока кружки Яндекса доступны только школьникам, взрослые могут развивать аналогичные навыки через специализированные образовательные программы:

Программы по анализу данных обучают работе с большими массивами информации и извлечению из них полезных инсайтов.

Изучение Python — базовый навык для всех, кто хочет работать в области ИИ и анализа данных.

Выпускники олимпиадных кружков имеют преимущество при переходе на такие программы благодаря сильной математической подготовке и пониманию алгоритмических основ.

Курсы по машинному обучению дают систематическое понимание алгоритмов ИИ и их практического применения. Олимпиадный кружок Яндекса показывает, как рано можно начинать изучение искусственного интеллекта — уже в 8-11 классах школьники осваивают глубинное обучение и большие языковые модели. Для взрослых, которые хотят получить аналогичные компетенции или углубить существующие знания, важно выбрать качественную образовательную программу. На странице лучших курсов искусственного интеллекта собраны программы от ведущих школ: от базового знакомства с ИИ-технологиями до специализированных курсов по машинному обучению, нейронным сетям и разработке ИИ-продуктов. Многие выпускники таких программ успешно трудоустраиваются в технологические компании уровня Яндекса.

Долгосрочные перспективы

Инициатива Яндекса — это инвестиция в будущее российской IT-индустрии. Школьники, получившие качественную подготовку по ИИ, через несколько лет станут:

Студентами ведущих технических вузов.

Участниками стартапов и технологических компаний.

Разработчиками новых ИИ-продуктов и сервисов.

Исследователями в области машинного обучения.

Как подать заявку

Для участия в кружках необходимо:

Подать заявку через официальные каналы Яндекса. Пройти конкурсный отбор. Выбрать формат — очно в Москве или онлайн.

Точные сроки подачи заявок и требования к кандидатам будут опубликованы на официальном сайте компании.

Главное: новая эра образования

Запуск кружка по искусственному интеллекту — знаковое событие для российского образования. Впервые ИИ становится полноценным олимпиадным предметом с системной подготовкой от ведущих экспертов.

Это сигнал о том, что искусственный интеллект перестает быть нишевой специализацией и становится базовым навыком для нового поколения специалистов. Школьники получают уникальную возможность изучать технологии будущего под руководством лучших преподавателей страны.