Яндекс запускает бесплатный кружок по ИИ для школьников
Осенью 2025 года Яндекс запускает три бесплатных олимпиадных кружка — по программированию, математике и впервые в истории компании — по искусственному интеллекту. Занятия будут вести победители олимпиад, члены жюри и тренеры сборных Москвы и России. Обучение доступно очно в Москве и онлайн для всех регионов России.
Кружок по ИИ создан в партнерстве с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. Занятия стартуют в сентябре-октябре 2025 года и продлятся до мая 2026 года. Это прямая подготовка к новому профилю Всероссийской олимпиады по информатике — искусственному интеллекту.
Программа обучения: от основ до глубинного обучения
Кружок по искусственному интеллекту (8-11 классы):
- Математика и статистика — фундаментальная база для понимания алгоритмов ИИ.
- Python-программирование — основной язык для работы с данными и нейросетями.
- Анализ данных — методы обработки и интерпретации информации.
- Глубинное обучение — современные подходы к созданию нейронных сетей.
- Большие языковые модели — технологии, лежащие в основе ChatGPT и аналогов.
Кружок по программированию (6-11 классы):
- Продвинутые алгоритмы и структуры данных.
- Подготовка от начального до финального уровня Всероссийской олимпиады.
Кружок по математике (5-11 классы):
- Алгебра, геометрия, комбинаторика, теория чисел.
- Участие во Всероссийских командных математических боях.
Впечатляющие результаты: цифры эффективности
Статистика кружка по программированию говорит сама за себя:
- 85% победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике обучались в кружке Яндекса.
- 70% призеров также прошли подготовку в рамках программы.
- Два года успешной работы и проверенная методика обучения.
Кто будет учить: звездный состав преподавателей
Преподаватели кружков — это элита олимпиадного движения:
- Победители международных и всероссийских олимпиад.
- Члены жюри престижных соревнований.
- Тренеры сборных команд Москвы и России.
- Эксперты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (для кружка по ИИ).
Условия участия: доступность для всех
Формат обучения:
- Бесплатно для всех участников.
- Очные занятия в Москве для жителей столицы.
- Онлайн-формат для школьников из других регионов России.
- Конкурсный отбор — необходимо подать заявку и пройти отбор.
Сроки:
- Начало: сентябрь-октябрь 2025 года.
- Окончание: май 2026 года.
- Продолжительность: полный учебный год.
Экспертное мнение: почему это важно
Татьяна Колинкова, руководитель по работе с олимпиадным сообществом в Яндексе, комментирует:
«Вот уже два года кружок по программированию показывает отличные результаты — в нём обучались 85% победителей и 70% призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В этом году направлений станет больше: теперь подготовка будет охватывать также математику и новый профиль — искусственный интеллект».
Эта статистика демонстрирует эффективность подхода Яндекса: занятия с экспертами-олимпиадниками не только повышают шансы участников, но и делают качественное образование доступным для школьников по всей стране.
Связь с профессиональным будущим
Запуск кружка по ИИ отражает важный тренд: искусственный интеллект становится базовым навыком, как когда-то программирование. Школьники, прошедшие такую подготовку, получают серьезное преимущество при:
- Поступлении в вузы — профильные направления в ведущих технических университетах.
- Участии в олимпиадах — подготовка к новому профилю Всероссийской олимпиады по информатике.
- Будущей карьере — раннее знакомство с технологиями, которые определяют развитие IT-индустрии.
Что это значит для будущих специалистов
Для тех, кто планирует карьеру в IT или думает о смене профессии, кружки Яндекса показывают важный тренд: путь к профессиональной сфере лежит через глубокое изучение ИИ-технологий.
Участники кружков получают:
- Фундаментальные знания математики и программирования.
- Практические навыки работы с данными и нейросетями.
- Понимание принципов машинного обучения.
- Опыт решения сложных алгоритмических задач.
Эти навыки становятся основой для дальнейшего профессионального развития в области Data Science, машинного обучения, разработки ИИ-продуктов.
Альтернативы для взрослой аудитории
Пока кружки Яндекса доступны только школьникам, взрослые могут развивать аналогичные навыки через специализированные образовательные программы:
Программы по анализу данных обучают работе с большими массивами информации и извлечению из них полезных инсайтов.
Изучение Python — базовый навык для всех, кто хочет работать в области ИИ и анализа данных.
Выпускники олимпиадных кружков имеют преимущество при переходе на такие программы благодаря сильной математической подготовке и пониманию алгоритмических основ.
Курсы по машинному обучению дают систематическое понимание алгоритмов ИИ и их практического применения. Олимпиадный кружок Яндекса показывает, как рано можно начинать изучение искусственного интеллекта — уже в 8-11 классах школьники осваивают глубинное обучение и большие языковые модели. Для взрослых, которые хотят получить аналогичные компетенции или углубить существующие знания, важно выбрать качественную образовательную программу. На странице лучших курсов искусственного интеллекта собраны программы от ведущих школ: от базового знакомства с ИИ-технологиями до специализированных курсов по машинному обучению, нейронным сетям и разработке ИИ-продуктов. Многие выпускники таких программ успешно трудоустраиваются в технологические компании уровня Яндекса.
Долгосрочные перспективы
Инициатива Яндекса — это инвестиция в будущее российской IT-индустрии. Школьники, получившие качественную подготовку по ИИ, через несколько лет станут:
- Студентами ведущих технических вузов.
- Участниками стартапов и технологических компаний.
- Разработчиками новых ИИ-продуктов и сервисов.
- Исследователями в области машинного обучения.
Как подать заявку
Для участия в кружках необходимо:
- Подать заявку через официальные каналы Яндекса.
- Пройти конкурсный отбор.
- Выбрать формат — очно в Москве или онлайн.
Точные сроки подачи заявок и требования к кандидатам будут опубликованы на официальном сайте компании.
Главное: новая эра образования
Запуск кружка по искусственному интеллекту — знаковое событие для российского образования. Впервые ИИ становится полноценным олимпиадным предметом с системной подготовкой от ведущих экспертов.
Это сигнал о том, что искусственный интеллект перестает быть нишевой специализацией и становится базовым навыком для нового поколения специалистов. Школьники получают уникальную возможность изучать технологии будущего под руководством лучших преподавателей страны.
