Акции и промокоды Отзывы о школах

Яндекс запускает бесплатный кружок по ИИ для школьников

#Новости

Осенью 2025 года Яндекс запускает три бесплатных олимпиадных кружка — по программированию, математике и впервые в истории компании — по искусственному интеллекту. Занятия будут вести победители олимпиад, члены жюри и тренеры сборных Москвы и России. Обучение доступно очно в Москве и онлайн для всех регионов России.

Кружок по ИИ создан в партнерстве с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. Занятия стартуют в сентябре-октябре 2025 года и продлятся до мая 2026 года. Это прямая подготовка к новому профилю Всероссийской олимпиады по информатике — искусственному интеллекту.

Программа обучения: от основ до глубинного обучения

Кружок по искусственному интеллекту (8-11 классы):

  • Математика и статистика — фундаментальная база для понимания алгоритмов ИИ.
  • Python-программирование — основной язык для работы с данными и нейросетями.
  • Анализ данных — методы обработки и интерпретации информации.
  • Глубинное обучение — современные подходы к созданию нейронных сетей.
  • Большие языковые модели — технологии, лежащие в основе ChatGPT и аналогов.

Кружок по программированию (6-11 классы):

  • Продвинутые алгоритмы и структуры данных.
  • Подготовка от начального до финального уровня Всероссийской олимпиады.

Кружок по математике (5-11 классы):

  • Алгебра, геометрия, комбинаторика, теория чисел.
  • Участие во Всероссийских командных математических боях.

Впечатляющие результаты: цифры эффективности

Статистика кружка по программированию говорит сама за себя:

  • 85% победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике обучались в кружке Яндекса.
  • 70% призеров также прошли подготовку в рамках программы.
  • Два года успешной работы и проверенная методика обучения.

Кто будет учить: звездный состав преподавателей

Преподаватели кружков — это элита олимпиадного движения:

  • Победители международных и всероссийских олимпиад.
  • Члены жюри престижных соревнований.
  • Тренеры сборных команд Москвы и России.
  • Эксперты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (для кружка по ИИ).

Условия участия: доступность для всех

Формат обучения:

  • Бесплатно для всех участников.
  • Очные занятия в Москве для жителей столицы.
  • Онлайн-формат для школьников из других регионов России.
  • Конкурсный отбор — необходимо подать заявку и пройти отбор.

Сроки:

  • Начало: сентябрь-октябрь 2025 года.
  • Окончание: май 2026 года.
  • Продолжительность: полный учебный год.

Экспертное мнение: почему это важно

Татьяна Колинкова, руководитель по работе с олимпиадным сообществом в Яндексе, комментирует:

«Вот уже два года кружок по программированию показывает отличные результаты — в нём обучались 85% победителей и 70% призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В этом году направлений станет больше: теперь подготовка будет охватывать также математику и новый профиль — искусственный интеллект».

Эта статистика демонстрирует эффективность подхода Яндекса: занятия с экспертами-олимпиадниками не только повышают шансы участников, но и делают качественное образование доступным для школьников по всей стране.

Связь с профессиональным будущим

Запуск кружка по ИИ отражает важный тренд: искусственный интеллект становится базовым навыком, как когда-то программирование. Школьники, прошедшие такую подготовку, получают серьезное преимущество при:

  1. Поступлении в вузы — профильные направления в ведущих технических университетах.
  2. Участии в олимпиадах — подготовка к новому профилю Всероссийской олимпиады по информатике.
  3. Будущей карьере — раннее знакомство с технологиями, которые определяют развитие IT-индустрии.

Что это значит для будущих специалистов

Для тех, кто планирует карьеру в IT или думает о смене профессии, кружки Яндекса показывают важный тренд: путь к профессиональной сфере лежит через глубокое изучение ИИ-технологий.

Участники кружков получают:

  • Фундаментальные знания математики и программирования.
  • Практические навыки работы с данными и нейросетями.
  • Понимание принципов машинного обучения.
  • Опыт решения сложных алгоритмических задач.

Эти навыки становятся основой для дальнейшего профессионального развития в области Data Science, машинного обучения, разработки ИИ-продуктов.

Альтернативы для взрослой аудитории

Пока кружки Яндекса доступны только школьникам, взрослые могут развивать аналогичные навыки через специализированные образовательные программы:

Программы по анализу данных обучают работе с большими массивами информации и извлечению из них полезных инсайтов.

Изучение Python — базовый навык для всех, кто хочет работать в области ИИ и анализа данных.

Выпускники олимпиадных кружков имеют преимущество при переходе на такие программы благодаря сильной математической подготовке и пониманию алгоритмических основ.

Курсы по машинному обучению дают систематическое понимание алгоритмов ИИ и их практического применения. Олимпиадный кружок Яндекса показывает, как рано можно начинать изучение искусственного интеллекта — уже в 8-11 классах школьники осваивают глубинное обучение и большие языковые модели. Для взрослых, которые хотят получить аналогичные компетенции или углубить существующие знания, важно выбрать качественную образовательную программу. На странице лучших курсов искусственного интеллекта собраны программы от ведущих школ: от базового знакомства с ИИ-технологиями до специализированных курсов по машинному обучению, нейронным сетям и разработке ИИ-продуктов. Многие выпускники таких программ успешно трудоустраиваются в технологические компании уровня Яндекса.

Долгосрочные перспективы

Инициатива Яндекса — это инвестиция в будущее российской IT-индустрии. Школьники, получившие качественную подготовку по ИИ, через несколько лет станут:

  • Студентами ведущих технических вузов.
  • Участниками стартапов и технологических компаний.
  • Разработчиками новых ИИ-продуктов и сервисов.
  • Исследователями в области машинного обучения.

Как подать заявку

Для участия в кружках необходимо:

  1. Подать заявку через официальные каналы Яндекса.
  2. Пройти конкурсный отбор.
  3. Выбрать формат — очно в Москве или онлайн.

Точные сроки подачи заявок и требования к кандидатам будут опубликованы на официальном сайте компании.

Главное: новая эра образования

Запуск кружка по искусственному интеллекту — знаковое событие для российского образования. Впервые ИИ становится полноценным олимпиадным предметом с системной подготовкой от ведущих экспертов.

Это сигнал о том, что искусственный интеллект перестает быть нишевой специализацией и становится базовым навыком для нового поколения специалистов. Школьники получают уникальную возможность изучать технологии будущего под руководством лучших преподавателей страны.

Читайте также
Интерфейс WhatsUp
#Новости

WhatsApp внедряет ИИ для редактирования и анализа фотографий в новом обновлении

WhatsApp скоро введет ИИ для работы с фото. Новый инструмент ИИ Meta позволит анализировать и редактировать изображения прямо в чате. Важный аспект – пользователи смогут удалять свои фотографии, когда пожелают. Ожидается, что функция появится в обновлении 2.24.14.20.

Категории курсов
Отзывы о школах