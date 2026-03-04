50 бесплатных тестов: узнайте свой реальный уровень перед тем, как платить за курс
Большинство людей переплачивают за обучение — они записываются на курс «с нуля», хотя уже знают половину программы. Или наоборот: прыгают на продвинутый уровень и бросают через месяц. Теперь на KursHub можно проверить реальный уровень знаний до оплаты — бесплатно и без регистрации.
Зачем это нужно именно вам
Представьте: вы думаете о смене профессии или хотите прокачать навыки. Но как понять, с чего начинать? Угадать сложно — и дорого ошибиться. Тест закрывает этот вопрос за 10–20 минут.
После прохождения вы сразу видите количество правильных ответов, процент выполнения и понимаете, где реальные пробелы, а не придуманные.
Как устроена система
На платформе доступно более 50 тестов по пяти направлениям: разработка и программирование, аналитика, маркетинг, дизайн, менеджмент.
Каждый тест — три уровня:
- Лёгкий — 10 вопросов, до 10 минут
- Средний — 15 вопросов, до 15 минут
- Продвинутый — 20 вопросов, до 20 минут
В каждом вопросе — четыре варианта, один правильный. Вернуться к предыдущему вопросу нельзя, порядок вопросов каждый раз меняется — нельзя «запомнить» ответы.
Что конкретно можно проверить
- Программирование: Python, JavaScript, PHP, Java, TypeScript, React, Node.js, Vue.js, Git, Docker, Kubernetes, алгоритмы и структуры данных.
- Аналитика: SQL, анализ данных, бизнес-аналитика, A/B-тестирование, математическая статистика.
- Маркетинг: SEO, SMM, email-маркетинг, контент-маркетинг, Google Analytics, digital-маркетинг.
- Дизайн: UI/UX, веб-дизайн, Figma, типографика, теория цвета.
- Менеджмент: управление проектами, продуктовый менеджмент, Agile и Scrum.
Кому это реально поможет
Тесты созданы не только для новичков. Они полезны:
- специалистам, которые хотят объективно оценить себя перед собеседованием.
- студентам и самоучкам — чтобы понять, насколько хорошо усваивается материал.
- HR-менеджерам — для предварительной оценки кандидатов.
- всем, кто выбирает курс и не хочет платить за лишнее.
Что делать прямо сейчас
Если вы думаете о смене профессии или готовитесь к техническому интервью — пройдите тест в своём направлении прямо сейчас. Результат покажет не только уровень, но и подскажет, какие курсы подойдут именно вам: начального, среднего или продвинутого уровня.
Тесты полностью бесплатные, доступны без регистрации и их можно повторять неограниченное количество раз. Попробуйте — возможно, вы уже готовы к продвинутому обучению и просто не знаете об этом.
Пройти бесплатный тест можно тут.
