Пока одни специалисты часами пишут тексты вручную и платят дизайнерам за каждый баннер, другие делают то же самое за минуты — с помощью ИИ. Разрыв между ними растёт каждый месяц. Skillbox решила закрыть этот разрыв и запустила курс «Нейросети для маркетинга» — программу, которая учит не знакомиться с искусственным интеллектом, а работать с ним в реальных задачах.

Что происходит и почему это важно

Нейросети перестали быть экзотикой. ChatGPT, Midjourney, YandexGPT, Claude, Gemini — эти инструменты уже используются в маркетинговых командах по всему миру. Они пишут тексты, генерируют визуал, анализируют конкурентов и автоматизируют рутину.

Проблема в том, что большинство специалистов пользуются ими интуитивно — без системы и понимания, где ИИ действительно даёт результат, а где только создаёт видимость работы.

Кого касается

Курс рассчитан на широкий круг:

маркетологов и специалистов по рекламе, которые хотят ускорить рабочие процессы;

контент-менеджеров, SMM-специалистов и копирайтеров;

предпринимателей и владельцев малого бизнеса;

тех, кто только входит в профессию или рассматривает смену специализации.

Единственное условие — желание работать иначе.

Как устроена программа

Курс построен вокруг бизнес-кейсов, а не абстрактных лекций. Участники работают с реальными маркетинговыми задачами и сразу применяют инструменты на практике.

Основные блоки программы:

анализ конкурентов и разработка маркетинговой стратегии с помощью ИИ;

создание текстов для рекламы, соцсетей и лендингов;

генерация изображений и визуальных материалов;

применение нейросетей для SEO;

автоматизация рутинных процессов и работа с данными;

создание посадочных страниц без разработчика;

построение «нейроредакции»;

системы массового производства контента с помощью ИИ.

Инструменты, с которыми работают на курсе

На курсе разбираются актуальные платформы, которые реально используются в маркетинге: ChatGPT, YandexGPT, Midjourney, Gemini, Claude и другие — текстовые, визуальные и мультимедийные генераторы.

Формат и результат

Обучение полностью онлайн — без привязки к расписанию и географии. В процессе доступны видеоматериалы, практические задания и поддержка экспертов в чате.

По итогам участники получают:

портфолио из нескольких реальных проектов;

сертификат установленного образца.

Последствия: что будет, если не адаптироваться

Рынок труда уже реагирует. Работодатели всё чаще указывают в вакансиях навык работы с ИИ-инструментами. Те, кто умеет работать с нейросетями, закрывают задачи быстрее, производят больше контента и стоят дороже как специалисты.

Те, кто откладывает — теряют позиции не в теории, а прямо сейчас.

Что делать

Если вы работаете в маркетинге или только планируете в него войти — момент, чтобы разобраться с нейросетями на практике, уже наступил. Курс «Нейросети для маркетинга» от Skillbox доступен в каталоге Kurshub. Там же можно найти другие актуальные программы по ИИ и цифровым профессиям — и выбрать обучение под конкретную специализацию: от маркетинга и дизайна до аналитики и разработки.

Посмотреть все курсы по нейросетям и искусственному интеллекту можно в нашем каталоге.