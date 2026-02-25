Маркетолог без нейросетей в 2026 году — как таксист без навигатора: всё сложнее конкурировать
Пока одни специалисты часами пишут тексты вручную и платят дизайнерам за каждый баннер, другие делают то же самое за минуты — с помощью ИИ. Разрыв между ними растёт каждый месяц. Skillbox решила закрыть этот разрыв и запустила курс «Нейросети для маркетинга» — программу, которая учит не знакомиться с искусственным интеллектом, а работать с ним в реальных задачах.
Что происходит и почему это важно
Нейросети перестали быть экзотикой. ChatGPT, Midjourney, YandexGPT, Claude, Gemini — эти инструменты уже используются в маркетинговых командах по всему миру. Они пишут тексты, генерируют визуал, анализируют конкурентов и автоматизируют рутину.
Проблема в том, что большинство специалистов пользуются ими интуитивно — без системы и понимания, где ИИ действительно даёт результат, а где только создаёт видимость работы.
Кого касается
Курс рассчитан на широкий круг:
- маркетологов и специалистов по рекламе, которые хотят ускорить рабочие процессы;
- контент-менеджеров, SMM-специалистов и копирайтеров;
- предпринимателей и владельцев малого бизнеса;
- тех, кто только входит в профессию или рассматривает смену специализации.
Единственное условие — желание работать иначе.
Как устроена программа
Курс построен вокруг бизнес-кейсов, а не абстрактных лекций. Участники работают с реальными маркетинговыми задачами и сразу применяют инструменты на практике.
Основные блоки программы:
- анализ конкурентов и разработка маркетинговой стратегии с помощью ИИ;
- создание текстов для рекламы, соцсетей и лендингов;
- генерация изображений и визуальных материалов;
- применение нейросетей для SEO;
- автоматизация рутинных процессов и работа с данными;
- создание посадочных страниц без разработчика;
- построение «нейроредакции»;
- системы массового производства контента с помощью ИИ.
Инструменты, с которыми работают на курсе
На курсе разбираются актуальные платформы, которые реально используются в маркетинге: ChatGPT, YandexGPT, Midjourney, Gemini, Claude и другие — текстовые, визуальные и мультимедийные генераторы.
Формат и результат
Обучение полностью онлайн — без привязки к расписанию и географии. В процессе доступны видеоматериалы, практические задания и поддержка экспертов в чате.
По итогам участники получают:
- портфолио из нескольких реальных проектов;
- сертификат установленного образца.
Последствия: что будет, если не адаптироваться
Рынок труда уже реагирует. Работодатели всё чаще указывают в вакансиях навык работы с ИИ-инструментами. Те, кто умеет работать с нейросетями, закрывают задачи быстрее, производят больше контента и стоят дороже как специалисты.
Те, кто откладывает — теряют позиции не в теории, а прямо сейчас.
Что делать
Если вы работаете в маркетинге или только планируете в него войти — момент, чтобы разобраться с нейросетями на практике, уже наступил. Курс «Нейросети для маркетинга» от Skillbox доступен в каталоге Kurshub. Там же можно найти другие актуальные программы по ИИ и цифровым профессиям — и выбрать обучение под конкретную специализацию: от маркетинга и дизайна до аналитики и разработки.
Посмотреть все курсы по нейросетям и искусственному интеллекту можно в нашем каталоге.
