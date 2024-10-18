Международная цифровая олимпиада Волга-IT’2024 проходит в России

Международная цифровая олимпиада «Волга-IT’2024» состоится в свое 15-летие, открывая двери для талантливых разработчиков от 16 до 23 лет. С 5 сентября по 29 ноября участники погрузятся в мир реальных IT-задач, соревнуясь за признание и ценные возможности. Организаторы – Министерство науки и высшего образования РФ и Правительство Ульяновской области – гарантируют высокий уровень мероприятия.

Три шага к успеху: как стать частью Волга-IT’2024

Квалификация (5 сентября — 25 октября): онлайн-тестирование по выбранным дисциплинам.

Полуфинал (13 сентября — 25 октября): выполнение домашнего задания заочно.

Финал (25-29 ноября): очные соревнования в Ульяновске с мастер-классами от ведущих экспертов.

Регистрация открыта до 25 октября на volga-it.org. Участие бесплатное, но проезд и проживание финалистов оплачивает направляющая сторона.

Испытай себя в реальных IT-задачах

Участники смогут проявить себя в актуальных направлениях: Backend-разработка, искусственный интеллект, мобильная разработка и других. Задания основаны на реальных кейсах от таких компаний, как Яндекс, Сбербанк, и других лидеров IT-индустрии. Это уникальная возможность не только продемонстрировать свои знания, но и получить ценный опыт работы над реальными проектами.

Примеры заданий

Разработка REST API для интернет-магазина.

Создание нейронной сети для распознавания изображений.

Разработка мобильного приложения для платформы Android.

Уровень сложности заданий варьируется от начального до продвинутого, что позволяет участникам с разным уровнем подготовки найти интересные для себя задачи.

Что получают победители?

Цифровые сертификаты

Networking с представителями топовых IT-компаний

Ценные призы и перспективы трудоустройства

Эксперты о значимости олимпиады

Динара Кадырова, ответственный секретарь Оргкомитета, подчеркивает: «Волга-IT’2024 – это не просто соревнование. Это платформа для профессионального роста и налаживания связей, которые могут стать ключом к успешной карьере в IT».

Для юных участников, желающих подготовиться к олимпиаде или просто начать свой путь в мире IT, существуют специальные образовательные программы. На сайте KursHub представлен широкий выбор курсов компьютерной грамотности для детей. Эти курсы могут стать отличным стартом для будущих участников Волга-IT и помочь развить базовые навыки, необходимые для успешного участия в олимпиаде.