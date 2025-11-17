Минобрнауки ограничит платный приём в вузы при среднем балле ЕГЭ ниже 50 — но только на 10% специальностей

Министерство науки и высшего образования РФ вынесло на общественное обсуждение проект методики государственного распределения мест на платное обучение. Главное изменение: вузы не смогут формировать платный набор на специальности, где в предыдущей приёмной кампании средний балл ЕГЭ поступивших оказался ниже 50.

Важно: речь идёт не о запрете для отдельных абитуриентов с низкими баллами, а об ограничении на уровне специальностей. Если направление показало низкое качество приёма, вуз не сможет набирать на него платников в следующем году.

Масштаб: ограничения затронут около 42 специальностей — примерно 10% от их общего числа. Для остальных 90% направлений правила не меняются.

Как это работает

Механизм выглядит так:

Шаг 1. В приёмной кампании 2025/26 вузы принимают студентов на платное обучение.

Шаг 2. По итогам приёма считается средний балл ЕГЭ поступивших на каждую специальность.

Шаг 3. Если средний балл по специальности оказался ниже 50 — в следующем году (2026/27) вуз не сможет формировать платный набор по этому направлению.

Пример:

Вуз набрал платников на специальность «Менеджмент». Средний балл ЕГЭ поступивших — 48. Это ниже порога в 50 баллов. Следовательно, в приёмной кампании 2026/27 вуз не сможет набирать платников на «Менеджмент».

Какие специальности под угрозой

В проект методики включены 42 специальности высшего образования — около 10% от общего числа.

Министерство не раскрывает полный список, но, судя по логике, под ограничение попадут направления с традиционно низким проходным баллом и слабым контролем качества приёма.

Для сравнения: средний балл ЕГЭ при поступлении на платные места в 2024/25 учебном году составил 63,4 балла. То есть порог в 50 баллов — существенно ниже среднего уровня.

Кого это касается

Абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ. Если ваш балл ниже 50, но вы хотите поступить на платное — это ещё возможно. Главное, чтобы специальность не попала под ограничение. На 90% направлений правила не меняются.

Вузов с низким качеством приёма. Если вуз набирает платников с очень низкими баллами, он рискует потерять право на платный набор по этой специальности в следующем году.

Тех, кто выбирает вуз и специальность. Теперь стоит обращать внимание на средний балл по специальности — это показатель качества приёма и востребованности направления.

Что говорят эксперты

Аналитик отрасли образования Лилия Суворова отмечает:

«Полностью ограничивать платный приём для абитуриентов с баллом менее 50 не планируется, поскольку это затронуло бы долю, где средний балл существенно выше».

Представитель Министерства науки поясняет:

«Проект методики определяет единые механизмы и критерии установления правительством РФ количества платных мест для вузов».

Главная идея: регулирование затрагивает не массовые запреты, а конкретные специальности с низким качеством приёма. Цель — повышение общего уровня подготовки студентов.

Контекст: почему это важно

Высшее образование в России переживает трансформацию. Министерство науки делает ставку на качество, а не на количество студентов.

Ключевые тренды:

Повышение требований к качеству приёма. Вузы не смогут набирать платников на слабые направления.

Прозрачность данных. Средний балл ЕГЭ по специальности становится публичным показателем качества.

Фокус на востребованные профессии. Специальности с низким баллом часто не востребованы на рынке труда.

Для абитуриентов это значит: выбирайте направления осознанно. Низкий средний балл по специальности — сигнал, что с ней может быть что-то не так.

Что это значит для тех, кто хочет сменить профессию

Если вы в возрасте 18-40 лет и рассматриваете смену профессии или получение нового образования, эта новость имеет прямое значение.

Высшее образование становится более избирательным. Если ваш балл ЕГЭ низкий или вы уже давно окончили школу — поступление в вуз может быть затруднено.

Альтернатива — профессиональные курсы и переподготовка. Вместо платного обучения в вузе можно выбрать курсы, которые дают конкретные навыки за меньший срок и стоимость.

Важно выбирать востребованные направления. Специальности с низким средним баллом часто не востребованы на рынке труда.

Практические выводы

Для абитуриентов:

Обращайте внимание на средний балл по специальности — это показатель качества приёма.

Если ваш балл ниже 50, выбирайте направления, которые не попали под ограничение.

Рассмотрите альтернативу — профессиональные курсы вместо вуза.

Для вузов:

Поддерживайте качество приёма на платные места.

Специальности с низким средним баллом рискуют потерять право на платный набор.

Для тех, кто меняет профессию:

Высшее образование — не единственный путь.

Курсы переподготовки дают конкретные навыки быстрее и дешевле.

Выбирайте востребованные направления, ориентируясь на рынок труда.

Выводы

Минобрнауки вводит новые правила для платного приёма: если средний балл ЕГЭ по специальности ниже 50, вуз не сможет набирать платников в следующем году.

Ограничения затронут около 10% специальностей — 42 направления.

Для абитуриентов это сигнал: выбирайте направления осознанно, обращайте внимание на качество приёма.

Для тех, кто меняет профессию: рассмотрите альтернативу вузу — профессиональные курсы дают навыки быстрее и дешевле.