Минобрнауки сохранит приём в вузы по трём ЕГЭ — четвёртого не будет

В конце декабря 2025 года Министерство науки и высшего образования РФ официально подтвердило: правила приёма в вузах не изменятся — абитуриентам по-прежнему нужно сдавать три ЕГЭ. Планов перехода к приёму по результатам четырёх экзаменов нет.

Глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24» подчеркнул: обсуждавшиеся предложения о расширении списка обязательных экзаменов не нашли поддержки. Количество вступительных испытаний останется прежним — три ЕГЭ.

Это решение распространяется на приёмную кампанию 2026 года и последующие годы — изменения не планируются даже к 2027 году.

Что значит правило «три ЕГЭ»

При поступлении в вузы абитуриенты обычно сдают три экзамена Единого государственного экзамена:

Русский язык — обязательно для всех

Профильный предмет по будущей специальности

Третий экзамен — по выбору университета или абитуриента

Эта система действует с 2009 года, когда ЕГЭ окончательно стал основным критерием для поступления в высшие учебные заведения. Правила призваны стандартизировать оценку знаний и сделать приём более прозрачным.

Кто предлагал четыре ЕГЭ и почему

Инициатива увеличить минимум до четырёх экзаменов обсуждалась в течение 2025 года преимущественно среди технических вузов.

Аргументы технических университетов

Крупные профильные университеты, такие как МГТУ им. Баумана и МИФИ, предлагали учитывать дополнительный предмет для инженерных направлений.

Их аргументы:

Четвёртый предмет улучшит качество отбора для сложных инженерных программ

Профильные знания (физика, информатика) играют ключевую роль

Добровольная сдача дополнительного ЕГЭ даст преимущество в конкурсе

Однако Минобрнауки не поддержало эти предложения. Ведомство посчитало, что они усложнят участие абитуриентов в конкурсном отборе и могут снизить доступность высшего образования.

Почему Минобрнауки отказалось от изменений

Три аргумента министерства

Дополнительное давление на выпускников. Увеличение количества обязательных экзаменов создаст дополнительное давление — особенно на тех, кто готовится к ЕГЭ в последний момент.

Система трёх экзаменов проверена временем. Практика трёх экзаменов признана сбалансированной и проверенной.

Добровольный учёт остаётся. Возможность добровольного учёта дополнительного результата остаётся, но не как обязательное условие поступления.

Что говорят эксперты

Баланс между качеством и доступностью

Роман Кузнецов, эксперт по образованию:

«Поддержание трёх обязательных ЕГЭ обеспечивает баланс между качеством отбора и доступностью. Ставить обязательным четвёртый экзамен особенно в сфере гуманитарных и социальных программ — неэффективно, поскольку не все специальности требуют глубоких профильных знаний».

Гибкость — ключ к системе

Представитель Ассоциации вузов России:

«Гибкость — ключ к современной системе приёма. Добровольные дополнительные ЕГЭ как способ улучшить баллы — хорошая идея, но называть это обязательным испытанием преждевременно».

Что это значит для абитуриентов

Для поступающих в 2026–2027 годах

Для тех, кто планирует поступать в вузы в ближайшие годы, не изменяется базовый набор экзаменов. По-прежнему нужно сдавать три ЕГЭ:

Русский язык.

Профильный предмет.

Экзамен по выбору.

Это снижает неопределённость в подготовке.

Дополнительные ЕГЭ — по желанию

Возможность использовать дополнительные ЕГЭ для повышения конкурсных баллов может появляться в рамках внутренних правил вузов, но это не обязательный компонент, установленный государственным регулятором.

Для иностранных абитуриентов

Иностранные абитуриенты, желающие поступать в российские университеты, также продолжают ориентироваться на те же три экзамена или внутренние вступительные испытания в зависимости от направления и университетской политики.

Советы тем, кто готовится к поступлению

Начинайте подготовку заранее. Особенно к профильному предмету по будущей специальности — математика, физика, информатика и другие.

Следите за проходными баллами. Минимальные проходные баллы выбранных вузов могут меняться ежегодно.

Используйте онлайн-курсы. Специализированные программы подготовки к ЕГЭ значительно повышают шансы на успешное поступление.

Что это значит для смены профессии

Для людей 18–40 лет, которые рассматривают смену профессии или повышение квалификации, эта новость важна по нескольким причинам.

Стабильность правил снижает стресс

Стабильность правил приёма снизит стресс при подготовке к ЕГЭ и поступлению. Это особенно актуально для тех, кто решил получить второе высшее образование или вернуться в академическую среду.

Эффективное планирование обучения

Понимание системы экзаменов помогает эффективно планировать обучение, выбирать профильные курсы и программы, способные повысить шансы на конкурентный приём.

Подготовка к ЕГЭ

Выводы

Решение Минобрнауки сохранить приём по трём ЕГЭ — это стабильность для абитуриентов и сигнал о том, что система не будет резко меняться в ближайшие годы.

Для тех, кто планирует поступление, это означает:

Понятные правила подготовки.

Проверенную систему оценки.

Возможность сфокусироваться на трёх ключевых предметах.

Главное — начать подготовку заранее и использовать качественные образовательные ресурсы.