Бесплатный митап от Yandex Cloud: как инженеры раскрывают то, о чём обычно не пишут

Есть вещи, которые в документации не объясняют. Как реально устроена инфраструктура, которая держит миллионы запросов. Какие ошибки совершали и как их исправляли. Какие компромиссы пришлось принять, когда красивая архитектура столкнулась с продакшеном. 16 апреля в Москве инженеры Yandex Cloud будут говорить именно об этом — и вход бесплатный.

Что это за событие и почему стоит обратить внимание

Митап about:cloud — infrastructure проводится ежегодно командами Yandex Cloud и Yandex Infrastructure. Формат — гибридный: офлайн на площадке «Баунс» на 3-й улице Ямского Поля и онлайн-трансляция для тех, кто не в Москве.

Это не конференция с маркетинговыми питчами. Программа построена на реальных инженерных кейсах: спикеры разбирают решения, которые работают в продакшене прямо сейчас, — с ограничениями, ошибками и неочевидными компромиссами.

Что будут разбирать

Темы докладов охватывают несколько направлений, актуальных для инфраструктурных команд:

  • Управление алертами через Infrastructure as Code — как перестать тонуть в ручных настройках.
  • Альтернативные модели оркестрации — что кроме привычных инструментов.
  • Оптимизация инференса LLM — практика работы с большими языковыми моделями на уровне инфраструктуры.
  • CDN своими руками — разработка и масштабирование собственных сетей доставки контента.
  • Безопасность инфраструктуры — работа с уязвимостями в реальных условиях.

Среди спикеров — Вячеслав Спиридонов (руководитель группы SRE), Андрей Кириленко (руководитель AI Studio Tech), Евгений Зайцев (ведущий технический менеджер проектов) и другие инженеры и руководители команд.

Как устроен день

Начало — в 17:00, сбор гостей. Дальше — серия технических докладов с перерывами на обсуждение. Офлайн-участников ждёт закрытая «секретная сессия», онлайн-аудитории доступен Dev Challenge. Завершается всё нетворкингом.

После митапа организаторы отправят всем записи выступлений и презентации.

Кому это нужно

Митап заточен под аудиторию с техническим бэкграундом. Он будет полезен прежде всего:

  • DevOps- и SRE-инженерам.
  • Backend-разработчикам, работающим с распределёнными системами.
  • Облачным архитекторам.
  • ML-специалистам, которым важна инфраструктура для LLM.
  • Разработчикам, рассматривающим переход в инфраструктурные команды.

Без базовых знаний в области облаков и инфраструктуры часть докладов будет тяжело воспринимать — но сам формат даёт хорошее представление о том, как устроена индустрия изнутри.

Где и как попасть

  • Офлайн: Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2, корп. 6, пространство «Баунс».
  • Онлайн: прямая трансляция.
  • Дата: 16 апреля.
  • Стоимость: бесплатно, нужна предварительная регистрация.

Тем, кто сейчас активно развивается в облачной инфраструктуре или только планирует этот переход, подобные мероприятия — один из лучших способов понять, какой стек и какие подходы реально используются в продакшене у крупных команд. Если параллельно хочется выстроить системные знания — на KursHub собраны курсы по DevOps, облачным технологиям и системному администрированию от ведущих платформ.

