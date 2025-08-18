Как выиграть 1,1 млн рублей в ML-соревновании от Ozon
Ozon запускает крупнейшее машинно-обучающее соревнование E-CUP 2025, которое станет не только витриной технологических вызовов e-commerce, но и полноценным тест-драйвом работы в бигтехе. Участникам предстоит работать с реальными данными, строить модели для рекомендательных систем, логистики и выявления контрафакта — и получить за это солидные призы.
Победители определятся в сентябре, а общая сумма вознаграждения составляет 7,2 млн рублей.
Три трека на стыке ML и e-commerce
В рамках E-CUP 2025 участники выбирают одно из трех направлений, каждое из которых отражает реальные задачи крупнейшего российского маркетплейса:
Трек 1: Рекомендации — предсказание следующей покупки
Задача: Разработать рекомендательную модель, которая на основе истории покупок в категории apparel (одежда, обувь, аксессуары) предложит наиболее вероятные следующие покупки.
Ключевые требования:
- Персонализированные рекомендации.
- Эффективное ранжирование товаров.
- Работа с большими объемами данных.
Трек 2: Логистика — автопланирование курьеров
Задача: Создать алгоритм распределения 20 000 заказов между 200 курьерами с учетом микрорайонов, времени выполнения и общей эффективности маршрутов.
Ключевые требования:
- Оптимизация маршрутов.
- Балансировка нагрузки.
- Учет географических особенностей.
Трек 3: Контроль качества — выявление поддельных товаров
Задача: Построить модель для автоматического определения контрафактных товаров по метаданным и описаниям.
Ключевые требования:
- Анализ текстовых данных.
- Выявление аномалий.
- Высокая точность классификации.
Формат и условия участия
Онлайн-формат с офлайн-финалом в Москве для лучших команд.
Поддержка участников:
- Чат для общения с организаторами и коллегами.
- Две онлайн-встречи: вводная сессия и промежуточный чекпоинт.
- До 5 отправок решений в день (засчитывается последнее).
- Команды до 5 человек или индивидуальное участие.
Временная линия соревнования
7 июля — Старт регистрации 18 августа — Начало соревнования и доступ к данным 13 сентября — Защита решений на питч-сессии 14 сентября — Объявление победителей и награждение на конференции E-CODE
Призовой фонд: до 1,1 млн рублей за победу
По каждому треку определяются три призовых места:
1 место — 1 100 000 ₽ 2 место — 800 000 ₽ 3 место — 500 000 ₽.
Общий призовой фонд: 7,2 млн рублей.
Финал в Москве: больше чем награждение
14 сентября в Москве состоится торжественная церемония в рамках масштабной конференции E-CODE. Финалистов ждет:
Экспертная программа:
- Доклады от 50+ экспертов Ozon и других IT-компаний.
- Контент по продвинутым ML- и DevOps-темам.
- Инсайты от практиков индустрии.
Карьерные возможности:
- Общение с HR и техлидами.
- Персональные карьерные консультации.
- Возможности трудоустройства.
Дополнительные активности:
- Эксклюзивный мерч Ozon Tech.
- Неформальные вечеринки.
- Интерактивы в профессиональном комьюнити.
Экспертное жюри: лидеры технологических подразделений
Оценку проводят сотрудники ключевых подразделений Ozon:
Трек «Рекомендации»:
- Илья Осиновсков.
- Александр Краснов.
- Любовь Куприянова.
- Тимур Усатый.
Трек «Логистика»:
- Егор Осипов.
- Алексей Клементьев.
Трек «Контроль качества»:
- Александр Проскуряков.
- Артём Коньшин.
- Дмитрий Пеккер.
Целевая аудитория: кому стоит участвовать
ML-специалисты и Data Scientists получат возможность протестировать навыки на задачах, максимально приближенных к реальным производственным
Разработчики и Big Data инженеры смогут погрузиться в ML-инфраструктуру крупного e-commerce проекта
Начинающие аналитики с базовыми знаниями ML получат бесценный опыт участия в командных проектах промышленного масштаба
Те, кто рассматривает переход в e-commerce и хочет понять специфику работы в технологических компаниях
Практическая ценность участия
Реальный опыт работы с задачами масштаба крупнейшего российского маркетплейса.
Портфолио проектов — решения можно использовать при поиске работы.
Профессиональные связи — знакомство с экспертами и потенциальными работодателями.
Оценка навыков — понимание собственного уровня в сравнении с коллегами по отрасли.
Технические навыки, которые потребуются
Для трека «Рекомендации»:
- Collaborative Filtering и Content-Based подходы.
- Deep Learning для рекомендательных систем.
- Работа с большими данными (Spark, Hadoop).
Для трека «Логистика»:
- Алгоритмы оптимизации.
- Графовые алгоритмы.
- Геоаналитика и работа с картами.
Для трека «Контроль качества»:
- NLP и обработка текстов.
- Классификация и детекция аномалий.
- Feature Engineering для текстовых данных.
Альтернативы для подготовки
Если чувствуете нехватку навыков для участия в E-CUP 2025, можно подготовиться через обучение:
Специализированные программы по Data Science научат применять ML-методы для решения бизнес-задач.
Курсы по рекомендательным системам помогут глубже понять один из самых востребованных треков соревнования.
Изучение больших данных и распределенных вычислений критически важно для работы с данными масштаба Ozon.
Курсы по машинному обучению дадут фундаментальные знания алгоритмов и методов работы с данными. E-CUP 2025 демонстрирует реальные задачи, с которыми сталкиваются ML-специалисты в крупных технологических компаниях — от рекомендательных систем до оптимизации логистики. Для успешного участия в подобных соревнованиях нужна крепкая теоретическая база и практический опыт работы с данными. На нашей странице лучших курсов машинного обучения собраны качественные программы от ведущих школ: от основ алгоритмов ML до специализированных курсов по рекомендательным системам, NLP и компьютерному зрению. Такая подготовка поможет не только успешно участвовать в соревнованиях, но и строить карьеру в области данных в компаниях уровня Ozon.
Стратегии успешного участия
Выбор трека:
- Оцените свои сильные стороны.
- Изучите публичные материалы по каждому направлению.
- Рассмотрите возможность участия в команде с дополняющими навыками.
Подготовка:
- Изучите особенности e-commerce ML-задач.
- Освежите знания по соответствующим алгоритмам.
- Подготовьте инструментарий для быстрого прототипирования.
Во время соревнования:
- Активно используйте чат для общения с организаторами.
- Участвуйте в онлайн-встречах.
- Тестируйте разные подходы, используя лимит в 5 отправок в день.
Долгосрочные перспективы
Участие в E-CUP 2025 может стать катализатором карьерного роста:
Трудоустройство в Ozon — многие участники получают предложения о работе.
Репутация в комьюнити — признание среди ML-специалистов.
Развитие экспертизы — глубокое погружение в специфику e-commerce.
Нетворкинг — связи с лидерами индустрии.
Практическая информация
Участие: Бесплатное.
Регистрация: До 18 августа включительно на официальной странице.
Формирование команд: Можно присоединиться без команды и найти участников в чате.
Главное: шанс стать частью технологической элиты
E-CUP 2025 — это не просто соревнование, а возможность войти в число лучших ML-специалистов России. Ozon предлагает уникальную комбинацию: работу с реальными данными, существенные призы и перспективы карьерного роста.
18 августа стартует одно из самых масштабных ML-соревнований года. 7,2 млн рублей призового фонда и возможность работать с данными крупнейшего маркетплейса — шанс, который выпадает нечасто.
Время готовиться к вызову уже сейчас.
Яндекс Практикум запустил курс «Мидл системный аналитик»
Курс «Мидл системный аналитик» от Яндекс Практикума — продвинутая программа для ИТ-специалистов с опытом, желающих углубить знания и выйти на уровень middle+.
AI Persona от VK: как искусственный интеллект меняет подход к клиентскому маркетингу
VK запустила AI Persona — ИИ-сервис для анализа аудитории и персонализации маркетинга. Инновация для бизнеса и карьерного роста!
VK запустит “Карьерный Хаб“ совместно с Superjob
VK запускает “Карьерный Хаб” — платформу для поиска работы, интегрированную с экосистемой ВКонтакте. Новый сервис предлагает удобные инструменты для соискателей и работодателей.