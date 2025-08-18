Как выиграть 1,1 млн рублей в ML-соревновании от Ozon

Ozon запускает крупнейшее машинно-обучающее соревнование E-CUP 2025, которое станет не только витриной технологических вызовов e-commerce, но и полноценным тест-драйвом работы в бигтехе. Участникам предстоит работать с реальными данными, строить модели для рекомендательных систем, логистики и выявления контрафакта — и получить за это солидные призы.

Победители определятся в сентябре, а общая сумма вознаграждения составляет 7,2 млн рублей.

Три трека на стыке ML и e-commerce

В рамках E-CUP 2025 участники выбирают одно из трех направлений, каждое из которых отражает реальные задачи крупнейшего российского маркетплейса:

Трек 1: Рекомендации — предсказание следующей покупки

Задача: Разработать рекомендательную модель, которая на основе истории покупок в категории apparel (одежда, обувь, аксессуары) предложит наиболее вероятные следующие покупки.

Ключевые требования:

Персонализированные рекомендации.

Эффективное ранжирование товаров.

Работа с большими объемами данных.

Трек 2: Логистика — автопланирование курьеров

Задача: Создать алгоритм распределения 20 000 заказов между 200 курьерами с учетом микрорайонов, времени выполнения и общей эффективности маршрутов.

Ключевые требования:

Оптимизация маршрутов.

Балансировка нагрузки.

Учет географических особенностей.

Трек 3: Контроль качества — выявление поддельных товаров

Задача: Построить модель для автоматического определения контрафактных товаров по метаданным и описаниям.

Ключевые требования:

Анализ текстовых данных.

Выявление аномалий.

Высокая точность классификации.

Формат и условия участия

Онлайн-формат с офлайн-финалом в Москве для лучших команд.

Поддержка участников:

Чат для общения с организаторами и коллегами.

Две онлайн-встречи: вводная сессия и промежуточный чекпоинт.

До 5 отправок решений в день (засчитывается последнее).

Команды до 5 человек или индивидуальное участие.

Временная линия соревнования

7 июля — Старт регистрации 18 августа — Начало соревнования и доступ к данным 13 сентября — Защита решений на питч-сессии 14 сентября — Объявление победителей и награждение на конференции E-CODE

Призовой фонд: до 1,1 млн рублей за победу

По каждому треку определяются три призовых места:

1 место — 1 100 000 ₽ 2 место — 800 000 ₽ 3 место — 500 000 ₽.

Общий призовой фонд: 7,2 млн рублей.

Финал в Москве: больше чем награждение

14 сентября в Москве состоится торжественная церемония в рамках масштабной конференции E-CODE. Финалистов ждет:

Экспертная программа:

Доклады от 50+ экспертов Ozon и других IT-компаний.

Контент по продвинутым ML- и DevOps-темам.

Инсайты от практиков индустрии.

Карьерные возможности:

Общение с HR и техлидами.

Персональные карьерные консультации.

Возможности трудоустройства.

Дополнительные активности:

Эксклюзивный мерч Ozon Tech.

Неформальные вечеринки.

Интерактивы в профессиональном комьюнити.

Экспертное жюри: лидеры технологических подразделений

Оценку проводят сотрудники ключевых подразделений Ozon:

Трек «Рекомендации»:

Илья Осиновсков.

Александр Краснов.

Любовь Куприянова.

Тимур Усатый.

Трек «Логистика»:

Егор Осипов.

Алексей Клементьев.

Трек «Контроль качества»:

Александр Проскуряков.

Артём Коньшин.

Дмитрий Пеккер.

Целевая аудитория: кому стоит участвовать

ML-специалисты и Data Scientists получат возможность протестировать навыки на задачах, максимально приближенных к реальным производственным

Разработчики и Big Data инженеры смогут погрузиться в ML-инфраструктуру крупного e-commerce проекта

Начинающие аналитики с базовыми знаниями ML получат бесценный опыт участия в командных проектах промышленного масштаба

Те, кто рассматривает переход в e-commerce и хочет понять специфику работы в технологических компаниях

Практическая ценность участия

Реальный опыт работы с задачами масштаба крупнейшего российского маркетплейса.

Портфолио проектов — решения можно использовать при поиске работы.

Профессиональные связи — знакомство с экспертами и потенциальными работодателями.

Оценка навыков — понимание собственного уровня в сравнении с коллегами по отрасли.

Технические навыки, которые потребуются

Для трека «Рекомендации»:

Collaborative Filtering и Content-Based подходы.

Deep Learning для рекомендательных систем.

Работа с большими данными (Spark, Hadoop).

Для трека «Логистика»:

Алгоритмы оптимизации.

Графовые алгоритмы.

Геоаналитика и работа с картами.

Для трека «Контроль качества»:

NLP и обработка текстов.

Классификация и детекция аномалий.

Feature Engineering для текстовых данных.

Альтернативы для подготовки

Если чувствуете нехватку навыков для участия в E-CUP 2025, можно подготовиться через обучение:

Специализированные программы по Data Science научат применять ML-методы для решения бизнес-задач.

Курсы по рекомендательным системам помогут глубже понять один из самых востребованных треков соревнования.

Изучение больших данных и распределенных вычислений критически важно для работы с данными масштаба Ozon.

Курсы по машинному обучению дадут фундаментальные знания алгоритмов и методов работы с данными. E-CUP 2025 демонстрирует реальные задачи, с которыми сталкиваются ML-специалисты в крупных технологических компаниях — от рекомендательных систем до оптимизации логистики. Для успешного участия в подобных соревнованиях нужна крепкая теоретическая база и практический опыт работы с данными. На нашей странице лучших курсов машинного обучения собраны качественные программы от ведущих школ: от основ алгоритмов ML до специализированных курсов по рекомендательным системам, NLP и компьютерному зрению. Такая подготовка поможет не только успешно участвовать в соревнованиях, но и строить карьеру в области данных в компаниях уровня Ozon.

Стратегии успешного участия

Выбор трека:

Оцените свои сильные стороны.

Изучите публичные материалы по каждому направлению.

Рассмотрите возможность участия в команде с дополняющими навыками.

Подготовка:

Изучите особенности e-commerce ML-задач.

Освежите знания по соответствующим алгоритмам.

Подготовьте инструментарий для быстрого прототипирования.

Во время соревнования:

Активно используйте чат для общения с организаторами.

Участвуйте в онлайн-встречах.

Тестируйте разные подходы, используя лимит в 5 отправок в день.

Долгосрочные перспективы

Участие в E-CUP 2025 может стать катализатором карьерного роста:

Трудоустройство в Ozon — многие участники получают предложения о работе.

Репутация в комьюнити — признание среди ML-специалистов.

Развитие экспертизы — глубокое погружение в специфику e-commerce.

Нетворкинг — связи с лидерами индустрии.

Практическая информация

Участие: Бесплатное.

Регистрация: До 18 августа включительно на официальной странице.

Формирование команд: Можно присоединиться без команды и найти участников в чате.

Главное: шанс стать частью технологической элиты

E-CUP 2025 — это не просто соревнование, а возможность войти в число лучших ML-специалистов России. Ozon предлагает уникальную комбинацию: работу с реальными данными, существенные призы и перспективы карьерного роста.

18 августа стартует одно из самых масштабных ML-соревнований года. 7,2 млн рублей призового фонда и возможность работать с данными крупнейшего маркетплейса — шанс, который выпадает нечасто.

Время готовиться к вызову уже сейчас.