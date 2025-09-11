Мы запустили Kurshub в Узбекистане
Мы рады поделиться важной новостью — теперь наш агрегатор образовательных курсов доступен в Узбекистане по адресу kurshub.uz.
Создавая Kurshub, мы хотели упростить выбор качественного обучения и собрать в одном месте десятки программ по самым востребованным направлениям: IT, бизнес, маркетинг, языки, дизайн, финансы и многое другое. На новой платформе пользователи в Узбекистане смогут сравнивать курсы по цене, формату, длительности и уровню подготовки, а также читать отзывы и ориентироваться на рейтинги.
Для нас запуск kurshub.uz — это ещё один шаг к тому, чтобы образование стало доступнее и удобнее для всех, кто хочет развиваться и строить карьеру.
Напомним, что у Kurshub уже есть региональные проекты в других странах:
- kurshub.by — агрегатор курсов в Беларуси,
- kurshub.kz — платформа для Казахстана.
Каждый сайт ориентирован на локальные образовательные предложения и учитывает специфику рынка. Мы верим, что такой подход помогает пользователям находить именно то обучение, которое лучше всего соответствует их целям.
Запуск Kurshub в Узбекистане — это только начало. Мы продолжим развиваться и расширять возможности для тех, кто стремится к новым знаниям.
