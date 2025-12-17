Новый порядок приёма в вузы 2026: что изменилось
Минобрнауки РФ обновило Порядок приёма в вузы на 2026/27 учебный год. Документ опубликован на официальном правовом портале, Рособрнадзор рассказал о ключевых поправках.
Что охватывает: Все формы высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура.
Когда вступает в силу: С кампании поступления 2026 года.
Главные изменения
Единый сервис подачи документов
Отменяется: Подача заявлений на сайтах каждого вуза.
Вводится: Все документы подаются только через единый онлайн-сервис «Поступление в вуз» на портале «Госуслуги» либо лично в приёмной комиссии.
Цель: Цифровизация кампании поступления, снижение числа ошибок при оформлении, прозрачность процесса.
Новые правила по целевым квотам
Определение: Целевые места теперь определяются с учётом конкретных заказчиков и по формам обучения.
Перераспределение: Если целевые места не заполняются:
- Сначала переводятся в квоту для участников СВО.
- Затем — в общий конкурс.
Договоры: Процедура проверки заявлений и заключения договоров целевого обучения стала более формализованной.
Корректировка вступительных испытаний
Гибкость для вузов: Вузы могут точнее формировать перечень требований к абитуриентам в зависимости от:
- Направления и специфики программы.
- Уровня предыдущего образования (школа, колледж, диплом бакалавра).
Для выпускников колледжей: Могут поступать без ЕГЭ, если их профиль соответствует выбранному направлению.
Разные виды испытаний: Для школьников, выпускников колледжей и имеющих дипломы — разные требования.
Учёт индивидуальных достижений
Что изменилось: Баллы за достижения (олимпиады, научные заслуги, спортивные турниры) учитываются по новому регламенту.
Влияние: Может повлиять на конкурсный балл для многих абитуриентов.
Новые сроки подачи заявлений
Стандартизация: Сроки приёма уточнены и стандартизированы.
Цель: Приведение кампании в более строгие временные рамки, повышение прозрачности.
Что это значит для абитуриентов
Подача документов
Только два способа:
- Через Госуслуги (единый сервис «Поступление в вуз»).
- Лично в приёмной комиссии.
Плюсы:
- Удобнее — всё в одном месте.
- Меньше ошибок при оформлении.
- Прозрачность процесса.
Важно: Нужен подтверждённый аккаунт на Госуслугах.
Индивидуальные достижения
Что учитывается:
- Победы и призовые места в олимпиадах.
- Научные публикации и проекты.
- Спортивные достижения.
- Волонтёрская деятельность.
- Аттестат с отличием или красный диплом.
Новый регламент: Баллы начисляются по обновлённым правилам — изучите их заранее.
Целевые квоты
Для кого: Те, кто поступает по направлению от работодателя или госоргана.
Что изменилось: Более строгие правила проверки заявлений и заключения договоров.
Важно: Внимательно изучите договор целевого обучения — обязательства после окончания вуза.
Вступительные испытания
Гибкость: Вузы могут устанавливать разные требования в зависимости от вашего образования.
Для выпускников колледжей: Возможность поступать без ЕГЭ по профильным направлениям.
Пошаговый план для поступающих в 2026
Шаг 1: Подготовка
- Определитесь с направлением и вузами.
- Подготовьтесь к ЕГЭ или вступительным испытаниям.
- Участвуйте в олимпиадах для дополнительных баллов.
Шаг 2: Документы
- Подтвердите аккаунт на Госуслугах.
- Подготовьте сканы документов (паспорт, аттестат, дипломы об достижениях).
Шаг 3: Изучите правила
- Проверьте сроки подачи документов на сайте вуза.
- Узнайте новый регламент учёта индивидуальных достижений.
- Если поступаете по целевой квоте — изучите условия договора.
Шаг 4: Подача
- Подайте документы через Госуслуги или лично.
- Следите за статусом заявления.
Шаг 5: Зачисление
- Отслеживайте конкурсные списки.
- Вовремя принесите оригиналы документов.
Мнение экспертов
Иван Петров, образовательный аналитик:
«Стандартизация поступления через единый сервис повышает прозрачность и снижает административную нагрузку. В то же время более строгий учёт индивидуальных достижений и новые правила перераспределения квот требуют от абитуриента тщательного планирования стратегии поступления ещё на этапе подготовки к ЕГЭ и олимпиадам».
Ольга Смирнова, преподаватель вуза:
«Изменения — шаг к усилению равенства возможностей и цифровизации системы. Молодым людям, которые хотят сменить профессию или получить высшее образование, важно учитывать новые сроки и правила подачи».
Для тех, кто планирует смену профессии
Если вы в возрасте 18-40 лет и думаете о получении высшего образования для смены профессии:
Плюсы нововведений:
- Прозрачная и предсказуемая кампания поступления.
- Возможность показать сильные стороны через новый порядок испытаний.
- Ясные правила для тех, кто совмещает обучение с работой.
Что учесть:
- Новые сроки и правила подачи документов.
- Возможность поступления без ЕГЭ для выпускников колледжей.
- Дополнительные баллы за достижения по новому регламенту.
Планируете поступление в вуз в 2026 году? Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям критична для успешного зачисления. На KursHub собраныкурсы подготовки к ЕГЭ: от базового уровня до целевой подготовки по конкретным предметам. Качественная подготовка повышает шансы на поступление на бюджет и получение дополнительных баллов.
Выводы
Новый порядок приёма в вузы на 2026/27 год — значительное обновление правил поступления.
Ключевые изменения:
- Единый сервис подачи через Госуслуги.
- Новые правила по целевым квотам.
- Корректировка вступительных испытаний.
- Обновлённый учёт индивидуальных достижений.
- Стандартизированные сроки.
Для абитуриентов: Более прозрачный и предсказуемый процесс, но требует тщательной подготовки и планирования.
Для меняющих профессию: Новые правила открывают возможности для поступления с учётом предыдущего образования.
Главное: Изучите новые правила заранее, подготовьте документы, следите за сроками, используйте возможности для получения дополнительных баллов.
ByteDance научила ИИ оживлять фотографии: что умеет OmniHuman-1
ByteDance анонсировала OmniHuman-1 — инновационный искусственный интеллект, превращающий статичные изображения в реалистичные видео.
Конференция для системных и бизнес-аналитиков
22 и 24 августа состоится пятая конференция для системных и бизнес-аналитиков. Узнайте о новых методах и инструментах, обменяйтесь опытом. Регистрация уже открыта.
Цифроземье 2025 в Воронеже: масштабный ИТ-форум для профессионалов и начинающих
25 сентября в Воронеже пройдёт форум «Цифроземье 2025» — масштабное ИТ-событие с выставкой, дискуссиями и практическими сессиями. Участие бесплатное, нужна регистрация.