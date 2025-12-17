Новый порядок приёма в вузы 2026: что изменилось

Минобрнауки РФ обновило Порядок приёма в вузы на 2026/27 учебный год. Документ опубликован на официальном правовом портале, Рособрнадзор рассказал о ключевых поправках.

Что охватывает: Все формы высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура.

Когда вступает в силу: С кампании поступления 2026 года.

Главные изменения

Единый сервис подачи документов

Отменяется: Подача заявлений на сайтах каждого вуза.

Вводится: Все документы подаются только через единый онлайн-сервис «Поступление в вуз» на портале «Госуслуги» либо лично в приёмной комиссии.

Цель: Цифровизация кампании поступления, снижение числа ошибок при оформлении, прозрачность процесса.

Новые правила по целевым квотам

Определение: Целевые места теперь определяются с учётом конкретных заказчиков и по формам обучения.

Перераспределение: Если целевые места не заполняются:

Сначала переводятся в квоту для участников СВО. Затем — в общий конкурс.

Договоры: Процедура проверки заявлений и заключения договоров целевого обучения стала более формализованной.

Корректировка вступительных испытаний

Гибкость для вузов: Вузы могут точнее формировать перечень требований к абитуриентам в зависимости от:

Направления и специфики программы.

Уровня предыдущего образования (школа, колледж, диплом бакалавра).

Для выпускников колледжей: Могут поступать без ЕГЭ, если их профиль соответствует выбранному направлению.

Разные виды испытаний: Для школьников, выпускников колледжей и имеющих дипломы — разные требования.

Учёт индивидуальных достижений

Что изменилось: Баллы за достижения (олимпиады, научные заслуги, спортивные турниры) учитываются по новому регламенту.

Влияние: Может повлиять на конкурсный балл для многих абитуриентов.

Новые сроки подачи заявлений

Стандартизация: Сроки приёма уточнены и стандартизированы.

Цель: Приведение кампании в более строгие временные рамки, повышение прозрачности.

Что это значит для абитуриентов

Подача документов

Только два способа:

Через Госуслуги (единый сервис «Поступление в вуз»). Лично в приёмной комиссии.

Плюсы:

Удобнее — всё в одном месте.

Меньше ошибок при оформлении.

Прозрачность процесса.

Важно: Нужен подтверждённый аккаунт на Госуслугах.

Индивидуальные достижения

Что учитывается:

Победы и призовые места в олимпиадах.

Научные публикации и проекты.

Спортивные достижения.

Волонтёрская деятельность.

Аттестат с отличием или красный диплом.

Новый регламент: Баллы начисляются по обновлённым правилам — изучите их заранее.

Целевые квоты

Для кого: Те, кто поступает по направлению от работодателя или госоргана.

Что изменилось: Более строгие правила проверки заявлений и заключения договоров.

Важно: Внимательно изучите договор целевого обучения — обязательства после окончания вуза.

Вступительные испытания

Гибкость: Вузы могут устанавливать разные требования в зависимости от вашего образования.

Для выпускников колледжей: Возможность поступать без ЕГЭ по профильным направлениям.

Пошаговый план для поступающих в 2026

Шаг 1: Подготовка

Определитесь с направлением и вузами.

Подготовьтесь к ЕГЭ или вступительным испытаниям.

Участвуйте в олимпиадах для дополнительных баллов.

Шаг 2: Документы

Подтвердите аккаунт на Госуслугах.

Подготовьте сканы документов (паспорт, аттестат, дипломы об достижениях).

Шаг 3: Изучите правила

Проверьте сроки подачи документов на сайте вуза.

Узнайте новый регламент учёта индивидуальных достижений.

Если поступаете по целевой квоте — изучите условия договора.

Шаг 4: Подача

Подайте документы через Госуслуги или лично.

Следите за статусом заявления.

Шаг 5: Зачисление

Отслеживайте конкурсные списки.

Вовремя принесите оригиналы документов.

Мнение экспертов

Иван Петров, образовательный аналитик:

«Стандартизация поступления через единый сервис повышает прозрачность и снижает административную нагрузку. В то же время более строгий учёт индивидуальных достижений и новые правила перераспределения квот требуют от абитуриента тщательного планирования стратегии поступления ещё на этапе подготовки к ЕГЭ и олимпиадам».

Ольга Смирнова, преподаватель вуза:

«Изменения — шаг к усилению равенства возможностей и цифровизации системы. Молодым людям, которые хотят сменить профессию или получить высшее образование, важно учитывать новые сроки и правила подачи».

Для тех, кто планирует смену профессии

Если вы в возрасте 18-40 лет и думаете о получении высшего образования для смены профессии:

Плюсы нововведений:

Прозрачная и предсказуемая кампания поступления.

Возможность показать сильные стороны через новый порядок испытаний.

Ясные правила для тех, кто совмещает обучение с работой.

Что учесть:

Новые сроки и правила подачи документов.

Возможность поступления без ЕГЭ для выпускников колледжей.

Дополнительные баллы за достижения по новому регламенту.

Планируете поступление в вуз в 2026 году? Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям критична для успешного зачисления. На KursHub собраныкурсы подготовки к ЕГЭ: от базового уровня до целевой подготовки по конкретным предметам. Качественная подготовка повышает шансы на поступление на бюджет и получение дополнительных баллов.

Выводы

Новый порядок приёма в вузы на 2026/27 год — значительное обновление правил поступления.

Ключевые изменения:

Единый сервис подачи через Госуслуги.

Новые правила по целевым квотам.

Корректировка вступительных испытаний.

Обновлённый учёт индивидуальных достижений.

Стандартизированные сроки.

Для абитуриентов: Более прозрачный и предсказуемый процесс, но требует тщательной подготовки и планирования.

Для меняющих профессию: Новые правила открывают возможности для поступления с учётом предыдущего образования.

Главное: Изучите новые правила заранее, подготовьте документы, следите за сроками, используйте возможности для получения дополнительных баллов.