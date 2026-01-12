Онлайн-экзамены по биометрии запустят в российских вузах с зимней сессии 2026

В России готовят сервис, который позволит сдавать экзамены в вузах дистанционно, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС).

По данным аппарата вице-премьера — руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко, вузы уже начали подключаться к сервису, а запуск в пилотных университетах запланирован на начало 2026 года — к ближайшей зимней сессии.

Использование будет добровольным, а студентам обещают сохранение выбора формата: очно, онлайн с биометрией или другой вариант, который предусмотрит вуз.

Что именно обещают: удобство и подлинность аттестации

Ключевой тезис инициаторов — у вузов появится «надёжный инструмент» для дистанционных экзаменов, а у студентов — возможность подтверждать знания онлайн так, чтобы результаты считались достоверными.

Снижение рисков подмены личности

В публикациях подчёркивается: речь именно о подтверждении личности при удалённой аттестации. То есть о снижении рисков, что экзамен «сдаёт кто-то другой».

Важно: проект не выглядит «с нуля». Ещё раньше тестировались подходы, где биометрия используется вместе с прокторингом (наблюдением во время экзамена). В ряде материалов про прошлые пилоты упоминается сценарий, когда студент проходит биометрическую идентификацию перед началом экзамена и затем допускается к сдаче.

Как это работает технически: ЕБС плюс прокторинг

Официальные формулировки в новостях про текущий запуск довольно общие, но логика сервиса обычно строится вокруг двух частей.

Идентификация личности через ЕБС

ЕБС — государственная система, через которую можно подтвердить, что перед камерой именно вы. В контексте экзаменов это означает: вуз не «угадывает» личность по паспорту в кадре, а получает подтверждение через инфраструктуру биометрии.

Студент проходит биометрическую идентификацию перед экзаменом. Система сравнивает данные с теми, что хранятся в ЕБС. Если совпадение подтверждено, студент допускается к сдаче.

Контроль процедуры — прокторинг

В прошлых описаниях пилотов фигурировал онлайн-прокторинг как отдельный слой контроля. Наблюдение и фиксация нарушений во время сдачи.

На практике именно сочетание «идентификация плюс прокторинг» чаще всего и называют способом сделать дистанционную аттестацию сопоставимой по строгости с очной.

Почему акцент на добровольности

В сообщениях о новом сервисе прямо повторяется: биометрия — по желанию, а дискриминация тех, кто не сдавал биометрию, запрещена.

Законодательное закрепление

Этот акцент — не случайность. Ранее в публичном поле уже обсуждали законодательное закрепление добровольности и запрета принуждения или отказа в услугах из-за несданной биометрии.

В материалах о соответствующем законе подчёркивается: гражданам не должны отказывать в услугах из-за отказа сдавать биометрию, а дискриминация должна пресекаться.

Что это значит на практике

Если вуз подключился к сервису, студент не обязан регистрировать биометрию ради экзамена. У него должен оставаться альтернативный способ сдачи — очно или другой вариант, который установит университет.

Это важная гарантия для тех, кто не хочет использовать биометрию по любым причинам.

Что говорят эксперты

Вокруг биометрии традиционно есть две линии аргументов: «это удобно и снижает мошенничество» и «это создаёт новые риски».

Критический взгляд: риски обхода

С критической стороны показателен комментарий Натальи Касперской (InfoWatch, АРПП «Отечественный софт»).

Она обращает внимание: в массовых сценариях качество устройств и проверки «живости» может быть недостаточным, а значит появляются способы обхода.

В качестве иллюстрации она описывает ситуацию, когда «улыбкой» в магазине можно расплатиться, используя запись лица другого человека, и делает вывод: разговоры о сверхнадёжности в таких условиях преждевременны.

Позиция государства и вузов

С другой стороны, логика государства и вузов понятна. Дистанционные форматы обучения и аттестации уже стали реальностью, и нужен механизм, который повышает доверие к результатам онлайн-экзаменов. Особенно когда студент находится в другом городе или не может приехать.

Именно поэтому пилот позиционируют как инфраструктурный сервис: он должен стандартизировать подтверждение личности и снизить число спорных кейсов.

Что это значит для дистанционного обучения

Если вы учитесь на новой специальности параллельно с работой или живёте не там, где находится вуз или учебный центр, любая легитимная дистанционная аттестация — это плюс.

Три преимущества

Меньше поездок — не нужно ехать в другой город на каждый экзамен. Проще закрывать сессии, когда можно сдавать дистанционно. Легче совмещать обучение с рабочим графиком.

Практически это усиливает тренд на «гибридное» образование. Когда теорию, зачёты и часть экзаменов можно проходить онлайн, а очные форматы остаются там, где без них нельзя: практикумы, лабораторные, демонстрация навыков.

На что обращать внимание при выборе программы

При выборе программы смотрите не только на «онлайн/офлайн», но и на то, как именно проходит контроль знаний. Это влияет на ценность итогового документа и доверие работодателей к вашему обучению.

Выводы

С начала 2026 года в российских вузах запустят пилот онлайн-экзаменов с биометрией. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил: вузы начали подключаться к сервису.

Добровольность — ключевой принцип. Студенты не обязаны регистрировать биометрию, у них должен оставаться альтернативный способ сдачи экзаменов.

Технология работает через Единую биометрическую систему для идентификации личности плюс прокторинг для контроля процедуры во время экзамена.

Эксперты предупреждают о рисках. Наталья Касперская отмечает: при недостаточном качестве устройств и проверки «живости» возможны способы обхода системы.

Для студентов это усиливает тренд на гибридное образование. Теорию и часть экзаменов можно проходить онлайн, очные форматы остаются для практики. Это особенно важно для тех, кто совмещает учёбу с работой или живёт далеко от вуза.

При выборе образовательной программы обращайте внимание на формат контроля знаний — это влияет на ценность диплома и доверие работодателей.