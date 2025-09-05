Три года под присмотром: медикам вводят обязательное наставничество с 2026 года

С 1 марта 2026 года все выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений — и бюджетники, и платники — должны будут пройти трехлетнее наставничество в государственных медучреждениях. Новый законопроект предусматривает жесткие штрафы за отказ от отработки и фактически возвращает систему распределения в российское здравоохранение.

Что изменится для всех медиков

Законопроект закрепляет в статье 69 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» новые требования:

Обязательное наставничество — после первичной аккредитации выпускник должен пройти трехлетнее наставничество в организациях, работающих в системе ОМС.

Условие завершения аккредитации — только после наставничества аккредитация считается окончательно пройденной.

Повторная аккредитация — при отказе от наставничества или его досрочном прекращении выпускник обязан заново проходить аккредитацию.

Универсальность требований — новые правила касаются всех: выпускников вузов и колледжей, бюджетников и платников.

Целевые договоры станут обязательными

Для студентов-бюджетников вузов вводятся дополнительные ограничения:

Договор на первом курсе — обязательное заключение договора целевого обучения с будущим работодателем (региональный минздрав или конкретная больница).

Трехлетняя отработка — выпускник обязан три года работать у заказчика образования.

Двукратные штрафы — при нарушении условий договора компенсация составит двукратный размер затрат на обучение.

Взаимная ответственность — штрафы грозят и заказчику при невыполнении обязательств.

Размер штрафов может достигнуть 2,5 миллиона рублей

Финансовые последствия отказа от отработки серьезные:

Стоимость обучения одного студента — около 203 000 рублей в год.

За 6 лет обучения сумма составит примерно 1,2 миллиона рублей.

С учетом двукратной компенсации штраф может достигнуть 2,5 миллиона рублей.

При неустройстве в течение года после выпуска также грозит компенсация.

Масштаб кадрового дефицита

Новые меры направлены на решение острой проблемы нехватки медперсонала:

29 000 врачей и 75 000 средних медработников — таков дефицит кадров в здравоохранении по итогам 2023 года.

35-40% выпускников не работают в государственных медучреждениях после окончания обучения.

5,5 тысяч вакансий для медиков размещено только в Петербурге и Ленобласти за последний месяц — на 35% больше, чем год назад.

Экспертные оценки разделились

Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, поддерживает инициативу: «Это справедливая сделка. По сути, мы возвращаемся к модели, похожей на распределение — государство платит за студента, тот отдает долг». Василий Власов, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины НИУ ВШЭ, критически настроен: «Сама идея, что граждане должны что-то государству, противоречит конституционным принципам. Очень надеюсь, что движения в сторону этой инициативы не будет».

Студенты и врачи массово называют инициативу «принудительным распределением», ограничивающим свободы и нарушающим трудовые права.

Развитие медицинского образования

Что это означает для будущих медиков

Новые правила кардинально меняют планирование медицинской карьеры:

На этапе поступления нужно готовиться к трехлетней «привязке» к государственному работодателю.

Выбор специальности должен учитывать возможности трудоустройства в регионе обучения.

Финансовое планирование требует понимания рисков многомиллионных штрафов.

Платное обучение не освобождает от обязательного наставничества.

Влияние на рынок труда

Нововведения могут существенно изменить ситуацию в здравоохранении:

Положительные эффекты:

Закрепление кадров в государственном секторе.

Повышение качества подготовки через наставничество.

Решение проблемы кадрового дефицита в регионах.

Потенциальные риски:

Снижение мотивации к поступлению в медвузы.

Ухудшение качества обучения из-за принуждения.

Правовые коллизии с конституционными принципами.

Сравнение с международным опытом

Подобные системы существуют в разных странах:

Германия — выпускники медвузов проходят обязательную интернатуру Франция — система распределения для получивших государственное финансирование США — стипендиальные программы с обязательствами отработки

Однако российская модель отличается жесткостью финансовых санкций и универсальностью требований.

Временные рамки введения

1 марта 2026 года — планируемая дата вступления закона в силу при условии принятия Госдумой.

Законопроект находится на рассмотрении в парламенте, окончательное решение пока не принято.

Подготовка к изменениям

Для абитуриентов и студентов медицинских специальностей важно:

Внимательно изучить условия целевых договоров.

Оценить финансовые риски при поступлении.

Рассмотреть альтернативные варианты образования.

Подготовиться к работе в государственной системе здравоохранения.

Реакция медицинского сообщества

Инициатива вызвала широкое обсуждение в профессиональном сообществе: