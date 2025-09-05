Три года под присмотром: медикам вводят обязательное наставничество с 2026 года
С 1 марта 2026 года все выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений — и бюджетники, и платники — должны будут пройти трехлетнее наставничество в государственных медучреждениях. Новый законопроект предусматривает жесткие штрафы за отказ от отработки и фактически возвращает систему распределения в российское здравоохранение.
Что изменится для всех медиков
Законопроект закрепляет в статье 69 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» новые требования:
- Обязательное наставничество — после первичной аккредитации выпускник должен пройти трехлетнее наставничество в организациях, работающих в системе ОМС.
- Условие завершения аккредитации — только после наставничества аккредитация считается окончательно пройденной.
- Повторная аккредитация — при отказе от наставничества или его досрочном прекращении выпускник обязан заново проходить аккредитацию.
- Универсальность требований — новые правила касаются всех: выпускников вузов и колледжей, бюджетников и платников.
Целевые договоры станут обязательными
Для студентов-бюджетников вузов вводятся дополнительные ограничения:
- Договор на первом курсе — обязательное заключение договора целевого обучения с будущим работодателем (региональный минздрав или конкретная больница).
- Трехлетняя отработка — выпускник обязан три года работать у заказчика образования.
- Двукратные штрафы — при нарушении условий договора компенсация составит двукратный размер затрат на обучение.
- Взаимная ответственность — штрафы грозят и заказчику при невыполнении обязательств.
Размер штрафов может достигнуть 2,5 миллиона рублей
Финансовые последствия отказа от отработки серьезные:
- Стоимость обучения одного студента — около 203 000 рублей в год.
- За 6 лет обучения сумма составит примерно 1,2 миллиона рублей.
- С учетом двукратной компенсации штраф может достигнуть 2,5 миллиона рублей.
- При неустройстве в течение года после выпуска также грозит компенсация.
Масштаб кадрового дефицита
Новые меры направлены на решение острой проблемы нехватки медперсонала:
- 29 000 врачей и 75 000 средних медработников — таков дефицит кадров в здравоохранении по итогам 2023 года.
- 35-40% выпускников не работают в государственных медучреждениях после окончания обучения.
- 5,5 тысяч вакансий для медиков размещено только в Петербурге и Ленобласти за последний месяц — на 35% больше, чем год назад.
Экспертные оценки разделились
Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, поддерживает инициативу:
«Это справедливая сделка. По сути, мы возвращаемся к модели, похожей на распределение — государство платит за студента, тот отдает долг».
Василий Власов, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины НИУ ВШЭ, критически настроен:
«Сама идея, что граждане должны что-то государству, противоречит конституционным принципам. Очень надеюсь, что движения в сторону этой инициативы не будет».
Студенты и врачи массово называют инициативу «принудительным распределением», ограничивающим свободы и нарушающим трудовые права.
Развитие медицинского образования
Изменения в системе медицинского образования требуют от будущих специалистов более осознанного подхода к выбору профессии. Для тех, кто рассматривает карьеру в здравоохранении, становятся актуальными курсы медицинского маркетинга, где можно изучить особенности современной системы подготовки медицинских кадров, требования к специалистам, этапы профессионального развития и нормативные аспекты работы в государственном здравоохранении.
Что это означает для будущих медиков
Новые правила кардинально меняют планирование медицинской карьеры:
- На этапе поступления нужно готовиться к трехлетней «привязке» к государственному работодателю.
- Выбор специальности должен учитывать возможности трудоустройства в регионе обучения.
- Финансовое планирование требует понимания рисков многомиллионных штрафов.
- Платное обучение не освобождает от обязательного наставничества.
Влияние на рынок труда
Нововведения могут существенно изменить ситуацию в здравоохранении:
Положительные эффекты:
- Закрепление кадров в государственном секторе.
- Повышение качества подготовки через наставничество.
- Решение проблемы кадрового дефицита в регионах.
Потенциальные риски:
- Снижение мотивации к поступлению в медвузы.
- Ухудшение качества обучения из-за принуждения.
- Правовые коллизии с конституционными принципами.
Сравнение с международным опытом
Подобные системы существуют в разных странах:
Германия — выпускники медвузов проходят обязательную интернатуру Франция — система распределения для получивших государственное финансирование США — стипендиальные программы с обязательствами отработки
Однако российская модель отличается жесткостью финансовых санкций и универсальностью требований.
Временные рамки введения
1 марта 2026 года — планируемая дата вступления закона в силу при условии принятия Госдумой.
Законопроект находится на рассмотрении в парламенте, окончательное решение пока не принято.
Подготовка к изменениям
Для абитуриентов и студентов медицинских специальностей важно:
- Внимательно изучить условия целевых договоров.
- Оценить финансовые риски при поступлении.
- Рассмотреть альтернативные варианты образования.
- Подготовиться к работе в государственной системе здравоохранения.
- Реакция медицинского сообщества
Инициатива вызвала широкое обсуждение в профессиональном сообществе:
- Петиции против введения принудительных мер.
- Дискуссии о конституционности ограничений.
- Предложения альтернативных способов решения кадрового дефицита.
- Обсуждение влияния на качество медицинской помощи.
