Почему оклад учителей хотят увеличить до 70% от зарплаты

Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами предложило новую рекомендацию для системы оплаты труда педагогических работников: установить размер фиксированного оклада на уровне не менее 70% от общей суммы зарплаты, а остальную часть — сформировать за счёт надбавок и стимулирующих выплат.

Это означает, что большая часть дохода учителя должна стать стабильной, предсказуемой и защищённой в бюджете образовательной организации — а не зависеть от премий, категорийных надбавок или решений администрации.

Предложение носит рекомендательный характер: пока речь идёт именно о корректировке подходов, а не об обязательных изменениях через закон.

Цели инициативы

Министерства, правительства и объединения работодателей, поддержавшие инициативу, называют три ключевые цели.

Повысить престиж и привлекательность профессии учителя, особенно для молодых специалистов. Стабильный доход делает профессию более конкурентоспособной.

Снизить текучесть кадров и улучшить финансовую стабильность педагогов. Фиксированный оклад помогает планировать семейный бюджет и несёт социальную уверенность.

Уменьшить разрыв в оплате труда между регионами и образовательными учреждениями, где стимулирующие выплаты могут сильно варьироваться.

Текущая система оплаты труда

На сегодняшний день основная часть зарплаты педагогов в ряде регионов формируется не из оклада, а из разнообразных надбавок, премий и стимулирующих выплат.

Это создаёт непредсказуемость доходов и может ухудшать финансовое положение учителей.

Проблемы текущей системы

По данным независимых опросов и мониторингов, в 2025 году в нескольких российских регионах даже фиксированные части зарплат учителей оказывались ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В таких условиях увеличение доли оклада рассматривается как шаг к социальной защите педагогов и укреплению финансовой стабильности профессии.

Что должны знать педагоги

На данный момент это рекомендация, а не обязательное правило.

Каждая школа или образовательная организация сможет самостоятельно пересмотреть структуру зарплаты педагогов.

Порядок внедрения корректировок будет зависеть от конкретного работодателя и регионального управления образования.

Пока нет прямых инструкций о сроках и механизмах — только принцип «оклад ≥ 70%».

Мнение экспертов

Экономисты и аналитики высказывают разные точки зрения на возможные последствия реформы.

Потенциальные преимущества

Финансовая стабильность — фиксированный оклад даёт предсказуемый доход, что особенно важно молодым педагогам и семьям с детьми.

Профессиональная привлекательность — если учителя уверены в стабильной части зарплаты, профессия может стать более привлекательной для выпускников вузов.

Возможные риски

Переходный период — если увеличение окладной части происходит за счёт перераспределения существующих средств без роста общего фонда оплаты труда, некоторые опытные учителя могут потерять доход от надбавок.

Разница по регионам — в регионах с низким уровнем зарплат меры могут оказаться недостаточными для стимулирования притока педагогов.

Экспертное мнение

Аналитик Игорь Расторгуев:

«Если повышение окладной части произойдёт только за счёт перераспределения уже существующих выплат, без реального роста фонда оплаты труда, педагоги ничего не выиграют».

Что это значит для карьеры

Если вы рассматриваете профессию педагога как направление для смены карьеры, последние инициативы показывают: государство стремится к усилению социальной значимости профессии и улучшению условий для тех, кто выбирает образовательную сферу.

Увеличение доли фиксированного оклада — это шаг к финансовой устойчивости на старте карьеры, что может сделать профессию учителя более предсказуемой и привлекательной для тех, кто только планирует войти в сферу образования.

Перспективы в образовании

Если ваша цель — построить карьеру в HR, EdTech, тренерской деятельности или образовательном менеджменте, понимание таких реформ поможет вам принимать более информированные решения и выбирать направления с устойчивым спросом.

Где готовиться

Выводы

Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами предложило установить размер фиксированного оклада педагогов на уровне не менее 70% от общей суммы зарплаты.

Остальные 30% — надбавки и стимулирующие выплаты.

Статус: рекомендательный характер, не обязательное изменение через закон.

Три цели: повысить престиж профессии учителя для молодых специалистов, снизить текучесть кадров и улучшить финансовую стабильность, уменьшить разрыв в оплате между регионами.

Текущая проблема: основная часть зарплаты формируется из надбавок и премий, создаёт непредсказуемость доходов. В 2025 году в нескольких регионах фиксированные части зарплат оказывались ниже МРОТ.

Для педагогов: каждая школа сможет самостоятельно пересмотреть структуру зарплаты, порядок внедрения зависит от работодателя и регионального управления, пока нет прямых инструкций о сроках.

Преимущества: финансовая стабильность, профессиональная привлекательность.

Риски: переходный период может затронуть опытных учителей при перераспределении без роста фонда оплаты, разница по регионам может сохраниться.

Инициатива — шаг к финансовой устойчивости на старте карьеры педагога.