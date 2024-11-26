Половина россиян не видит профессионального роста на работе

Каждый второй работающий россиянин топчется на месте в профессиональном развитии, а каждый десятый и вовсе теряет навыки. Такие данные показало новое исследование сервиса «Работа.ру», проведенное в ноябре 2024 года среди 3500 респондентов по всей России. Только 40% опрошенных уверены, что их работа помогает расти профессионально.

Как люди оценивают свой профрост: самоанализ побеждает KPI

Интересно, что большинство работников (69%) полагаются на самоанализ при оценке своего развития. Треть респондентов (33%) сравнивают себя с коллегами, а 28% прислушиваются к отзывам начальства и клиентов. Формальные методы оценки менее популярны: всего 13% следят за KPI, а индивидуальный план развития (PDP) есть только у 9% опрошенных. Примечательно, что 14% участников вообще никак не отслеживают свой профессиональный рост.

5 ключевых факторов профессионального роста глазами сотрудников

Исследование выявило главные условия, которые, по мнению работников, помогают им развиваться:

Комфортная рабочая среда без лишнего стресса — важна для 46% опрошенных Регулярное признание достижений руководством — необходимо 32% респондентов Постоянная обратная связь от руководителей — значима для 25% участников Понятные цели и ценности компании — мотивируют 23% работников Доверие и возможность вести новые проекты — вдохновляют 21% сотрудников

Рынок труда: что говорят эксперты

«Большинство компаний отмечают, что сроки закрытия вакансий увеличиваются. Во многом на это в Q2 2024 года оказал влияние сезонный фактор: активность соискателей в мае-июне традиционно снижается и восстанавливается лишь к началу бизнес-сезона в сентябре», — комментирует ситуацию Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор»

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