40 секунд — за столько самый быстрый абитуриент подал заявление в вуз через «Госуслуги». А целая жизнь — за столько можно изменить её траекторию, если перепутать порядок направлений в личном кабинете. С 20 июня 2026 года стартует приёмная кампания, и впервые подача документов через сайты вузов запрещена — только «Госуслуги», лично или почтой. Цифровизация выглядит как упрощение, но цена технической ошибки выросла в разы.

Что поменялось: вуз больше не принимает заявления у себя

С 9 декабря 2025 года действует приказ Минобрнауки № 905, который вычеркнул из правил приёма строчку про подачу документов через собственные системы университетов. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства подтверждает: остаются только три канала — суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», личный визит в приёмную комиссию или почта. Привычных кабинетов конкретного вуза с загрузкой сканов больше нет.

Министерство объясняет это техническими сбоями прошлых лет: единый сервис стабильнее, и данные ЕГЭ, аттестата, льгот и олимпиад подтягиваются автоматически из цифрового профиля. На практике это означает одно: если ваша учётная запись на «Госуслугах» не подтверждена или в ней устаревшие данные — поступление встанет ещё до старта.

Ключевые даты, которые нельзя пропустить

20 июня — открывается приём документов на бюджет. 25 июля — последний день подачи для большинства поступающих по ЕГЭ. 27 июля — публикация конкурсных списков. 3 августа — приказы приоритетного этапа. 7 августа — приказы основного этапа. 20 сентября — крайний срок подачи на платные места. 30 сентября — последний день зачисления на платное обучение.

Между публикацией списков и приказом — меньше недели. За это окно нужно подать согласие на зачисление, иначе вуз физически не сможет включить вас в приказ, даже если по баллам вы проходите.

Приоритеты: это уже не нумерация, а стратегия

Абитуриент может выбрать до пяти вузов и до пяти направлений в каждом. Приоритет «1» — самое желанное место. Здесь и кроется самая дорогая ошибка года.

Алгоритм работает жёстко: если вы проходите по баллам на направление с первым приоритетом, система зачисляет вас именно туда и дальше уже не смотрит. Поставили наверх престижный, но почти недосягаемый факультет, а реальное и интересное направление — третьим? Если по баллам не дотянули до первого, у второго и третьего шансы тоже падают — кто-то с более точной стратегией займёт эти места раньше.

Эксперт по поступлению Полина Чижова в материале ВШЭ формулирует ещё одну важную деталь: «С 2026 года система приоритетов работает и на платном приёме. Внутри вуза абитуриент тоже выстраивает программы по убыванию интереса — и алгоритм останавливается на первом подходящем варианте.»

Целевое обучение: 83 тысячи мест и конкретный работодатель

Целевая квота получила самое содержательное изменение. Теперь она устанавливается не процентами, а конкретными цифрами: сколько мест, какой заказчик, какой вуз, какая программа. По данным Минобрнауки, в 2026 году на целевое обучение выделено свыше 83 тысяч мест.

Распределение показывает, где государство видит дефицит кадров:

— 33,8 тысячи — здравоохранение и медицинские науки.

— 19,5 тысячи — инженерное дело, технологии и технические науки.

— 13,5 тысячи — образование и педагогические науки.

Замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук поясняет: «Новая детализация помогает предприятиям формировать кадровый резерв заранее, а не искать выпускников вслепую.»

Для абитуриента это смещение логики: целевое поступление превращается в «учёбу под конкретное рабочее место». Ещё до подачи документов видно, какая организация ждёт выпускника, на какую программу даёт место и какая траектория предполагается после диплома.

Колледж и олимпиада: правила стали строже

Выпускники СПО теряют часть свободы. С 2026 года поступать в вуз по внутренним вступительным испытаниям без ЕГЭ они могут только на специальности, соответствующие профилю уже полученного среднего образования. Резко поменять направление после колледжа без ЕГЭ больше не получится.

Олимпиадникам тоже расслабляться рано. Право на поступление без экзаменов теперь обычно подтверждается баллами ЕГЭ — как правило, от 75 по профильному предмету. Без подтверждения льгота не сработает.

Индивидуальные достижения остаются: медаль, значок ГТО, волонтёрская книжка могут дать до 10 баллов, но правила их учёта каждый вуз устанавливает сам.

Что делать, если до экзаменов остался год или меньше

Новые правила показывают тренд: цена ошибки на ЕГЭ выросла. Олимпиадная льгота теперь подтверждается баллами от 75 по профильному предмету, целевое место закрепляется за конкретным работодателем и требует уверенного прохода по конкурсу, а ошибка в приоритетах не компенсируется ничем, кроме высокого балла. На практике выходит так: чем выше результат ЕГЭ, тем больше у абитуриента пространства для манёвра — можно ставить смелые приоритеты, претендовать на целевое в дефицитных отраслях, добирать места на платном с понятной скидкой за баллы.

Школьная подготовка эту нагрузку часто не вытягивает — особенно по профильной математике, информатике, физике и обществознанию, где формат заданий каждый год дрейфует. Индивидуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ дают то, чего не даёт класс из тридцати человек: разбор личных ошибок, работу с конкретным форматом второй части и тренировку темпа. Подбирать репетитора имеет смысл по предмету, формату (онлайн или офлайн), нагрузке и подтверждённым результатам учеников — а не по первому объявлению с громким обещанием «100 баллов».

Главное: поступление стало прозрачнее, но не проще

Единый цифровой маршрут убрал часть хаоса прошлых лет. Меньше разрозненных кабинетов, автоматическая подгрузка документов, понятный статус заявления. Но цена ошибки выросла: неверный приоритет, неподтверждённая льгота, пропущенный дедлайн на согласие — и место уходит другому.

До 20 июня стоит сделать минимум: проверить учётную запись на «Госуслугах», убедиться, что данные ЕГЭ и аттестата подтянулись корректно, собрать справки по льготам и индивидуальным достижениям, изучить правила конкретных вузов и выстроить приоритеты так, как они реально отражают желания, а не престиж. Подача в последний день — отдельная категория риска.