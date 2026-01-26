QR-коды, видеонаблюдение, горячая линия — новые правила ЕГЭ-2026
Рособрнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки — обновил напоминание о ключевых правилах и особенностях проведения Единого государственного экзамена.
В уведомлении описаны механизмы обеспечения безопасности в пунктах проведения экзамена (ППЭ), перечень недопустимых действий участника и нововведения по оперативному сообщению о нарушениях через цифровые сервисы.
Единый государственный экзамен — совмещённая форма выпускных экзаменов и вступительных испытаний в вузы России, которую с 2009 года сдают миллионы школьников каждый год.
Правила и безопасность в ППЭ
Безопасность в пунктах проведения экзамена — один из приоритетов Рособрнадзора. Каждый пункт оснащён видеонаблюдением, металлоискателями, медицинским персоналом и сотрудниками охраны.
Допуск осуществляется при предъявлении удостоверяющего личность документа.
Что запрещено на экзамене
На экзамене запрещено менять место, выносить материалы, общаться или обмениваться предметами с другими участниками, выходить без организатора.
Нельзя приносить с собой мобильные телефоны, другие средства связи, вычислительную технику, справочные материалы. Нарушение порядка ведёт к удалению и аннулированию результата.
Цифровая обратная связь через Госуслуги
Нововведение 2025 года — возможность мгновенно сообщать о нарушениях прямо с территории ППЭ через платформу обратной связи на портале «Госуслуги».
Участникам достаточно отсканировать QR-код на входе, чтобы перейти к форме заявки.
О чём можно сообщить
Сюда можно отправлять сведения о нарушениях порядка, действиях организаторов, технических проблемах.
Дополнительно работает горячая линия Рособрнадзора — телефонный канал связи для решения спорных ситуаций, включая технические или организационные вопросы в ППЭ.
Это важный шаг к повышению прозрачности экзаменационного процесса и защите прав участников. Как показывает опыт кампании 2025 года, через такие платформы поступают десятки обращений, часть из которых подтверждается после проверки.
Что делать выпускнику перед ЕГЭ-2026
Школьникам и их родителям важно учесть несколько практических шагов.
- Уточнить расписание ЕГЭ-2026, которое будет опубликовано ближе к началу кампании. Как правило, основной период стартует в июне.
- В день экзамена прийти в ППЭ вовремя с документом, удостоверяющим личность — паспорт или свидетельство.
- Сканировать QR-код на входе для доступа к форме «Госуслуги» в случае необходимости сообщить о нарушении.
- Ознакомиться с ограничениями по предметам и балльными порогами, если они уже опубликованы — например, минимальные баллы по предметам.
Стратегия безопасности и контроль
На ЕГЭ уделяется много внимания безопасности и объективности. ППЭ обеспечены видеонаблюдением, металлоискателями и сотрудниками охраны порядка. Также присутствует медицинский работник на случай непредвиденных ситуаций.
Это отвечает текущей политике Рособрнадзора — предотвращение нарушений и обеспечение равных условий для всех участников.
За предыдущую кампанию 2025 года через платформу цифровой обратной связи поступило 72 обращения из более чем 30 регионов, в 14 из которых факты нарушения подтвердились после проверки.
Цифровизация как тренд
Цифровизация госуслуг — один из трендов в образовании. Активное использование электронных форм связи, включая QR-код на входе и портал «Госуслуги», помогает оперативно фиксировать нарушения.
Этот подход частично перекликается с глобальными трендами автоматизации образовательных оценочных процедур, где роль цифровых платформ продолжает расти.
Что говорят эксперты
Ирина Кузнецова, эксперт в области образовательной политики:
«ЕГЭ сегодня — это не просто экзамен. Это сложная система оценки, требующая чётких правил и механизмов контроля. Введение цифровой обратной связи — позитивный шаг, который повышает ответственность всех участников, а также укрепляет доверие к процедуре».
Такие цифровые инструменты помогают выявлять нарушения в реальном времени и оперативно реагировать, что критично для сохранения справедливости и качества оценки знаний.
Правовая оценка
Юрист Александр Петров:
«Регламент и порядок проведения ЕГЭ чётко закреплены законодательством, но практика показывает, что цифровая обратная связь через официальный государственный портал — это дополнительная гарантия защиты прав участников экзамена».
По его словам, это коррелирует с расширением прав участников на подачу обращений и снижает субъективность итоговых решений экзаменационных комиссий.
Значимость для карьеры и подготовки
Для людей 18-40 лет, которые планируют сменить профессию или пройти подготовительные курсы, понимание системы ЕГЭ, её правил и механизмов важно не только для школьников, но и для родителей, репетиторов и тех, кто хочет обновить знания или поступить в вузы после перерыва.
Единый государственный экзамен — это не только выпускной, но и вступительные испытания для профессионального роста.
Где готовиться
На странице курсов для подготовки к ЕГЭ собраны программы по математике, русскому языку, обществознанию, физике, химии и другим предметам ЕГЭ. Эти курсы помогут подготовиться к экзаменам с учётом всех требований Рособрнадзора и получить высокие баллы для поступления в вузы.
Выводы
Рособрнадзор 24 января 2026 года обновил напоминание о правилах проведения ЕГЭ. Обновление касается механизмов безопасности и обратной связи.
Безопасность в ППЭ: видеонаблюдение, металлоискатели, медицинский персонал, сотрудники охраны. Допуск по документу, удостоверяющему личность.
Что запрещено: менять место, выносить материалы, общаться с другими участниками, выходить без организатора, приносить телефоны и средства связи. Нарушение ведёт к удалению и аннулированию результата.
Нововведение: обратная связь через Госуслуги. QR-коды на входе в ППЭ для доступа к форме заявки. Сообщения о нарушениях порядка, действиях организаторов, технических проблемах.
Горячая линия Рособрнадзора для решения спорных ситуаций.
Статистика 2025 года: через платформу обратной связи поступило 72 обращения из более чем 30 регионов, в 14 случаях факты подтвердились.
Эксперты: цифровая обратная связь повышает ответственность участников, укрепляет доверие к процедуре, является дополнительной гарантией защиты прав.
Практические шаги: уточнить расписание ЕГЭ-2026, прийти с документом вовремя, сканировать QR-код на входе, ознакомиться с балльными порогами.
ЕГЭ — совмещённая форма выпускных экзаменов и вступительных испытаний в вузы. Важно для школьников, родителей, репетиторов и тех, кто планирует поступать после перерыва.
