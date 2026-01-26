QR-коды, видеонаблюдение, горячая линия — новые правила ЕГЭ-2026

Рособрнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки — обновил напоминание о ключевых правилах и особенностях проведения Единого государственного экзамена.

В уведомлении описаны механизмы обеспечения безопасности в пунктах проведения экзамена (ППЭ), перечень недопустимых действий участника и нововведения по оперативному сообщению о нарушениях через цифровые сервисы.

Единый государственный экзамен — совмещённая форма выпускных экзаменов и вступительных испытаний в вузы России, которую с 2009 года сдают миллионы школьников каждый год.

Правила и безопасность в ППЭ

Безопасность в пунктах проведения экзамена — один из приоритетов Рособрнадзора. Каждый пункт оснащён видеонаблюдением, металлоискателями, медицинским персоналом и сотрудниками охраны.

Допуск осуществляется при предъявлении удостоверяющего личность документа.

Что запрещено на экзамене

На экзамене запрещено менять место, выносить материалы, общаться или обмениваться предметами с другими участниками, выходить без организатора.

Нельзя приносить с собой мобильные телефоны, другие средства связи, вычислительную технику, справочные материалы. Нарушение порядка ведёт к удалению и аннулированию результата.

Цифровая обратная связь через Госуслуги

Нововведение 2025 года — возможность мгновенно сообщать о нарушениях прямо с территории ППЭ через платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

Участникам достаточно отсканировать QR-код на входе, чтобы перейти к форме заявки.

О чём можно сообщить

Сюда можно отправлять сведения о нарушениях порядка, действиях организаторов, технических проблемах.

Дополнительно работает горячая линия Рособрнадзора — телефонный канал связи для решения спорных ситуаций, включая технические или организационные вопросы в ППЭ.

Это важный шаг к повышению прозрачности экзаменационного процесса и защите прав участников. Как показывает опыт кампании 2025 года, через такие платформы поступают десятки обращений, часть из которых подтверждается после проверки.

Что делать выпускнику перед ЕГЭ-2026

Школьникам и их родителям важно учесть несколько практических шагов.

Уточнить расписание ЕГЭ-2026, которое будет опубликовано ближе к началу кампании. Как правило, основной период стартует в июне.

В день экзамена прийти в ППЭ вовремя с документом, удостоверяющим личность — паспорт или свидетельство.

Сканировать QR-код на входе для доступа к форме «Госуслуги» в случае необходимости сообщить о нарушении.

Ознакомиться с ограничениями по предметам и балльными порогами, если они уже опубликованы — например, минимальные баллы по предметам.

Стратегия безопасности и контроль

На ЕГЭ уделяется много внимания безопасности и объективности. ППЭ обеспечены видеонаблюдением, металлоискателями и сотрудниками охраны порядка. Также присутствует медицинский работник на случай непредвиденных ситуаций.

Это отвечает текущей политике Рособрнадзора — предотвращение нарушений и обеспечение равных условий для всех участников.

За предыдущую кампанию 2025 года через платформу цифровой обратной связи поступило 72 обращения из более чем 30 регионов, в 14 из которых факты нарушения подтвердились после проверки.

Цифровизация как тренд

Цифровизация госуслуг — один из трендов в образовании. Активное использование электронных форм связи, включая QR-код на входе и портал «Госуслуги», помогает оперативно фиксировать нарушения.

Этот подход частично перекликается с глобальными трендами автоматизации образовательных оценочных процедур, где роль цифровых платформ продолжает расти.

Что говорят эксперты

Ирина Кузнецова, эксперт в области образовательной политики:

«ЕГЭ сегодня — это не просто экзамен. Это сложная система оценки, требующая чётких правил и механизмов контроля. Введение цифровой обратной связи — позитивный шаг, который повышает ответственность всех участников, а также укрепляет доверие к процедуре».

Такие цифровые инструменты помогают выявлять нарушения в реальном времени и оперативно реагировать, что критично для сохранения справедливости и качества оценки знаний.

Правовая оценка

Юрист Александр Петров:

«Регламент и порядок проведения ЕГЭ чётко закреплены законодательством, но практика показывает, что цифровая обратная связь через официальный государственный портал — это дополнительная гарантия защиты прав участников экзамена».

По его словам, это коррелирует с расширением прав участников на подачу обращений и снижает субъективность итоговых решений экзаменационных комиссий.

Значимость для карьеры и подготовки

Для людей 18-40 лет, которые планируют сменить профессию или пройти подготовительные курсы, понимание системы ЕГЭ, её правил и механизмов важно не только для школьников, но и для родителей, репетиторов и тех, кто хочет обновить знания или поступить в вузы после перерыва.

Единый государственный экзамен — это не только выпускной, но и вступительные испытания для профессионального роста.

Где готовиться

Выводы

