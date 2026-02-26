Представьте: ваш ребёнок приходит домой после шести уроков — и садится за уроки ещё на четыре часа. А по подсчётам депутатов, если сложить все задания, которые задают учителя, на их выполнение потребовалось бы 25 часов в сутки. Не 8. Не 10. Двадцать пять.

Именно с этой цифры началось обсуждение в Государственной Думе, где премьер-министр Михаил Мишустин отчитывался о работе кабинета министров за 2025 год. И впервые за долгое время разговор о домашних заданиях дошёл до уровня главы правительства — с конкретным обещанием разобраться.

Кто поднял проблему и что именно сказал

Депутат Дмитрий Новиков напомнил: родители, учителя и общественники уже давно бьют тревогу. По его словам, школьники в среднем проводят за учёбой 8–10 часов в день — и это с учётом и уроков, и домашних заданий. Рекомендации по объёму домашних заданий были приняты ещё в 2025 году, но, как признал сам депутат, «где-то идёт сбой».

Новиков предложил совместно с правительством серьёзно проанализировать ситуацию и пересмотреть подходы к организации домашней работы школьников.

Что ответил Мишустин

Премьер поддержал инициативу — однозначно, по его словам. Но сразу оговорился: вопрос этот давно дискуссионный.

«Мнение учителей и родителей здесь разделились: одни считают, что дети не загружены, некоторые считают, что очень перегружены», — сказал Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации.

Он напомнил о мерах, которые уже приняты:

Контрольные работы сокращены — теперь они занимают не более 10% учебного времени.

Минпросвещения выпустило рекомендации по объёму домашних заданий — они пересмотрены и синхронизированы с учебными программами и экзаменационными требованиями.

По словам главы кабмина, за два года нагрузка на учителей тоже снизилась — хотя насколько качественно, предстоит оценить.

Что реально меняется — и когда

Пока — ничего конкретного. Мишустин поддержал идею анализа, но не назвал ни сроков, ни конкретного плана действий. По сути, речь идёт о намерении создать механизм обратной связи, который позволит «реально понимать, что ещё мешает».

Это значит: проблема признана на уровне правительства, но решения — впереди.

Кого это касается прямо сейчас

Родителей школьников — особенно тех, чьи дети учатся в 5–11 классах, где нагрузка традиционно выше.

Учителей — на них тоже возложена часть ответственности за перегрузку: именно педагоги формируют объём домашних заданий.

Самих школьников — именно их распорядок дня и здоровье оказываются в центре дискуссии.

Последствия: почему это важно прямо сейчас

10 часов за учёбой — это не просто усталость к вечеру. Хроническая перегрузка влияет на концентрацию, успеваемость и мотивацию. Дети, которые тонут в заданиях, часто теряют интерес к учёбе задолго до выпускного класса.

Если вы замечаете, что ребёнок систематически засиживается за уроками до 10–11 вечера — это не вопрос его «лени» или «неорганизованности». Это системная проблема, которую теперь обсуждают на уровне премьер-министра.

Пока правительство формирует механизмы контроля, родители могут действовать уже сейчас: выстраивать режим, расставлять приоритеты между предметами, а при подготовке к экзаменам — выбирать структурированные курсы по ОГЭ и ЕГЭ, которые помогают закрыть пробелы без хаотичного «делания всего подряд». Грамотная подготовка снижает нагрузку: ребёнок знает, что и зачем учит, — и тратит меньше времени на повторение.

Что делать родителям прямо сейчас