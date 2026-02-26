25 часов домашних заданий в сутки: правительство наконец признало, что школьники перегружены
Представьте: ваш ребёнок приходит домой после шести уроков — и садится за уроки ещё на четыре часа. А по подсчётам депутатов, если сложить все задания, которые задают учителя, на их выполнение потребовалось бы 25 часов в сутки. Не 8. Не 10. Двадцать пять.
Именно с этой цифры началось обсуждение в Государственной Думе, где премьер-министр Михаил Мишустин отчитывался о работе кабинета министров за 2025 год. И впервые за долгое время разговор о домашних заданиях дошёл до уровня главы правительства — с конкретным обещанием разобраться.
Кто поднял проблему и что именно сказал
Депутат Дмитрий Новиков напомнил: родители, учителя и общественники уже давно бьют тревогу. По его словам, школьники в среднем проводят за учёбой 8–10 часов в день — и это с учётом и уроков, и домашних заданий. Рекомендации по объёму домашних заданий были приняты ещё в 2025 году, но, как признал сам депутат, «где-то идёт сбой».
Новиков предложил совместно с правительством серьёзно проанализировать ситуацию и пересмотреть подходы к организации домашней работы школьников.
Что ответил Мишустин
Премьер поддержал инициативу — однозначно, по его словам. Но сразу оговорился: вопрос этот давно дискуссионный.
«Мнение учителей и родителей здесь разделились: одни считают, что дети не загружены, некоторые считают, что очень перегружены», — сказал Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации.
Он напомнил о мерах, которые уже приняты:
- Контрольные работы сокращены — теперь они занимают не более 10% учебного времени.
- Минпросвещения выпустило рекомендации по объёму домашних заданий — они пересмотрены и синхронизированы с учебными программами и экзаменационными требованиями.
- По словам главы кабмина, за два года нагрузка на учителей тоже снизилась — хотя насколько качественно, предстоит оценить.
Что реально меняется — и когда
Пока — ничего конкретного. Мишустин поддержал идею анализа, но не назвал ни сроков, ни конкретного плана действий. По сути, речь идёт о намерении создать механизм обратной связи, который позволит «реально понимать, что ещё мешает».
Это значит: проблема признана на уровне правительства, но решения — впереди.
Кого это касается прямо сейчас
- Родителей школьников — особенно тех, чьи дети учатся в 5–11 классах, где нагрузка традиционно выше.
- Учителей — на них тоже возложена часть ответственности за перегрузку: именно педагоги формируют объём домашних заданий.
- Самих школьников — именно их распорядок дня и здоровье оказываются в центре дискуссии.
Последствия: почему это важно прямо сейчас
10 часов за учёбой — это не просто усталость к вечеру. Хроническая перегрузка влияет на концентрацию, успеваемость и мотивацию. Дети, которые тонут в заданиях, часто теряют интерес к учёбе задолго до выпускного класса.
Если вы замечаете, что ребёнок систематически засиживается за уроками до 10–11 вечера — это не вопрос его «лени» или «неорганизованности». Это системная проблема, которую теперь обсуждают на уровне премьер-министра.
Пока правительство формирует механизмы контроля, родители могут действовать уже сейчас: выстраивать режим, расставлять приоритеты между предметами, а при подготовке к экзаменам — выбирать структурированные курсы по ОГЭ и ЕГЭ, которые помогают закрыть пробелы без хаотичного «делания всего подряд». Грамотная подготовка снижает нагрузку: ребёнок знает, что и зачем учит, — и тратит меньше времени на повторение.
Что делать родителям прямо сейчас
- Зафиксируйте, сколько времени ваш ребёнок реально тратит на домашние задания — это аргумент для разговора с классным руководителем.
- Если нагрузка систематически превышает нормы — обращайтесь к администрации школы: рекомендации Минпросвещения существуют, и школы обязаны их учитывать.
- Следите за новостями: если правительство запустит анализ и опросы — участвуйте. Именно обратная связь от родителей, по словам Мишустина, станет основой для изменений.
