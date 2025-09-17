Когда API уже недостаточно: как бэкенд адаптируется под эпоху ИИ
4 октября 2025 года в Москве состоится конференция «Про бэкенд» — масштабное событие для всех, кто работает с серверной стороной современных технологий. Организатор — команда Яндекса, но к участию приглашены специалисты из всех крупнейших российских IT-компаний.
Почему эта конференция особенная? Потому что впервые в центре внимания окажется то, как машинное обучение кардинально меняет подходы к бэкенд-разработке.
Что происходит с бэкенд-разработкой сейчас
Рекомендательные системы, генеративные модели, AI-ассистенты — все это уже не эксперименты, а основа современных сервисов. YouTube рекомендует видео, ChatGPT генерирует тексты, голосовые помощники понимают контекст разговора.
За каждым таким решением стоит сложнейшая серверная инфраструктура. И здесь традиционный бэкенд — API, базы данных, кеширование — уже недостаточен.
Новые вызовы для разработчиков:
- Работа с GPU-кластерами вместо обычных серверов.
- Оптимизация инференса моделей под миллионы запросов.
- Балансировка нагрузки между тяжелыми вычислениями.
- Снижение стоимости содержания LLM.
- Интеграция real-time индексации.
Для кого эта конференция
Опытным бэкенд-разработчикам
Если вы уже работаете с серверной разработкой, но хотите понять, как интегрировать ML в свои решения — это ваш шанс.
MLOps-инженерам
Специалисты, которые переносят модели из экспериментов в продакшен, найдут здесь практические кейсы от коллег из топовых компаний.
Системным архитекторам
Проектирование масштабируемых ML-инфраструктур требует новых подходов. Конференция покажет, как это делают лидеры рынка.
Тем, кто меняет специализацию
Если вы думаете о переходе в ML-инфраструктуру или хотите добавить эти навыки к существующим — идеальное место для старта.
Программа: от теории к практике
Мероприятие пройдет в гибридном формате в московском LOFT HALL #1 и онлайн. Два параллельных трека позволят выбрать наиболее интересные темы.
Ключевые доклады:
- Архитектура бэкенда для ML-моделей — как строить системы под новые требования.
- Инфраструктура для больших языковых моделей — выбор решений и оптимизация затрат.
- Эволюция рекомендательных систем VK и Яндекс — опыт компаний с миллионами пользователей.
- GPU-оптимизация — как ускорить инференс и сэкономить ресурсы.
- Real-time индексация — работа с данными в режиме реального времени.
- AI-агенты в корпоративной среде — практические кейсы внедрения.
Программа построена так, чтобы участники получили не только теоретические знания, но и конкретные инструменты для работы.
Спикеры из первой лиги
К микрофону выйдут те, кто создает технологии, которыми пользуются миллионы:
Алексей Гусаков — СТО «БГ Поиск и Рекламные технологии», стоит за поисковыми алгоритмами Яндекса.
Алёна Васильева — руководитель разработки «Шедеврум», знает все о генеративных моделях изнутри.
Дмитрий Погорелов — руководитель отдела бэкенда рекомендаций VK, отвечает за ленты миллионов пользователей.
Михаил Кузьмин — Senior ML Engineer Сбера, работает с банковскими ML-системами.
Михаил Чебаков — руководитель разработки ML-платформ Т-Банка.
И еще десятки экспертов из Яндекса, VK, Avito, которые поделятся реальным опытом, а не теоретическими выкладками.
Что получите от участия
Практические знания
Конкретные техники, инструменты и подходы, которые можно применить в своих проектах уже завтра.
Инсайты от лидеров рынка
Как решают задачи масштабирования в компаниях с сотнями миллионов пользователей.
Нетворкинг с профессионалами
Знакомства с коллегами, которые работают на переднем крае технологий.
Понимание трендов
Куда движется индустрия и какие навыки будут востребованы завтра.
Материалы для изучения
Записи докладов, презентации, сертификат участия.
Почему это важно для карьеры
ML-инфраструктура — один из самых быстрорастущих сегментов IT. Компании готовы платить высокие зарплаты специалистам, которые умеют строить и поддерживать системы для машинного обучения.
Средние зарплаты MLOps-инженеров в России:
- Junior: 150-250 тысяч рублей.
- Middle: 300-500 тысяч рублей.
- Senior: 500-800 тысяч рублей.
Но найти таких специалистов сложно — это новая область, где не хватает экспертизы. Конференция «Про бэкенд» — возможность получить знания от тех, кто уже прошел этот путь.
Если вы хотите войти в сферу машинного обучения или углубить существующие знания, стоит изучить курсы машинного обучения, которые дают не только теоретическую базу, но и практические навыки работы с ML-инфраструктурой — именно то, о чем будут говорить спикеры конференции.
Как принять участие
Формат: очное участие в Москве или онлайн-трансляция Дата: 4 октября 2025 года Место: LOFT HALL #1, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 35, м. «Автозаводская»
Регистрация уже открыта на сайте организаторов. Для онлайн-участников доступна трансляция и записи всех докладов.
Главный вывод
Конференция «Про бэкенд» — это не просто мероприятие, а возможность заглянуть в будущее серверной разработки. ML и AI меняют правила игры, и те, кто освоит новые подходы сейчас, получат конкурентное преимущество на годы вперед.
4 октября в Москве соберутся те, кто создает технологии завтрашнего дня. Не упустите шанс стать частью этого сообщества.
