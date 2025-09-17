Когда API уже недостаточно: как бэкенд адаптируется под эпоху ИИ

4 октября 2025 года в Москве состоится конференция «Про бэкенд» — масштабное событие для всех, кто работает с серверной стороной современных технологий. Организатор — команда Яндекса, но к участию приглашены специалисты из всех крупнейших российских IT-компаний.

Почему эта конференция особенная? Потому что впервые в центре внимания окажется то, как машинное обучение кардинально меняет подходы к бэкенд-разработке.

Что происходит с бэкенд-разработкой сейчас

Рекомендательные системы, генеративные модели, AI-ассистенты — все это уже не эксперименты, а основа современных сервисов. YouTube рекомендует видео, ChatGPT генерирует тексты, голосовые помощники понимают контекст разговора.

За каждым таким решением стоит сложнейшая серверная инфраструктура. И здесь традиционный бэкенд — API, базы данных, кеширование — уже недостаточен.

Новые вызовы для разработчиков:

Работа с GPU-кластерами вместо обычных серверов.

Оптимизация инференса моделей под миллионы запросов.

Балансировка нагрузки между тяжелыми вычислениями.

Снижение стоимости содержания LLM.

Интеграция real-time индексации.

Для кого эта конференция

Опытным бэкенд-разработчикам

Если вы уже работаете с серверной разработкой, но хотите понять, как интегрировать ML в свои решения — это ваш шанс.

MLOps-инженерам

Специалисты, которые переносят модели из экспериментов в продакшен, найдут здесь практические кейсы от коллег из топовых компаний.

Системным архитекторам

Проектирование масштабируемых ML-инфраструктур требует новых подходов. Конференция покажет, как это делают лидеры рынка.

Тем, кто меняет специализацию

Если вы думаете о переходе в ML-инфраструктуру или хотите добавить эти навыки к существующим — идеальное место для старта.

Программа: от теории к практике

Мероприятие пройдет в гибридном формате в московском LOFT HALL #1 и онлайн. Два параллельных трека позволят выбрать наиболее интересные темы.

Ключевые доклады:

Архитектура бэкенда для ML-моделей — как строить системы под новые требования.

Инфраструктура для больших языковых моделей — выбор решений и оптимизация затрат.

Эволюция рекомендательных систем VK и Яндекс — опыт компаний с миллионами пользователей.

GPU-оптимизация — как ускорить инференс и сэкономить ресурсы.

Real-time индексация — работа с данными в режиме реального времени.

AI-агенты в корпоративной среде — практические кейсы внедрения.

Программа построена так, чтобы участники получили не только теоретические знания, но и конкретные инструменты для работы.

Спикеры из первой лиги

К микрофону выйдут те, кто создает технологии, которыми пользуются миллионы:

Алексей Гусаков — СТО «БГ Поиск и Рекламные технологии», стоит за поисковыми алгоритмами Яндекса.

Алёна Васильева — руководитель разработки «Шедеврум», знает все о генеративных моделях изнутри.

Дмитрий Погорелов — руководитель отдела бэкенда рекомендаций VK, отвечает за ленты миллионов пользователей.

Михаил Кузьмин — Senior ML Engineer Сбера, работает с банковскими ML-системами.

Михаил Чебаков — руководитель разработки ML-платформ Т-Банка.

И еще десятки экспертов из Яндекса, VK, Avito, которые поделятся реальным опытом, а не теоретическими выкладками.

Что получите от участия

Практические знания

Конкретные техники, инструменты и подходы, которые можно применить в своих проектах уже завтра.

Инсайты от лидеров рынка

Как решают задачи масштабирования в компаниях с сотнями миллионов пользователей.

Нетворкинг с профессионалами

Знакомства с коллегами, которые работают на переднем крае технологий.

Понимание трендов

Куда движется индустрия и какие навыки будут востребованы завтра.

Материалы для изучения

Записи докладов, презентации, сертификат участия.

Почему это важно для карьеры

ML-инфраструктура — один из самых быстрорастущих сегментов IT. Компании готовы платить высокие зарплаты специалистам, которые умеют строить и поддерживать системы для машинного обучения.

Средние зарплаты MLOps-инженеров в России:

Junior: 150-250 тысяч рублей.

Middle: 300-500 тысяч рублей.

Senior: 500-800 тысяч рублей.

Но найти таких специалистов сложно — это новая область, где не хватает экспертизы. Конференция «Про бэкенд» — возможность получить знания от тех, кто уже прошел этот путь.

Если вы хотите войти в сферу машинного обучения или углубить существующие знания, стоит изучить курсы машинного обучения, которые дают не только теоретическую базу, но и практические навыки работы с ML-инфраструктурой — именно то, о чем будут говорить спикеры конференции.

Как принять участие

Формат: очное участие в Москве или онлайн-трансляция Дата: 4 октября 2025 года Место: LOFT HALL #1, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 35, м. «Автозаводская»

Регистрация уже открыта на сайте организаторов. Для онлайн-участников доступна трансляция и записи всех докладов.

Главный вывод

Конференция «Про бэкенд» — это не просто мероприятие, а возможность заглянуть в будущее серверной разработки. ML и AI меняют правила игры, и те, кто освоит новые подходы сейчас, получат конкурентное преимущество на годы вперед.

4 октября в Москве соберутся те, кто создает технологии завтрашнего дня. Не упустите шанс стать частью этого сообщества.