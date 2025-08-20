Что изменится в digital-маркетинге в 2025 году: разбор от практиков

10 сентября маркетологи, владельцы бизнеса и digital-специалисты соберутся в Москве и онлайн на конференции «ПромоСреда: быстрее, больше, умнее». Команда Яндекс ПромоСтраниц покажет, какие инструменты реально работают сейчас и как увеличить отдачу от рекламных кампаний.

Пять тем, которые изменят ваш подход к продвижению

Эксперты Яндекса и приглашенные спикеры поделятся работающими решениями и покажут конкретные кейсы роста. В программе — только практические инструменты без воды:

Видео в ПромоСтраницах: новые возможности для брендов и способы выделиться среди конкурентов.

Стратегии привлечения готовых к покупке клиентов: как найти свою аудиторию и довести до сделки.

Методы измерения эффективности: какие метрики важны и как усилить слабые кампании.

Реальные кейсы масштабирования: как компании увеличивали прибыль с помощью контента.

ИИ в маркетинге: практическое применение искусственного интеллекта для продвижения и продаж.

Фокус — на инструментах, которые можно внедрить уже завтра.

Кто поделится опытом и секретами роста

В составе спикеров — руководители продуктов Яндекса и практики из агентств, которые ежедневно работают с клиентами:

Дмитрий Попов, руководитель продукта Яндекс ПромоСтраницы.

Алексей Вовк, руководитель клиентского сервиса Яндекс ПромоСтраницы.

Егор Хам, основатель агентства Oppa Agency.

Олег Копылов, руководитель контента Яндекс ПромоСтраницы.

Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе.

Каждый спикер расскажет о реальных результатах и покажет, как технологии меняют правила игры в маркетинге.

Кому точно стоит прийти

Конференция создана для тех, кто хочет конкретных результатов:

Маркетологам и рекламщикам — узнать, как повысить ROI кампаний.

Владельцам бизнеса — найти новые каналы привлечения клиентов.

Контент-маркетологам — освоить свежие форматы и подходы.

Всем, кто изучает ИИ — понять, как внедрить технологии в продвижение.

Материалы подойдут как опытным специалистам, так и тем, кто только осваивает современные рекламные инструменты.

Два способа участвовать — выбирайте удобный

«ПромоСреда» пройдет в гибридном формате в московском LOFT #8 (ул. Волочаевская, 48, стр. 1) и онлайн для участников из регионов.

Что получите:

Бесплатное участие для всех зарегистрировавшихся.

Выбор формата: офлайн с живым общением или онлайн-трансляция.

Прямые ответы экспертов во время дискуссий.

Нетворкинг для обмена контактами и опытом.

Конкретная польза для вашего бизнеса

Участники освоят новые рекламные форматы Яндекса, изучат методы поиска и привлечения аудитории, разберут успешные кейсы коллег. Особое внимание — практическим решениям: как построить «контентную фабрику» без больших бюджетов, какие стратегии масштабирования работают в 2025 году.

Время инвестировать в новые знания

«ПромоСреда» — шанс увидеть, как развиваются инструменты продвижения и адаптировать стратегии под быстро меняющиеся технологии. Конференция объединит экспертов и практиков, а участие открыто для всех, кто готов развиваться в маркетинге.

Где углубить знания после конференции

Конференция даст мощный импульс для развития, но для глубокого изучения контент-маркетинга потребуется системный подход. Если вы решите серьезно заняться этим направлением, стоит рассмотреть специализированные курсы по контент-маркетингу, где можно найти программы разного уровня — от базовых основ до продвинутых стратегий. Структурированное обучение поможет не только усвоить теорию, но и получить практические навыки работы с различными форматами контента.