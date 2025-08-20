Акции и промокоды Отзывы о школах

Что изменится в digital-маркетинге в 2025 году: разбор от практиков

10 сентября маркетологи, владельцы бизнеса и digital-специалисты соберутся в Москве и онлайн на конференции «ПромоСреда: быстрее, больше, умнее». Команда Яндекс ПромоСтраниц покажет, какие инструменты реально работают сейчас и как увеличить отдачу от рекламных кампаний.

Пять тем, которые изменят ваш подход к продвижению

Эксперты Яндекса и приглашенные спикеры поделятся работающими решениями и покажут конкретные кейсы роста. В программе — только практические инструменты без воды:

  • Видео в ПромоСтраницах: новые возможности для брендов и способы выделиться среди конкурентов.
  • Стратегии привлечения готовых к покупке клиентов: как найти свою аудиторию и довести до сделки.
  • Методы измерения эффективности: какие метрики важны и как усилить слабые кампании.
  • Реальные кейсы масштабирования: как компании увеличивали прибыль с помощью контента.
  • ИИ в маркетинге: практическое применение искусственного интеллекта для продвижения и продаж.

Фокус — на инструментах, которые можно внедрить уже завтра.

Кто поделится опытом и секретами роста

В составе спикеров — руководители продуктов Яндекса и практики из агентств, которые ежедневно работают с клиентами:

  • Дмитрий Попов, руководитель продукта Яндекс ПромоСтраницы.
  • Алексей Вовк, руководитель клиентского сервиса Яндекс ПромоСтраницы.
  • Егор Хам, основатель агентства Oppa Agency.
  • Олег Копылов, руководитель контента Яндекс ПромоСтраницы.
  • Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе.

Каждый спикер расскажет о реальных результатах и покажет, как технологии меняют правила игры в маркетинге.

Кому точно стоит прийти

Конференция создана для тех, кто хочет конкретных результатов:

  • Маркетологам и рекламщикам — узнать, как повысить ROI кампаний.
  • Владельцам бизнеса — найти новые каналы привлечения клиентов.
  • Контент-маркетологам — освоить свежие форматы и подходы.
  • Всем, кто изучает ИИ — понять, как внедрить технологии в продвижение.

Материалы подойдут как опытным специалистам, так и тем, кто только осваивает современные рекламные инструменты.

Два способа участвовать — выбирайте удобный

«ПромоСреда» пройдет в гибридном формате в московском LOFT #8 (ул. Волочаевская, 48, стр. 1) и онлайн для участников из регионов.

Что получите:

  • Бесплатное участие для всех зарегистрировавшихся.
  • Выбор формата: офлайн с живым общением или онлайн-трансляция.
  • Прямые ответы экспертов во время дискуссий.
  • Нетворкинг для обмена контактами и опытом.

Конкретная польза для вашего бизнеса

Участники освоят новые рекламные форматы Яндекса, изучат методы поиска и привлечения аудитории, разберут успешные кейсы коллег. Особое внимание — практическим решениям: как построить «контентную фабрику» без больших бюджетов, какие стратегии масштабирования работают в 2025 году.

Время инвестировать в новые знания

«ПромоСреда» — шанс увидеть, как развиваются инструменты продвижения и адаптировать стратегии под быстро меняющиеся технологии. Конференция объединит экспертов и практиков, а участие открыто для всех, кто готов развиваться в маркетинге.

Где углубить знания после конференции

Конференция даст мощный импульс для развития, но для глубокого изучения контент-маркетинга потребуется системный подход. Если вы решите серьезно заняться этим направлением, стоит рассмотреть специализированные курсы по контент-маркетингу, где можно найти программы разного уровня — от базовых основ до продвинутых стратегий. Структурированное обучение поможет не только усвоить теорию, но и получить практические навыки работы с различными форматами контента.

