Что изменится в digital-маркетинге в 2025 году: разбор от практиков
10 сентября маркетологи, владельцы бизнеса и digital-специалисты соберутся в Москве и онлайн на конференции «ПромоСреда: быстрее, больше, умнее». Команда Яндекс ПромоСтраниц покажет, какие инструменты реально работают сейчас и как увеличить отдачу от рекламных кампаний.
Пять тем, которые изменят ваш подход к продвижению
Эксперты Яндекса и приглашенные спикеры поделятся работающими решениями и покажут конкретные кейсы роста. В программе — только практические инструменты без воды:
- Видео в ПромоСтраницах: новые возможности для брендов и способы выделиться среди конкурентов.
- Стратегии привлечения готовых к покупке клиентов: как найти свою аудиторию и довести до сделки.
- Методы измерения эффективности: какие метрики важны и как усилить слабые кампании.
- Реальные кейсы масштабирования: как компании увеличивали прибыль с помощью контента.
- ИИ в маркетинге: практическое применение искусственного интеллекта для продвижения и продаж.
Фокус — на инструментах, которые можно внедрить уже завтра.
Кто поделится опытом и секретами роста
В составе спикеров — руководители продуктов Яндекса и практики из агентств, которые ежедневно работают с клиентами:
- Дмитрий Попов, руководитель продукта Яндекс ПромоСтраницы.
- Алексей Вовк, руководитель клиентского сервиса Яндекс ПромоСтраницы.
- Егор Хам, основатель агентства Oppa Agency.
- Олег Копылов, руководитель контента Яндекс ПромоСтраницы.
- Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе.
Каждый спикер расскажет о реальных результатах и покажет, как технологии меняют правила игры в маркетинге.
Кому точно стоит прийти
Конференция создана для тех, кто хочет конкретных результатов:
- Маркетологам и рекламщикам — узнать, как повысить ROI кампаний.
- Владельцам бизнеса — найти новые каналы привлечения клиентов.
- Контент-маркетологам — освоить свежие форматы и подходы.
- Всем, кто изучает ИИ — понять, как внедрить технологии в продвижение.
Материалы подойдут как опытным специалистам, так и тем, кто только осваивает современные рекламные инструменты.
Два способа участвовать — выбирайте удобный
«ПромоСреда» пройдет в гибридном формате в московском LOFT #8 (ул. Волочаевская, 48, стр. 1) и онлайн для участников из регионов.
Что получите:
- Бесплатное участие для всех зарегистрировавшихся.
- Выбор формата: офлайн с живым общением или онлайн-трансляция.
- Прямые ответы экспертов во время дискуссий.
- Нетворкинг для обмена контактами и опытом.
Конкретная польза для вашего бизнеса
Участники освоят новые рекламные форматы Яндекса, изучат методы поиска и привлечения аудитории, разберут успешные кейсы коллег. Особое внимание — практическим решениям: как построить «контентную фабрику» без больших бюджетов, какие стратегии масштабирования работают в 2025 году.
Время инвестировать в новые знания
«ПромоСреда» — шанс увидеть, как развиваются инструменты продвижения и адаптировать стратегии под быстро меняющиеся технологии. Конференция объединит экспертов и практиков, а участие открыто для всех, кто готов развиваться в маркетинге.
Где углубить знания после конференции
Конференция даст мощный импульс для развития, но для глубокого изучения контент-маркетинга потребуется системный подход. Если вы решите серьезно заняться этим направлением, стоит рассмотреть специализированные курсы по контент-маркетингу, где можно найти программы разного уровня — от базовых основ до продвинутых стратегий. Структурированное обучение поможет не только усвоить теорию, но и получить практические навыки работы с различными форматами контента.
