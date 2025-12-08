Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: старт 1 июня и все ключевые даты

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор официально утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год.

Ключевое изменение: Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ — 2 июня. Это позже, чем в предыдущие годы.

Причина переноса: Дать школьникам возможность полностью освоить учебную программу и завершить учебный год без наложения экзаменов на занятия.

Полное расписание ЕГЭ 2026

Досрочный период: 20 марта — 20 апреля

Для тех, кто по уважительным причинам не может сдавать в основной период.

Основной период: 1 июня — 9 июля

1 июня:

История.

Литература.

Химия.

4 июня:

Русский язык.

8 июня:

Математика (базовый и профильный уровни).

11 июня:

Обществознание.

Физика.

15 июня:

Биология.

География.

Письменная часть иностранных языков.

18-19 июня:

Информатика.

Устная часть иностранных языков.

22-25 июня: Резервные дни для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине или у кого совпало несколько экзаменов в один день.

8-9 июля: Пересдача одного предмета (если не сдал с первого раза).

Дополнительный период: 4 — 25 сентября

Для тех, кто не сдал экзамены в основной период или получил неудовлетворительные результаты.

Полное расписание ОГЭ 2026

Досрочный период: 21 апреля — 18 мая

Для учащихся 9-х классов, которые по уважительным причинам не могут сдавать в основной период.

Основной период: 2 июня — 6 июля

2 июня:

Математика.

6 июня:

Информатика.

Иностранные языки.

9 июня:

Русский язык.

5, 16 и 19 июня: Все остальные предметы (физика, химия, биология, география, обществознание, история, литература).

29 июня: Резервный день для математики.

2 июля: Резервный день для русского языка.

3 и 6 июля: Резервные дни для остальных предметов.

Дополнительный период: 3 — 25 сентября

Для пересдачи и тех, кто не сдал с первого раза.

Почему экзамены перенесли на июнь

Официальная позиция: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: «Мы приняли решение, что экзамены не начнутся ранее июня, чтобы дать выпускникам завершить обучение по всем предметам».

Причины переноса:

Полное освоение программы: Последний школьный день 2025/26 учебного года — 26 мая. Сдвиг экзаменов на июнь позволяет избежать наложения на учебные занятия.

Снижение стресса: Школьники успеют завершить все темы, провести итоговое повторение без спешки.

Логистика: Регионы и школы получили больше времени для подготовки экзаменационных площадок.

Международная практика: Во многих странах выпускные экзамены проходят в июне, что считается оптимальным.

Что это значит для выпускников

Плюсы:

Больше времени на подготовку: Дополнительная неделя между окончанием занятий и экзаменами.

Завершение программы: Все темы будут пройдены без спешки и пропусков.

Меньше наложений: Школьники не будут совмещать подготовку к экзаменам с текущими уроками.

Минусы:

Сдвиг летних планов: Экзамены займут часть июня, меньше времени на отдых перед поступлением.

Нагрузка на память: Чем дальше экзамен от изучения темы, тем сложнее удержать материал в голове.

Жаркая погода: Июнь в некоторых регионах — жаркий месяц, что может создать дискомфорт.

Резервные дни и пересдачи

Кто может воспользоваться резервными днями:

Пропустили экзамен по болезни (с медсправкой).

Совпали два экзамена в один день.

Технический сбой на экзамене.

Пересдача:

ЕГЭ: можно пересдать один предмет 8-9 июля.

ОГЭ: резервные дни в конце июня — начале июля.

Дополнительный период (сентябрь): Для тех, кто не сдал русский язык или математику, либо получил неудовлетворительные результаты по всем предметам.

Для родителей: как помочь ребёнку

Спланируйте подготовку: С учётом новых дат составьте график повторения материала.

Не перегружайте: Дополнительная неделя — это хорошо, но не превращайте её в марафон без отдыха.

Следите за здоровьем: Полноценный сон, питание и прогулки важнее зубрёжки 24/7.

Обсудите резервные дни: Убедитесь, что ребёнок знает, когда и как можно воспользоваться резервными днями.

Поддерживайте морально: Экзамены — стресс, но ваша поддержка поможет справиться.

Для тех, кто сдаёт ЕГЭ повторно

Если вы взрослый человек, который решил сдать ЕГЭ для поступления в вуз или смены профессии:

Знание новых сроков критично: Спланируйте подготовку с учётом того, что экзамены в июне.

Курсы подготовки: Выбирайте программы, которые заканчиваются до 1 июня.

Резервные дни: Если вы работаете и есть риск не попасть на основной день — заранее уточните процедуру использования резервных дней.

Сентябрьская пересдача: Если не получилось с первого раза — есть дополнительный период в сентябре.

Выводы

Утверждённое расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год — значительное изменение.

Ключевые моменты:

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ — 2 июня.

Досрочный период: март-апрель для ЕГЭ, апрель-май для ОГЭ.

Дополнительный период: сентябрь для пересдач.

Резервные дни сохранены.

Плюсы: Больше времени на освоение программы, меньше стресса, полное завершение учебного года.

Минусы: Сдвиг летних планов, потенциальная нагрузка на память, жаркая погода.

Для выпускников: Главное — грамотно распланировать подготовку и не перегружаться.

Для взрослых, сдающих ЕГЭ повторно: Учитывайте новые сроки при планировании подготовки и выборе курсов.