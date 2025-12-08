Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: старт 1 июня и все ключевые даты
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор официально утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год.
Ключевое изменение: Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ — 2 июня. Это позже, чем в предыдущие годы.
Причина переноса: Дать школьникам возможность полностью освоить учебную программу и завершить учебный год без наложения экзаменов на занятия.
Полное расписание ЕГЭ 2026
Досрочный период: 20 марта — 20 апреля
Для тех, кто по уважительным причинам не может сдавать в основной период.
Основной период: 1 июня — 9 июля
1 июня:
- История.
- Литература.
- Химия.
4 июня:
- Русский язык.
8 июня:
- Математика (базовый и профильный уровни).
11 июня:
- Обществознание.
- Физика.
15 июня:
- Биология.
- География.
- Письменная часть иностранных языков.
18-19 июня:
- Информатика.
- Устная часть иностранных языков.
22-25 июня: Резервные дни для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине или у кого совпало несколько экзаменов в один день.
8-9 июля: Пересдача одного предмета (если не сдал с первого раза).
Дополнительный период: 4 — 25 сентября
Для тех, кто не сдал экзамены в основной период или получил неудовлетворительные результаты.
Полное расписание ОГЭ 2026
Досрочный период: 21 апреля — 18 мая
Для учащихся 9-х классов, которые по уважительным причинам не могут сдавать в основной период.
Основной период: 2 июня — 6 июля
2 июня:
- Математика.
6 июня:
- Информатика.
- Иностранные языки.
9 июня:
- Русский язык.
5, 16 и 19 июня: Все остальные предметы (физика, химия, биология, география, обществознание, история, литература).
29 июня: Резервный день для математики.
2 июля: Резервный день для русского языка.
3 и 6 июля: Резервные дни для остальных предметов.
Дополнительный период: 3 — 25 сентября
Для пересдачи и тех, кто не сдал с первого раза.
Почему экзамены перенесли на июнь
Официальная позиция: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: «Мы приняли решение, что экзамены не начнутся ранее июня, чтобы дать выпускникам завершить обучение по всем предметам».
Причины переноса:
Полное освоение программы: Последний школьный день 2025/26 учебного года — 26 мая. Сдвиг экзаменов на июнь позволяет избежать наложения на учебные занятия.
Снижение стресса: Школьники успеют завершить все темы, провести итоговое повторение без спешки.
Логистика: Регионы и школы получили больше времени для подготовки экзаменационных площадок.
Международная практика: Во многих странах выпускные экзамены проходят в июне, что считается оптимальным.
Что это значит для выпускников
Плюсы:
- Больше времени на подготовку: Дополнительная неделя между окончанием занятий и экзаменами.
- Завершение программы: Все темы будут пройдены без спешки и пропусков.
- Меньше наложений: Школьники не будут совмещать подготовку к экзаменам с текущими уроками.
Минусы:
- Сдвиг летних планов: Экзамены займут часть июня, меньше времени на отдых перед поступлением.
- Нагрузка на память: Чем дальше экзамен от изучения темы, тем сложнее удержать материал в голове.
- Жаркая погода: Июнь в некоторых регионах — жаркий месяц, что может создать дискомфорт.
Резервные дни и пересдачи
Кто может воспользоваться резервными днями:
- Пропустили экзамен по болезни (с медсправкой).
- Совпали два экзамена в один день.
- Технический сбой на экзамене.
Пересдача:
- ЕГЭ: можно пересдать один предмет 8-9 июля.
- ОГЭ: резервные дни в конце июня — начале июля.
Дополнительный период (сентябрь): Для тех, кто не сдал русский язык или математику, либо получил неудовлетворительные результаты по всем предметам.
Для родителей: как помочь ребёнку
Спланируйте подготовку: С учётом новых дат составьте график повторения материала.
Не перегружайте: Дополнительная неделя — это хорошо, но не превращайте её в марафон без отдыха.
Следите за здоровьем: Полноценный сон, питание и прогулки важнее зубрёжки 24/7.
Обсудите резервные дни: Убедитесь, что ребёнок знает, когда и как можно воспользоваться резервными днями.
Поддерживайте морально: Экзамены — стресс, но ваша поддержка поможет справиться.
Для тех, кто сдаёт ЕГЭ повторно
Если вы взрослый человек, который решил сдать ЕГЭ для поступления в вуз или смены профессии:
Знание новых сроков критично: Спланируйте подготовку с учётом того, что экзамены в июне.
Курсы подготовки: Выбирайте программы, которые заканчиваются до 1 июня.
Резервные дни: Если вы работаете и есть риск не попасть на основной день — заранее уточните процедуру использования резервных дней.
Сентябрьская пересдача: Если не получилось с первого раза — есть дополнительный период в сентябре.
Планируете поступать в вуз или сдавать ЕГЭ для смены профессии?
Выводы
Утверждённое расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год — значительное изменение.
Ключевые моменты:
- Основной период ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ — 2 июня.
- Досрочный период: март-апрель для ЕГЭ, апрель-май для ОГЭ.
- Дополнительный период: сентябрь для пересдач.
- Резервные дни сохранены.
Плюсы: Больше времени на освоение программы, меньше стресса, полное завершение учебного года.
Минусы: Сдвиг летних планов, потенциальная нагрузка на память, жаркая погода.
Для выпускников: Главное — грамотно распланировать подготовку и не перегружаться.
Для взрослых, сдающих ЕГЭ повторно: Учитывайте новые сроки при планировании подготовки и выборе курсов.
