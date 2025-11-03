Семинар «Реальный маркетинг» с Павлом Пресняковым: два дня практики в Москве

8–9 ноября в Москве пройдёт двухдневный офлайн-семинар «Реальный маркетинг». Ведёт Павел Пресняков — маркетолог, предприниматель, владелец шести интернет-магазинов и спикер профильных конференций.

В фокусе — современные инструменты цифрового маркетинга: от таргетированной рекламы до личного бренда, от вертикальных видео до воронок продаж в Telegram и VK.

Два дня теории и практики. На второй день — воркшоп, где участники под контролем спикера настроят рекламные кампании. Это не просто лекции, а работа с конкретными инструментами.

Программа: от рекламы ВКонтакте до личного бренда

Что будет на семинаре:

Масштабирование через рекламу ВКонтакте. Павел Пресняков потратил на рекламу ВКонтакте 40 миллионов рублей — и расскажет, что работает, а где сливается бюджет.

Воронки продаж в 2025 году. Как построить воронку, которая конвертирует, и работать с клиентской базой так, чтобы она приносила деньги.

Продвижение через Telegram, YouTube и VK Video. Как попасть в рекомендации, привлечь аудиторию и не потратить время впустую.

Яндекс Бизнес и Яндекс Карты. Локальный маркетинг для тех, кто работает с офлайн-точками или услугами.

Вертикальные видео: VK Клипы и Shorts. Как использовать короткие видео для построения воронок и продвижения.

Личный бренд в бизнесе. Как «раскачать» личный бренд и зачем он нужен, если у вас уже есть бизнес.

Секреты интернет-продаж. Инструменты, механики, кейсы — всё, что работает прямо сейчас.

Практическая часть на второй день: участники настроят рекламные кампании под наблюдением спикера. Вы выйдете с семинара не с теорией, а с работающей рекламой.

Кому подходит семинар

Семинар рассчитан на несколько категорий участников:

Предприниматели, которые хотят взять под контроль продвижение бизнеса и не зависеть от подрядчиков. Понимать, как работает реклама, где уходит бюджет, что можно масштабировать.

Фрилансеры и маркетологи, которые ищут новые инструменты, хотят увеличить средний чек заказчика или освоить личный бренд как способ продвижения себя.

Новички, которые ещё не уверены, стоит ли заниматься маркетингом. Семинар поможет разобраться, как устроена эта область, какие есть задачи и инструменты, и принять решение о дальнейшем развитии.

Специалисты, готовые сменить профессию или расширить компетенции. Например, перейти из контент-маркетинга в таргетированную рекламу или освоить вертикальные видеоформаты.

Если вы хотите не просто слушать выступления, но реально работать с рекламными кабинетами, понимать логику алгоритмов, видеть, где сливается бюджет, а где — масштабировать, этот формат для вас.

Формат и условия участия

Место: Москва, Gagarin Space, Ярославское шоссе, 124

Даты: 8–9 ноября

Формат: офлайн, онлайн-трансляции нет

Организатор объясняет: «Такие события надо посещать в живую, ведь это отдельная возможность встретиться с единомышленниками, пообщаться и сделать фотографии».

Запись семинара будет доступна только участникам тарифов «Бизнес» и «VIP». Всем участникам дадут презентацию выступлений.

Тарифы:

Стандартный:

Офлайн-участие (места с 3-го ряда и далее)

До 1 ноября — 3 490 рублей, после — 3 990 рублей

Бизнес:

Офлайн-участие

Запись семинара

Книга Павла Преснякова с автографом

Место во втором ряду

До 1 ноября — 5 490 рублей, после — 5 990 рублей

VIP:

Всё из бизнес-тарифа

Обед со спикером

Год доступа в закрытый клуб «Синдикат»

До 1 ноября — 29 900 рублей, после — 34 900 рублей

Для команд и юридических лиц предусмотрены скидки при покупке от трёх билетов.

Что получат участники

Навыки:

Настройка рекламных кампаний в ВКонтакте и других платформах

Понимание воронок продаж, работа с клиентской базой и аналитикой

Использование Telegram, YouTube и VK Video как источников трафика

Освоение Яндекс Бизнес и Яндекс Карты для локального маркетинга

Создание личного бренда и интеграция его в бизнес-стратегию

Применение вертикальных видео для продвижения

Практический опыт: настройка рекламы под контролем спикера

Дополнительно:

Запись семинара и презентации (для бизнес/VIP)

Книга спикера с автографом (для бизнес/VIP)

Нетворкинг: живое общение с единомышленниками, обмен опытом

Возможность оценить качество семинара: организатор предлагает посмотреть запись предыдущего выступления в Самаре до покупки билета

Важные моменты

Онлайн-трансляции нет — требуется личное присутствие.

Запись доступна только участникам бизнес и VIP тарифов.

Места ограничены — указано количество оставшихся мест для каждого тарифа.

Формат интенсивный. Организатор называет его «мясным» — рассчитан на тех, кто готов сразу работать, а не просто слушать.

Почему это важно для тех, кто думает о карьере

Если вы рассматриваете смену профессии или хотите освоить маркетинг, семинар даёт сразу два преимущества:

Практические навыки. Вы не просто услышите теорию, но настроите рекламу под контролем эксперта. Это то, что можно сразу применить в работе или своём проекте.

Понимание рынка. Маркетинг — это не абстрактные знания, а конкретные инструменты и механики. Семинар покажет, как устроена эта область, и поможет решить, стоит ли двигаться дальше.

Для новичков это шанс понять, подходит ли им маркетинг. Для специалистов — возможность обновить инструментарий и освоить новые форматы.

