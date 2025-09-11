Сентябрьская версия индекса TIOBE вновь показывает, какие языки программирования остаются в центре внимания разработчиков по всему миру. Этот ежемесячный рейтинг, основанный на поисковой активности, помогает отследить динамику технологий: кто укрепляет свои позиции, а кто постепенно теряет интерес аудитории. Для программистов это ценный ориентир — ведь выбор языка напрямую влияет на востребованность на рынке труда и возможности в будущем.

Основные изменения по сравнению с сентябрём 2024

За прошедший год лидер рейтинга не изменился: Python уверенно удерживает первое место, значительно укрепив позиции и увеличив отрыв от конкурентов. На втором месте остаётся C++, но его доля немного снизилась.

C поднялся с четвёртой на третью строчку, оттеснив Java на четвёртое место. C# продолжает сохранять стабильность на пятом месте, а JavaScript остаётся шестым, хоть и с небольшим падением рейтинга.

В топе также закрепились Visual Basic и Go, которые сохраняют свои позиции на 7–8 местах. Главным сюрпризом сентября стало возвращение Delphi/Object Pascal в первую десятку — язык поднялся сразу с 11-й строчки на 9-ю. Perl также совершил мощный рывок, поднявшись с 27-го места на 10-е и обогнав SQL.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на сентябрь 2025 года

1 место. Python (25.98%, +5.81%)

Python остаётся безоговорочным лидером. Простота синтаксиса, мощные библиотеки для анализа данных, машинного обучения и веб-разработки делают его универсальным выбором. Python подходит и новичкам, и профессионалам, а спрос на специалистов по этому языку продолжает расти. Для тех, кто хочет освоить этот язык, есть множество курсов по Python.

2 место. C++ (8.80%, –1.94%)

C++ по-прежнему занимает вторую строчку, хотя и немного потерял в рейтинге. Он востребован в системном программировании, игровой индустрии и разработке высокопроизводительного ПО. Эффективность и гибкость делают его ключевым инструментом для сложных проектов. Посмотрите курсы по C++ и начните изучать этот язык прямо сейчас.

3 место. C (8.65%, –0.24%)

Классический язык C вновь поднялся на третью строчку. Его применяют при создании встроенных систем, операционных систем и критически важных приложений. Несмотря на возраст, C остаётся фундаментом многих технологий.

4 место. Java (8.35%, –1.09%)

Java уступила позицию C и теперь занимает четвёртое место. Тем не менее, язык остаётся незаменимым в корпоративной разработке, Android-программировании и крупных IT-системах. Посмотрите курсы по Java для опытных и начинающих разработчиков.

5 место. C# (6.38%, +0.30%)

C# продолжает удерживаться на пятом месте. Язык востребован для разработки приложений под Windows, веб-сервисов и игр на Unity. Благодаря поддержке Microsoft и активному развитию экосистемы .NET, C# сохраняет популярность. Подборку лучших курсов по C# можно посмотреть у нас на сайте.

6 место. JavaScript (3.22%, –0.70%)

JavaScript немного потерял позиции, но остаётся важнейшим инструментом веб-разработки. Он работает и на стороне клиента, и на стороне сервера (Node.js), а значит, незаменим для фронтенда и создания динамичных сайтов. Курсы по JavaScript пользуются большой популярностью.

7 место. Visual Basic (2.84%, +0.14%)

Visual Basic стабильно удерживается в десятке. Его продолжают использовать для поддержки бизнес-приложений и внутреннего ПО в компаниях, где важна простота и быстрая автоматизация процессов.

8 место. Go (2.32%, –0.03%)

Go (или Golang), созданный в Google, показывает стабильность. Язык востребован для разработки микросервисов, облачных решений и высоконагруженных систем. Простота синтаксиса и высокая производительность делают его удобным выбором для современного бэкенда.

9 место. Delphi/Object Pascal (2.26%, +0.49%)

Delphi/Object Pascal вернулся в топ-10. Рост интереса связан с поддержкой и модернизацией устаревших, но до сих пор используемых приложений. Особенно часто этот язык встречается в банковской и госструктурах.

10 место. Perl (2.03%, +1.33%)

Главное возвращение месяца — Perl. Поднявшись с 27-й позиции сразу на 10-ю, язык снова попал в центр внимания. Его применяют для текстовой обработки, администрирования систем и поддержки старых проектов.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это авторитетный ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Его расчёт основан на анализе поисковых запросов в Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu.

Индекс не оценивает качество языков или объёмы написанного кода — он отражает лишь уровень интереса и обсуждений в профессиональном сообществе.

Для начинающих программистов TIOBE Index помогает выбрать язык для старта, а для опытных специалистов — понять тенденции рынка и скорректировать свои карьерные стратегии.