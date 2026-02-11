Февральская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования остаются наиболее востребованными в начале года. Рейтинг формируется на основе поисковой активности разработчиков по всему миру и отражает реальный интерес к технологиям. Для новичков индекс служит ориентиром при выборе первого языка, а для опытных специалистов — индикатором долгосрочных трендов и изменения спроса на рынке.

Основные изменения по сравнению с февралем 2025 года

Лидером рейтинга остаётся Python, несмотря на заметное снижение доли по сравнению с прошлым годом. Второе место уверенно занимает C, продолжая демонстрировать положительную динамику. Существенные потери зафиксированы у C++ и Java — оба языка снизили долю и немного просели по сравнению с предыдущим периодом.

C# показал один из самых сильных приростов в десятке и укрепил позиции в топ-5. В нижней части рейтинга положительную динамику продемонстрировали R и Visual Basic. SQL и Delphi/Object Pascal, напротив, немного снизили показатели, хотя сохранили места в первой десятке.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на февраль 2026 года

1 место — Python (21,81%, –2,08%)

Python продолжает удерживать первое место и остаётся самым популярным языком программирования в мире. Его активно используют в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях. Простота синтаксиса и развитая экосистема библиотек делают его универсальным инструментом для старта и профессионального роста. Тем, кто планирует карьеру в IT, стоит обратить внимание на курсов по Python с практическими проектами и задачами.

2 место — C (11,05%, +1,22%)

C сохраняет высокую популярность и укрепляет позиции. Язык широко применяется в системном программировании, разработке операционных систем, драйверов и встроенных решений. Рост интереса связан с развитием аппаратных технологий и востребованностью низкоуровневых решений.

3 место — C++ (8,55%, –2,82%)

C++ занял третью строчку, несмотря на снижение доли. Он остаётся ключевым языком для высокопроизводительных приложений, разработки игр, движков, финансовых систем и программного обеспечения, где критична скорость выполнения. Освоить язык можно на специализированных курсах по C++ с акцентом на ООП, STL и работу с памятью.

4 место — Java (8,12%, –2,54%)

Java опустилась на четвёртое место, однако по-прежнему востребована в корпоративной среде. Язык активно используется в банковском секторе, enterprise-системах и Android-разработке. Для входа в профессию подойдут курсы по Java, включая изучение Spring и серверной архитектуры.

5 место — C# (6,83%, +2,71%)

C# показал один из лучших темпов роста в рейтинге. Язык применяется в разработке веб-приложений, корпоративных решений и игр на Unity. Развитие платформы .NET и поддержка экосистемы Microsoft продолжают усиливать позиции языка. Для старта подойдут курсы по C# и .NET с практикой создания реальных проектов.

6 место — JavaScript (2,92%, –0,85%)

JavaScript остаётся основой современной веб-разработки. Несмотря на небольшое снижение доли, язык широко используется на клиентской стороне, сервере (Node.js) и в мобильных приложениях. Для начинающих разработчиков актуальны курсы по JavaScript с изучением современных фреймворков и практикой.

7 место — Visual Basic (2,85%, +0,81%)

Visual Basic продемонстрировал рост и укрепил позиции. Язык востребован в компаниях с унаследованными системами и внутренними корпоративными решениями. Он остаётся важным инструментом для поддержки и модернизации существующей инфраструктуры.

8 место — R (2,19%, +1,14%)

R поднялся в рейтинге и показал уверенный прирост. Язык широко применяется в статистике, научных исследованиях и аналитике данных. Рост интереса связан с развититием data-направлений и академических проектов. Освоить инструменты анализа можно на курсах по R и аналитике данных.

9 место — SQL (1,93%, –0,93%)

SQL остаётся базовым инструментом для работы с базами данных и аналитическими системами. Несмотря на снижение доли, язык остаётся обязательным навыком для аналитиков, backend-разработчиков и специалистов по данным. Изучение SQL часто становится первым шагом в data-направлении.

10 место — Delphi/Object Pascal (1,88%, –0,29%)

Delphi/Object Pascal замыкает десятку лидеров. Язык активно используется для поддержки legacy-систем, особенно в финансовом и государственном секторах. Несмотря на небольшое снижение доли, он сохраняет стабильную аудиторию специалистов.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Методология основана на анализе поисковых запросов с названиями языков в крупнейших поисковых системах и платформах, включая Google, Bing, Wikipedia и YouTube.

Индекс не оценивает качество языков или объём написанного кода. Он отражает уровень интереса профессионального сообщества и позволяет отслеживать глобальные технологические тренды. Для начинающих разработчиков рейтинг помогает определить перспективное направление, а для опытных специалистов — оценить устойчивость выбранной технологии и спланировать дальнейшее развитие карьеры.