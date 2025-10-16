72% россиян совершали карьерные ошибки: главная — боязнь перемен
Сервис «Работа.ру» опросил 3,2 тысячи человек и выяснил: 72% признают, что допускали ошибки в карьере. Самое частое сожаление — страх сменить работу, профессию или город. Об этом сообщили 56% респондентов. Подробнее об исследовании можно узнать здесь.
Пять главных сожалений
- Боялись перемен — 56%
- Больше половины опрошенных жалеют, что не решились сменить работу, сферу или город. Страх потерять стабильность оказался сильнее желания развиваться.
- Слишком долго работали на одном месте — 35%
- Каждый третий признаёт: застрял в одной должности и упустил возможности для роста. Долгий стаж в одной компании не всегда играет на руку карьере.
- Не могли определиться с целями — 31%
- Почти треть респондентов долго не понимали, чего хотят от работы. Без чёткого направления сложно двигаться вперёд.
- Не просили повышения зарплаты — 29%
- Каждый четвёртый жалеет, что не попросил больше денег, когда была возможность. Молчание стоило им недополученного дохода.
- Неудачно сменили работу — 29%
- Столько же опрошенных пожалели о поспешном решении уйти. Смена работы без стратегии может обернуться разочарованием.
- Ещё 25% считают ошибкой неподходящее образование, а 24% — отсутствие карьерного плана.
Почему люди застревают на одном месте
Эксперты связывают эти сожаления с психологической инертностью и страхом выйти из зоны комфорта. Кадровый эксперт Гарри Мурадян отмечает:
«Основная ошибка россиян — начать строить карьеру слишком поздно, когда уже есть страх потерять текущее. Люди часто пренебрегают стратегическим планированием и упускают момент развития».
Многие остаются в одной компании годами не потому, что им там хорошо, а потому что боятся рисковать. При этом рынок труда быстро меняется, и навыки устаревают. Чем дольше человек сидит на месте, тем сложнее ему конкурировать с теми, кто активно развивается.
Цена бездействия
Исследование показывает: люди жалеют не о действиях, а о бездействии. Не попросили повышение — упустили деньги. Не сменили сферу вовремя — застряли в нелюбимой профессии. Не составили план — потеряли годы на метания.
Если вы чувствуете, что застряли в карьере, обратите внимание на курсы по саморазвитию. Многие программы можно пройти за несколько месяцев и получить конкретные инструменты для изменений.
Психологи советуют проводить рефлексию каждые 1-2 года: устраивает ли текущая работа, есть ли рост, соответствует ли зарплата рынку. Если ответы отрицательные — пора действовать.
Как не повторить чужие ошибки
Составьте карьерный план. Определите, где хотите быть через 3-5 лет. Какие навыки для этого нужны? Какой опыт? Запишите конкретные шаги.
Не бойтесь смены. Если работа не приносит удовлетворения или нет роста — это сигнал. Лучше сменить направление сейчас, чем жалеть об упущенном времени через 10 лет.
Просите повышение. Если вы работаете хорошо, но зарплата не растёт — говорите об этом. Молчание не принесёт денег.
Инвестируйте в образование. 25% жалеют о неподходящем образовании. Современные курсы позволяют получить нужные навыки быстро и без отрыва от работы.
Анализируйте каждые 1-2 года. Задавайте себе вопросы: растёте ли вы? Учитесь ли новому? Если нет — пора что-то менять.
Что говорят цифры
Опрос провели среди 3,2 тысячи человек из разных городов и регионов России. Результаты отражают общий тренд на рынке труда 2025 года: люди осознают ошибки, но многие продолжают их повторять.
72% совершали ошибки в карьере — это почти три четверти работающих людей. При этом большинство сожалений связаны с пассивностью, а не с неудачными решениями.
