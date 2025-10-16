72% россиян совершали карьерные ошибки: главная — боязнь перемен

Сервис «Работа.ру» опросил 3,2 тысячи человек и выяснил: 72% признают, что допускали ошибки в карьере. Самое частое сожаление — страх сменить работу, профессию или город. Об этом сообщили 56% респондентов. Подробнее об исследовании можно узнать здесь.

Пять главных сожалений

Боялись перемен — 56%

Больше половины опрошенных жалеют, что не решились сменить работу, сферу или город. Страх потерять стабильность оказался сильнее желания развиваться.

Слишком долго работали на одном месте — 35%

Каждый третий признаёт: застрял в одной должности и упустил возможности для роста. Долгий стаж в одной компании не всегда играет на руку карьере.

Не могли определиться с целями — 31%

Почти треть респондентов долго не понимали, чего хотят от работы. Без чёткого направления сложно двигаться вперёд.

Не просили повышения зарплаты — 29%

Каждый четвёртый жалеет, что не попросил больше денег, когда была возможность. Молчание стоило им недополученного дохода.

Неудачно сменили работу — 29%

Столько же опрошенных пожалели о поспешном решении уйти. Смена работы без стратегии может обернуться разочарованием.

Ещё 25% считают ошибкой неподходящее образование, а 24% — отсутствие карьерного плана.

Почему люди застревают на одном месте

Эксперты связывают эти сожаления с психологической инертностью и страхом выйти из зоны комфорта. Кадровый эксперт Гарри Мурадян отмечает:

«Основная ошибка россиян — начать строить карьеру слишком поздно, когда уже есть страх потерять текущее. Люди часто пренебрегают стратегическим планированием и упускают момент развития».

Многие остаются в одной компании годами не потому, что им там хорошо, а потому что боятся рисковать. При этом рынок труда быстро меняется, и навыки устаревают. Чем дольше человек сидит на месте, тем сложнее ему конкурировать с теми, кто активно развивается.

Цена бездействия

Исследование показывает: люди жалеют не о действиях, а о бездействии. Не попросили повышение — упустили деньги. Не сменили сферу вовремя — застряли в нелюбимой профессии. Не составили план — потеряли годы на метания.

Если вы чувствуете, что застряли в карьере, обратите внимание на курсы по саморазвитию. Многие программы можно пройти за несколько месяцев и получить конкретные инструменты для изменений.

Психологи советуют проводить рефлексию каждые 1-2 года: устраивает ли текущая работа, есть ли рост, соответствует ли зарплата рынку. Если ответы отрицательные — пора действовать.

Как не повторить чужие ошибки

Составьте карьерный план. Определите, где хотите быть через 3-5 лет. Какие навыки для этого нужны? Какой опыт? Запишите конкретные шаги.

Не бойтесь смены. Если работа не приносит удовлетворения или нет роста — это сигнал. Лучше сменить направление сейчас, чем жалеть об упущенном времени через 10 лет.

Просите повышение. Если вы работаете хорошо, но зарплата не растёт — говорите об этом. Молчание не принесёт денег.

Инвестируйте в образование. 25% жалеют о неподходящем образовании. Современные курсы позволяют получить нужные навыки быстро и без отрыва от работы.

Анализируйте каждые 1-2 года. Задавайте себе вопросы: растёте ли вы? Учитесь ли новому? Если нет — пора что-то менять.

Что говорят цифры

Опрос провели среди 3,2 тысячи человек из разных городов и регионов России. Результаты отражают общий тренд на рынке труда 2025 года: люди осознают ошибки, но многие продолжают их повторять.

72% совершали ошибки в карьере — это почти три четверти работающих людей. При этом большинство сожалений связаны с пассивностью, а не с неудачными решениями.