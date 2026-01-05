С 2027 года в педвузах вводят профильный вступительный экзамен

С 2027 года Министерство просвещения России планирует ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на итогах заседания профильных организаций в Мастерской управления «Сенеж» в конце декабря 2025 года.

Такое решение призвано повысить качество преподавательского образования и более тщательно отбирать будущих педагогов-предметников.

Пока что абитуриенты педагогических направлений сдавали в основном ЕГЭ по общеобразовательным предметам (например, обществознание). С 2027 года вступительный экзамен станет профильным и ориентированным на предмет будущей специальности — физику, химию, историю или начальное образование.

Три цели нововведения

Изменение направлено на решение конкретных проблем педагогического образования.

Повысить качество подготовки

Профильный экзамен позволит отбирать абитуриентов с глубокими знаниями в выбранной сфере, а не просто с базовой общеобразовательной подготовкой. Это значит: будущий учитель математики должен действительно знать математику, а не только обществознание.

Подготовить мотивированных учителей-предметников

Когда абитуриент сдаёт профильный экзамен по своему предмету, это показывает его реальный интерес и готовность преподавать именно эту дисциплину. По словам Кравцова, такой подход поможет готовить учителей, которые смогут эффективно преподавать конкретные дисциплины.

Улучшить естественно-научное образование

В школах остро не хватает квалифицированных педагогов природных наук. Профильный экзамен должен помочь решить эту проблему, привлекая в педвузы тех, кто действительно разбирается в физике, химии и биологии.

Что изменится с 2027 года

До сих пор педвузы определяли вступительные испытания самостоятельно, чаще всего основываясь на ЕГЭ по общеобразовательным предметам.

С 1 сентября 2026 года Минобрнауки России предложило сделать обязательной сдачу ЕГЭ именно по профильным предметам, если абитуриент поступает на педагогическое направление.

Примеры профильных экзаменов

ЕГЭ по математике — для будущих учителей математики.

ЕГЭ по биологии — для будущих учителей биологии.

ЕГЭ по истории — для будущих учителей истории.

И так по всем предметам.

Нововведение официально начнёт действовать при приёмной кампании 2027/28 учебного года. Это даёт абитуриентам два года для подготовки и адаптации к новым требованиям.

Масштаб проблемы: 18 000 педагогов не хватает

По данным Коммерсанта, к сентябрю 2025 года школам России не хватало более 18 000 педагогов, особенно в естественно-научных дисциплинах.

Профильный экзамен может способствовать более качественному подбору абитуриентов, готовых работать именно в таких предметах. Но есть и риск: более строгие требования могут сократить количество поступающих, если абитуриенты не будут готовы к профильным испытаниям.

Что говорят эксперты

Эксперты образовательной сферы видят в нововведении двоякий эффект.

Плюсы изменений

Профильный входной экзамен позволит лучше отбирать кандидатов, ориентированных на конкретную педагогическую область. Это может повысить общий уровень подготовки будущих учителей, что позитивно скажется на качестве школьного обучения.

Когда абитуриент сдаёт экзамен по своему предмету, это показывает его реальную готовность преподавать, а не просто желание получить диплом.

Опасения и минусы

Автор образовательного блога в «Вомске» отмечает: нынешняя практика ЕГЭ имеет свои недостатки. Перевод вступительных испытаний в формат ЕГЭ по профильным предметам может не всегда отражать творческие и коммуникативные способности будущих учителей — качества, важные для педагогической профессии.

Некоторые эксперты опасаются: более строгие требования могут сократить количество поступающих, особенно по менее популярным педагогическим направлениям. Например, по музыке или искусству, где профильные экзамены сложно формализовать.

Как подготовиться к новым требованиям

Если вы планируете поступать в педагогический вуз в 2027 году или позже, есть конкретные шаги, которые стоит предпринять.

Узнайте требования

Узнайте, какие предметы профильного экзамена требуются для выбранной педагогической программы. Это важно, так как профиль будет зависеть от вашей будущей специализации — физика, история, начальные классы.

Начните подготовку сейчас

Начните углублённую подготовку по выбранному предмету уже сейчас. Готовиться к профильным заданиям сложнее, чем к стандартному ЕГЭ по общеобразовательным предметам.

Используйте обучающие курсы

На странице курсов по педагогике собраны программы, которые помогут укрепить базу знаний и развить навыки, которые понадобятся при поступлении и в самой педагогической профессии. Курсы по математике, биологии, физике, педагогике и психологии обучения станут отличной базой для вашей подготовки.

Пока официальных форм вступительных испытаний и примеров заданий нет — они будут опубликованы ближе к началу приёмной кампании. Но готовиться к профильному экзамену стоит уже сейчас.

Что это значит для смены профессии

Если вы сейчас думаете о смене профессии и рассматриваете образовательную сферу, важно понимать несколько вещей.

Глубокое предметное знание обязательно

Профессия учителя требует глубокого предметного знания, особенно если это педагог по естественным или точным наукам. Нового формального требования об этом недостаточно — нужна реальная экспертиза.

Курсы помогут усилить компетенции

Курсы подготовки к профильным экзаменам и педагогические программы помогут усилить компетенции, которые потребуются для успешного поступления и будущей работы.

Педагогика — это не только предмет

Кроме знания предмета, важны навыки коммуникации, психологии, методики преподавания. Доступны курсы по педагогике, психологии обучения, предметной подготовке по математике, физике и другим школьным дисциплинам.

Выводы

С 2027 года поступление в педвузы станет сложнее, но осмысленнее. Профильный экзамен по предмету будущей специальности заменит общий ЕГЭ.

18 000 учителей не хватает школам России. 2027/28 учебный год — старт новой приёмной кампании с профильными экзаменами. Два года есть у абитуриентов на подготовку.

Эксперты видят плюсы: лучший отбор кандидатов, повышение качества подготовки учителей. Но есть и опасения: ЕГЭ не всегда отражает творческие способности, более строгие требования могут сократить количество поступающих.

Для тех, кто думает о педагогической карьере: начинайте подготовку сейчас. Глубокое знание предмета, курсы по педагогике и психологии, понимание методики преподавания — всё это поможет успешно пройти профильный экзамен и стать хорошим учителем.

Профессия учителя требует не только диплома, но и реальной экспертизы и любви к своему предмету.