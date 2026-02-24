Яндекс, Т-Банк и Авито расскажут, как ИИ работает в реальных продуктах — и вы можете это услышать
21 марта в Санкт-Петербурге специалисты из крупнейших российских технологических компаний впервые соберутся на одной площадке, чтобы разобрать не теорию — а живые кейсы: как генеративные модели уже сейчас меняют рекомендации, продажи и внутренние процессы. Если вы работаете с ML или только планируете войти в индустрию — этот митап стоит вашего внимания.
Почему это не рядовой митап
Saturday ML Party — профессиональная встреча сообщества Yandex for ML. Формат гибридный: очно на площадке Loft Hall на Арсенальной набережной и онлайн-трансляция для тех, кто не в Питере.
Начало в 15:00, официальная часть — в 16:00.
Главная тема — генеративный ИИ в продакшене. Не академические выкладки, а архитектуры, метрики, ограничения и то, что реально работает на миллионах пользователей.
Кто и о чём расскажет
Доклады подготовили специалисты, которые сами строят эти системы:
- Яндекс Маркет — разбор мультиагентной системы MarketAI для продавцов и LLM в рекомендациях.
- Т-Банк — речевая аналитика в отделе продаж и внедрение омни-модели, которая объединяет текст и изображения.
- Авито — RAG-системы и внутренний поиск: архитектуры и метрики качества.
- Яндекс R&D — взаимодействие моделей с инструментами через function calling и разработка систем с внешним контекстом.
Что обсуждают за кулисами
После докладов — нетворкинг и тематические столы. Там можно будет поговорить о том, что редко попадает в публичные выступления: как измерить эффективность LLM-агентов, как внедрять код-ассистентов в рабочие процессы и какие ошибки чаще всего возникают при интеграции.
Кому это подойдёт
Митап ориентирован на тех, у кого уже есть технический бэкграунд: ML-инженеров, дата-саентистов, разработчиков, работающих с LLM, специалистов по поиску и рекомендациям, технических руководителей и архитекторов ИИ-решений.
Новичкам без опыта программа может показаться сложной — многие темы предполагают знакомство с современными инструментами и архитектурами.
Что это значит для тех, кто планирует войти в ML
Если вы сейчас осваиваете машинное обучение или думаете о переходе в эту сферу, такие мероприятия наглядно показывают, какие компетенции реально востребованы в 2025 году: RAG, мультиагентные системы, LLM-интеграции, работа с мультимодальными данными. Понимание актуального стека помогает выстроить осознанную траекторию обучения — например, через специализированные курсы по машинному обучению и ИИ, где эти темы разбирают с нуля до уровня продакшен-решений.
Как попасть
Офлайн — Loft Hall, Арсенальная набережная, Санкт-Петербург. Начало в 15:00. Онлайн — трансляция для удалённых участников. Материалы доступны по лицензии CC BY-NC 3.0.
Госдума рассматривает законопроект о бесплатном профобучении для школьников, не сдавших ОГЭ
С 2026 года провалившие ОГЭ девятиклассники смогут получить рабочую профессию бесплатно вместо потерянного года на пересдачи. Новый законопроект может изменить судьбы 37 800 подростков ежегодно.