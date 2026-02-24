21 марта в Санкт-Петербурге специалисты из крупнейших российских технологических компаний впервые соберутся на одной площадке, чтобы разобрать не теорию — а живые кейсы: как генеративные модели уже сейчас меняют рекомендации, продажи и внутренние процессы. Если вы работаете с ML или только планируете войти в индустрию — этот митап стоит вашего внимания.

Почему это не рядовой митап

Saturday ML Party — профессиональная встреча сообщества Yandex for ML. Формат гибридный: очно на площадке Loft Hall на Арсенальной набережной и онлайн-трансляция для тех, кто не в Питере.

Начало в 15:00, официальная часть — в 16:00.

Главная тема — генеративный ИИ в продакшене. Не академические выкладки, а архитектуры, метрики, ограничения и то, что реально работает на миллионах пользователей.

Кто и о чём расскажет

Доклады подготовили специалисты, которые сами строят эти системы:

Яндекс Маркет — разбор мультиагентной системы MarketAI для продавцов и LLM в рекомендациях.

Т-Банк — речевая аналитика в отделе продаж и внедрение омни-модели, которая объединяет текст и изображения.

Авито — RAG-системы и внутренний поиск: архитектуры и метрики качества.

Яндекс R&D — взаимодействие моделей с инструментами через function calling и разработка систем с внешним контекстом.

Что обсуждают за кулисами

После докладов — нетворкинг и тематические столы. Там можно будет поговорить о том, что редко попадает в публичные выступления: как измерить эффективность LLM-агентов, как внедрять код-ассистентов в рабочие процессы и какие ошибки чаще всего возникают при интеграции.

Кому это подойдёт

Митап ориентирован на тех, у кого уже есть технический бэкграунд: ML-инженеров, дата-саентистов, разработчиков, работающих с LLM, специалистов по поиску и рекомендациям, технических руководителей и архитекторов ИИ-решений.

Новичкам без опыта программа может показаться сложной — многие темы предполагают знакомство с современными инструментами и архитектурами.

Что это значит для тех, кто планирует войти в ML

Если вы сейчас осваиваете машинное обучение или думаете о переходе в эту сферу, такие мероприятия наглядно показывают, какие компетенции реально востребованы в 2025 году: RAG, мультиагентные системы, LLM-интеграции, работа с мультимодальными данными. Понимание актуального стека помогает выстроить осознанную траекторию обучения — например, через специализированные курсы по машинному обучению и ИИ, где эти темы разбирают с нуля до уровня продакшен-решений.

Как попасть

Офлайн — Loft Hall, Арсенальная набережная, Санкт-Петербург. Начало в 15:00. Онлайн — трансляция для удалённых участников. Материалы доступны по лицензии CC BY-NC 3.0.