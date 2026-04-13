Подготовка к экзаменам в 2026 году изменилась незаметно, но радикально: если раньше можно было выучить теорию и рассчитывать на высокий балл, теперь этого уже недостаточно. Эксперты прямо говорят — без регулярной практики и умения решать сложные задания выпускники теряют баллы даже при хорошем уровне знаний. Это касается не только школьников, но и всех, кто сегодня учится: подход к обучению в целом меняется.

Речь идёт о рекомендациях московских специалистов по подготовке к ЕГЭ-2026.

Почему подготовка к экзаменам больше не работает «по-старому»

Главное изменение — перераспределение времени. Уже сейчас до 40% учебного процесса во втором полугодии отводится на практику, а не на объяснение теории. Это не просто эксперимент, а ответ на устойчивую проблему последних лет: выпускники всё чаще теряют баллы на заданиях, где нужно не воспроизвести знание, а применить его.

Особенно ярко это проявляется в математике. Даже те ученики, которые уверенно знают формулы, сталкиваются с трудностями в задачах с параметрами или в геометрии. Причина проста: такие задания требуют не запоминания, а умения анализировать условие и комбинировать разные методы решения.

Главный разрыв: знания есть, навыка — нет

Эксперты отмечают: «Большинство ошибок возникает не из-за пробелов в теории, а из-за отсутствия практики. Школьники часто оказываются в ситуации, когда они «знают тему», но не понимают, как подступиться к конкретной задаче.»

Как подчеркивают представители предметных комиссий, современный экзамен проверяет не объем выученного материала, а способность работать с ним. Именно поэтому задания с развернутым ответом становятся ключевыми: они требуют логики, структуры и самостоятельного мышления.

Похожая ситуация наблюдается и в русском языке. Здесь ученики теряют баллы не на правилах, а на сочинении — там, где нужно выстроить аргументацию и донести мысль.

Как теперь нужно готовиться

Подход к подготовке постепенно становится более системным и «долгим». Эксперты рекомендуют начинать работу с заданиями повышенной сложности заранее, а не откладывать её на последние месяцы. При этом важно разделять подготовку на блоки: отдельно прорабатывать теорию и отдельно — закреплять её на практике.

Отдельный тренд — рост цифровой подготовки. В 2026 году заметно увеличилось использование онлайн-платформ, где ученики могут решать задания, получать обратную связь и анализировать ошибки. По оценкам, интерес к таким сервисам вырос на 17–20% уже в начале года.

Что это меняет не только для школьников

На первый взгляд может показаться, что речь идёт только о выпускниках, но на самом деле изменения гораздо шире. Подход «сначала теория — потом практика» постепенно уходит в прошлое и заменяется моделью, где обучение сразу строится вокруг задач и кейсов.

Это уже видно и в онлайн-образовании для взрослых. Люди, которые осваивают новую профессию, всё чаще выбирают программы, где основной упор сделан на практику, а не на лекции. И это логично: рынок труда, как и экзамены, оценивает не знания сами по себе, а способность их применять.

Что делать, если ваш ребенок готовится к экзамену

Когда становится ясно, что экзамен проверяет не столько знания, сколько умение применять их на практике, логично менять и сам подход к подготовке. Проблема в том, что самостоятельно выстроить системную работу сложно: ученики часто либо застревают на теории, либо решают задания без анализа ошибок.

В такой ситуации всё чаще выбирают репетиторов для подготовки к ЕГЭ — не как «подстраховку», а как основной формат обучения. Их задача уже не просто объяснить тему, а довести до результата: научить разбирать сложные задания, выстраивать ход решения и избегать типичных ошибок.

Хороший репетитор помогает закрыть главный разрыв, о котором говорят эксперты, — между «я это знаю» и «я могу это решить на экзамене». И именно этот навык сейчас напрямую влияет на итоговый балл.