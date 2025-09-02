Система образования России готова к новому 2025/26 учебному году

Система образования России полностью готова к новому 2025/26 учебному году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о завершении приемки 85 тысяч образовательных учреждений, где будут учиться более 26,5 миллионов школьников и студентов. Среди ключевых нововведений — новые предметы, единые учебники и возможность для студентов-старшекурсников работать учителями.

Масштабы образовательной инфраструктуры: цифры впечатляют

Российская система образования представляет собой гигантскую инфраструктуру:

32 тысячи детских садов готовы принять дошкольников 38 тысяч школ распахнут двери для учеников

3,3 тысячи колледжей встретят будущих специалистов 1,2 тысячи вузов продолжат подготовку кадров 11 тысяч организаций дополнительного образования обеспечат развитие талантов 600 иных образовательных учреждений дополнят систему

Особое внимание — первоклассникам: более 1,5 миллионов детей впервые сядут за школьные парты.

Нововведения 2025/26 учебного года

Новые предметы войдут в школьную программу: специализированные кабинеты «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» будут оснащены современным оборудованием.

Снижение учебной нагрузки — приоритет нового учебного года согласно приказу №704 Минпросвещения. Школы должны нормировать количество контрольных и проверочных работ.

Единые государственные учебники по истории для 5-11 классов уже поставляются в регионы. С 1 сентября 2026 года планируется полный переход на единые учебники по истории и обществознанию.

Работа студентов учителями — студенты педвузов после третьего курса смогут преподавать в школах и колледжах, решая кадровые вопросы.

Инвестиции в будущее: строительство и ремонт

Дмитрий Чернышенко подчеркнул масштабы инвестиций:

«Никогда еще в истории нашей страны не было таких масштабных инвестиций в систему образования. Система образования России к началу учебного года готова».

До конца 2025 года запланировано:

178 новых образовательных объектов в 39 регионах.

80+ тысяч новых учебных мест.

Ремонт 580 зданий по всей стране.

Кадровое обеспечение: решение дефицита

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об успехах в подготовке педагогических кадров:

«В 2025 году более 40 тыс. выпускников педагогических вузов получили дипломы, большинство из которых уже определились с работой в школах».

Это позволяет закрывать кадровые потребности и обеспечивать преемственность в образовании.

Безопасность как приоритет

28-29 августа пройдут Всероссийские учения по антитеррористической защищенности с участием всех образовательных организаций. Учения включают отработку взаимодействия между педагогами, учениками и экстренными службами.

Развитие педагогических компетенций

Масштабные изменения в системе образования создают новые возможности для профессионального развития. Внедрение новых предметов, современных технологий обучения и изменение педагогических подходов требует от учителей постоянного совершенствования. Для тех, кто хочет развиваться в образовательной сфере или сменить профессию, актуальными становятся курсы повышения квалификации для учителей, где можно изучить современные методики преподавания, работу с цифровыми инструментами, инклюзивное образование и другие актуальные компетенции современного педагога.

Единая образовательная политика

Министр Кравцов подчеркнул стратегическое значение единых учебников:

«Единые государственные учебники — это фундаментальная часть нашей работы. Мы продолжаем системную подготовку и обеспечиваем, чтобы все дети имели равные возможности для получения качественного образования».

Переход на единые стандарты направлен на:

Обеспечение равного качества образования во всех регионах.

Унификацию подходов к преподаванию ключевых предметов.

Повышение патриотического воспитания через курс истории.

Приоритеты нового учебного года

Основные направления образовательной политики на 2025/26 год:

Снижение учебной нагрузки — внедрение научно обоснованных норм по количеству уроков и домашних заданий.

Поурочное планирование — детализация учебного процесса для повышения его эффективности.

Нормирование контроля — ограничение количества контрольных работ для снижения стресса у учеников.

Безопасность образовательной среды — комплексные меры по защите учащихся и педагогов.

Модернизация материальной базы

Создание современных учебных пространств включает:

Специализированные кабинеты для новых предметов с современным оборудованием.

Развитие лабораторной базы для естественно-научных дисциплин.

Оснащение аудиторий современной техникой и интерактивным оборудованием.

Обновление спортивных залов и площадок для физического развития учащихся.

Региональная специфика

85 тысяч образовательных учреждений охватывают всю территорию России — от мегаполисов до отдаленных сел. Это требует учета региональных особенностей:

Климатических условий.

Транспортной доступности.

Демографической ситуации.

Экономических возможностей регионов.

Дополнительное образование

11 тысяч организаций дополнительного образования обеспечивают:

Развитие творческих способностей детей.

Профориентационную работу.

Подготовку к олимпиадам и конкурсам.

Социализацию и личностное развитие.

Цифровизация образовательного процесса

Современное образование невозможно без цифровых технологий:

Электронные журналы и дневники.

Интерактивные учебные материалы.

Системы дистанционного обучения.

Цифровые образовательные платформы.

Международный контекст

Российская система образования развивается с учетом мировых трендов, но сохраняет национальную специфику: