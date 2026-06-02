Школьник после 9 класса теперь может пойти учиться на разработчика или дизайнера — не выходя из дома и не сдавая ЕГЭ. Skillbox запустил Цифровой колледж: онлайн-программы среднего профессионального образования с государственным дипломом. Параллельно — летний онлайн-лагерь Skillbox Kids для детей от 6 до 15 лет. Оба формата меняют привычную логику: дистанционное обучение перестаёт быть «дополнением» и становится полноценной образовательной траекторией с дипломом и портфолио.

Что именно запустили

Два разных продукта для разной аудитории, но с общей логикой — практика и онлайн-формат:

Летний онлайн-лагерь Skillbox Kids — для детей 6–15 лет. 10 занятий за 2 месяца, группы до 10 человек, на выходе — готовый цифровой проект ребёнка.

Цифровой колледж Skillbox — программы СПО для выпускников 9-х и 11-х классов. Учиться можно из любого региона России или другой страны.

Кого это касается в первую очередь

Главный поворот — для девятиклассников и их родителей. Раньше выбор после 9 класса выглядел так: остаться в школе до 11 класса или поступать в офлайн-колледж по месту жительства. Теперь появился третий путь — онлайн-СПО с дипломом по IT-специальности.

Особенно это актуально для тех, кто:

живёт не в крупном городе и не хочет переезжать ради колледжа;

уже определился с направлением — IT или дизайн — и не хочет «терять» два года в школе;

не уверен в результатах ОГЭ или ЕГЭ — поступление от них не зависит;

хочет начать собирать портфолио и работать ещё во время учёбы.

Как устроен Цифровой колледж

Обучение полностью дистанционное. По окончании выпускник получает государственный диплом о среднем профессиональном образовании установленного образца — тот же документ, что и в обычном колледже, только без переезда и очных пар.

Направления — графический дизайн и разработка. Среди программ по программированию: Fullstack, Frontend, Python и Java-разработка.

Что входит в учебный процесс:

онлайн-занятия с преподавателями-практиками из IT-компаний;

практические задания и обратная связь;

сопровождение куратора;

более 15 кейсов в портфолио за время обучения;

Центр карьеры — помощь с резюме, портфолио и подготовкой к собеседованию;

студенческое комьюнити, конкурсы, киберспортивная команда, студсовет.

Цифры и финансовые условия

15+ кейсов в портфолио к моменту выпуска;

до 10 человек в группе летнего лагеря;

2 месяца, 10 занятий — длительность одной смены Skillbox Kids;

3% годовых — ставка образовательного кредита от Сбера;

13% — налоговый вычет на программы программирования;

предусмотрены гибкая оплата и скидка при единовременном внесении.

Колледж работает по государственной лицензии, заявлены поддержка Минцифры РФ и партнёрство с Департаментом занятости Москвы. Проект отмечен Премией Рунета 2024 и EdTech Awards 2024.

Летний лагерь: четыре направления для детей

Skillbox Kids — это короткие тематические смены. За 2 месяца ребёнок проходит 10 занятий и делает собственный проект: игру, иллюстрацию или программу. Доступны четыре направления:

Ментальная арифметика — внимание, логика, скорость счёта.

Цифровая графика — композиция, цвет, персонажи, иллюстрации.

Разработка игр на Unreal Engine — первый игровой проект.

Программирование на Python — основы кода, простые программы и игры.

Формат рассчитан именно на каникулы: занятия из дома, без перегрузки, с возможностью попробовать направление «на вкус» — без долгосрочных обязательств.

Что это меняет на практике

Сам факт онлайн-СПО с государственным дипломом — серьёзный сдвиг. До недавнего времени дистанционное образование после 9 класса воспринималось как компромисс или «довесок». Теперь у подростка из небольшого города появляется выход на те же IT-специальности, что у сверстника в Москве — без переезда и без зависимости от баллов экзаменов.

Для родителей это меняет логику разговора с ребёнком о будущем: можно не выбирать между «остаться в школе» и «уехать в большой город», а попробовать третий вариант с понятным результатом — диплом, портфолио, первые шаги к работе.