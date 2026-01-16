Skillbox запустила новый курс «Профессия AI Creator»
Онлайн-школа Skillbox расширила линейку программ в сфере искусственного интеллекта и цифрового контента, запустив курс «Профессия AI Creator». Обучение ориентировано на практическое использование нейросетей в создании текстов, изображений, видео и других форматов, которые сегодня востребованы в маркетинге, медиа и креативных индустриях.
Новая программа выстроена как профессиональный маршрут — от понимания принципов работы ИИ-инструментов до их применения в реальных задачах. Курс уже добавлен в каталог Kurshub и доступен для изучения онлайн.
О чём курс и чему учат
Курс «Профессия AI Creator» посвящён системному использованию нейросетей в создании контента и автоматизации креативных процессов. Участники разбирают, как работают современные AI-модели, в каких задачах они эффективны и как интегрировать их в рабочие сценарии.
В программе рассматриваются следующие направления:
- генерация текстов для статей, лендингов, сценариев и социальных сетей;
- создание изображений и визуального контента с помощью нейросетей;
- работа с AI-инструментами для видео и анимации;
- оптимизация и масштабирование контент-производства;
- правовые и этические аспекты использования искусственного интеллекта.
Отдельный акцент сделан на практику: слушатели выполняют задания, приближённые к реальным задачам бизнеса и креативных команд, а также учатся оценивать качество AI-результатов и дорабатывать их под конкретные цели.
Практика и навыки
Обучение строится вокруг прикладных навыков, которые можно использовать сразу после прохождения модулей. В процессе курса формируется портфолио из выполненных проектов.
Ключевые навыки, которые получают участники:
- постановка задач для нейросетей и работа с промптами;
- выбор подходящих AI-инструментов под конкретный тип контента;
- комбинирование разных нейросетей в одном рабочем процессе;
- контроль качества и редактирование AI-результатов;
- внедрение ИИ в креативные и маркетинговые процессы.
Кому подойдёт обучение
Курс рассчитан на широкую аудиторию и не требует глубокого технического бэкграунда. Он будет полезен:
- новичкам, которые хотят освоить работу с нейросетями с нуля;
- маркетологам, SMM-специалистам и контент-менеджерам;
- дизайнерам и креативным специалистам;
- тем, кто рассматривает переход в digital-профессии, связанные с ИИ;
- предпринимателям и фрилансерам, оптимизирующим производство контента.
Формат обучения
Обучение проходит полностью онлайн и включает видеоматериалы, практические задания и поддержку наставников. Студенты получают доступ к учебной платформе Skillbox, где собраны все материалы курса.
Основные особенности формата:
- онлайн-обучение в удобном темпе;
- практические задания с проверкой;
- обратная связь от экспертов;
- длительный доступ к материалам курса;
- итоговый проект и сертификат о прохождении обучения.
Курс в каталоге Kurshub
Курс «Профессия AI Creator» от Skillbox уже добавлен в каталог Kurshub и доступен для сравнения с другими программами в сфере искусственного интеллекта и цифровых профессий.
Посмотреть все курсы по искусственному интеллекту можно в нашем каталоге.
Yandex Cup 2025: 12 млн рублей и финал в Стамбуле ждут разработчиков
С 20 октября стартует новый сезон Yandex Cup — международного чемпионата для программистов с призовым фондом 12 млн рублей. Участвовать могут разработчики любого уровня: от новичков до экспертов. 180 финалистов встретятся в Стамбуле и разыграют 42 призовых места.
Google представила улучшенные модели Gemini 1.5
Google представила обновленные ИИ-модели Gemini 1.5 Pro и Flash! Улучшения производительности, сокращение задержек и снижение цен на API до 64% делают их идеальными для анализа данных и масштабных задач.
Как подготовить бизнес к осени: бесплатные практикумы IMExpert
IMExpert запускает бесплатные практикумы по digital-маркетингу для 5 отраслей. Живые кейсы, практикующие эксперты и конкретные инструменты без теории.