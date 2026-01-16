Skillbox запустила новый курс «Профессия AI Creator»

Онлайн-школа Skillbox расширила линейку программ в сфере искусственного интеллекта и цифрового контента, запустив курс «Профессия AI Creator». Обучение ориентировано на практическое использование нейросетей в создании текстов, изображений, видео и других форматов, которые сегодня востребованы в маркетинге, медиа и креативных индустриях.

Новая программа выстроена как профессиональный маршрут — от понимания принципов работы ИИ-инструментов до их применения в реальных задачах. Курс уже добавлен в каталог Kurshub и доступен для изучения онлайн.

О чём курс и чему учат

Курс «Профессия AI Creator» посвящён системному использованию нейросетей в создании контента и автоматизации креативных процессов. Участники разбирают, как работают современные AI-модели, в каких задачах они эффективны и как интегрировать их в рабочие сценарии.

В программе рассматриваются следующие направления:

генерация текстов для статей, лендингов, сценариев и социальных сетей;

создание изображений и визуального контента с помощью нейросетей;

работа с AI-инструментами для видео и анимации;

оптимизация и масштабирование контент-производства;

правовые и этические аспекты использования искусственного интеллекта.

Отдельный акцент сделан на практику: слушатели выполняют задания, приближённые к реальным задачам бизнеса и креативных команд, а также учатся оценивать качество AI-результатов и дорабатывать их под конкретные цели.

Практика и навыки

Обучение строится вокруг прикладных навыков, которые можно использовать сразу после прохождения модулей. В процессе курса формируется портфолио из выполненных проектов.

Ключевые навыки, которые получают участники:

постановка задач для нейросетей и работа с промптами;

выбор подходящих AI-инструментов под конкретный тип контента;

комбинирование разных нейросетей в одном рабочем процессе;

контроль качества и редактирование AI-результатов;

внедрение ИИ в креативные и маркетинговые процессы.

Кому подойдёт обучение

Курс рассчитан на широкую аудиторию и не требует глубокого технического бэкграунда. Он будет полезен:

новичкам, которые хотят освоить работу с нейросетями с нуля;

маркетологам, SMM-специалистам и контент-менеджерам;

дизайнерам и креативным специалистам;

тем, кто рассматривает переход в digital-профессии, связанные с ИИ;

предпринимателям и фрилансерам, оптимизирующим производство контента.

Формат обучения

Обучение проходит полностью онлайн и включает видеоматериалы, практические задания и поддержку наставников. Студенты получают доступ к учебной платформе Skillbox, где собраны все материалы курса.

Основные особенности формата:

онлайн-обучение в удобном темпе;

практические задания с проверкой;

обратная связь от экспертов;

длительный доступ к материалам курса;

итоговый проект и сертификат о прохождении обучения.

Курс в каталоге Kurshub

Курс «Профессия AI Creator» от Skillbox уже добавлен в каталог Kurshub и доступен для сравнения с другими программами в сфере искусственного интеллекта и цифровых профессий.

Посмотреть все курсы по искусственному интеллекту можно в нашем каталоге.