SmartData 2025: 600 участников, 60 спикеров и главные тренды инженерии данных
5–6 октября в Санкт-Петербурге и онлайн пройдёт SmartData 2025 — крупнейшая в России специализированная конференция по инженерии данных. Мероприятие состоится в конгресс-отеле Airportcity Plaza и соберёт более 600 участников, 60 спикеров и 45 докладов.
SmartData проводится JUG Ru Group с 2017 года и за это время стала ключевой точкой встречи инженеров данных. Организаторы подчёркивают: это единственная конференция в стране, полностью посвящённая инженерии данных — от MLOps до BI.
В 2025 году конференция продолжает расти: более 140 мероприятий за плечами команды, расширение тематики и рекордное число участников.
О чём будут говорить: 7 ключевых направлений
Организаторы позиционируют SmartData как площадку с упором на технические выступления. В фокусе — современные подходы к работе с данными: от архитектуры платформ до внутренних механизмов баз данных.
Программа 2025 года охватывает семь направлений:
- Data Tools — новинки Apache Iceberg, Spark Connect, сторонние движки исполнения для Apache Spark.
- Data Management — мониторинг DWH, data lineage, дата-контракты и метаданные.
- Architecture of Data Platforms — построение lakehouse, DataOps, self-service-витрины в Авито, эксплуатация YugabyteDB.
- Use Cases — практические примеры работы с BI, Airflow, Hadoop. Опыт X5 Tech и других крупных компаний.
- AI/LLM in Data — интеграция больших языковых моделей: Semantic RAG, безопасные LLM-сервисы, AI-ассистенты.
- Database Internals — кодеки в ClickHouse, алгоритмы векторного поиска.
- Data Quality — практики обеспечения качества данных и сервисы самообслуживания.
Кроме основных секций, в расписании — круглые столы, lightning talks и дискуссии. Они проходят только в офлайн-формате и не транслируются онлайн.
Кто выступит: спикеры из Яндекса, Авито, VK и других компаний
На сцене — инженеры и архитекторы ведущих российских компаний: Яндекс, Авито, X5 Tech, Wildberries, VK Tech, Positive Technologies, МТС, CedrusData, Т-Банк.
Среди подтверждённых спикеров:
- Владимир Озеров (CedrusData).
- Александр Токарев (Яндекс).
- Роман Назаренко (Т-Банк).
- Илья Дарковский (Kaspersky).
- Ольга Татаринова (Epoch8).
- Юрий Горынцев (Arenadata).
Программный комитет и эксперты конференции — практикующие инженеры с опытом построения крупных дата-платформ. Они отбирают доклады, что гарантирует высокий уровень содержания.
Для кого эта конференция
SmartData 2025 будет полезна:
Практикующим инженерам данных — для изучения новых инструментов и обмена опытом.
Разработчикам и архитекторам — для глубокого погружения в архитектуру платформ и современные подходы к DataOps.
Аналитикам и специалистам BI — чтобы разобраться в трендах управления данными и качества данных.
Тем, кто рассматривает карьерный переход в сферу работы с данными — как возможность познакомиться с сообществом и получить представление о ключевых направлениях.
Для кого эта конференция
Как участвовать: офлайн и онлайн
Конференция пройдёт в гибридном формате:
Очно в Санкт-Петербурге — с возможностью общения со спикерами, посещения дискуссий и афтерпати.
Онлайн — с трансляцией в высоком качестве и доступом к записям.
Особенности участия:
- Видеозаписи в 4К для детального просмотра материалов.
- Офлайн-дискуссии и круглые столы, не транслируемые онлайн.
- Сессии вопросов и ответов с экспертами после докладов.
- Поддержка участников в Telegram-чате.
- Сертификаты для подтверждения участия.
Почему это важно для карьеры в Data
Для тех, кто работает с данными или планирует войти в эту сферу, SmartData 2025 — возможность:
Узнать о трендах. Какие инструменты становятся стандартом? Какие подходы используют лидеры рынка? Конференция даёт ответы из первых рук.
Увидеть реальные кейсы. Спикеры делятся опытом построения дата-платформ в крупных компаниях. Это не теория, а практика с цифрами и выводами.
Познакомиться с сообществом. Нетворкинг с практиками помогает найти работу, получить консультацию или просто обменяться опытом.
Понять, куда двигаться. Если вы думаете о смене специализации внутри Data или хотите войти в сферу — конференция покажет актуальные направления и требования рынка.
Что дальше
SmartData 2025 — это площадка, где встречаются практикующие инженеры и архитекторы, обсуждаются тренды в работе с данными и разбираются реальные технические кейсы.
Для специалистов в области Data Engineering это возможность обновить знания, получить обратную связь от коллег и задать вопросы экспертам.
Если вы работаете с данными или планируете начать карьеру в этой сфере — следите за анонсами мероприятия. Гибридный формат позволяет участвовать из любой точки страны.
