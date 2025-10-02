SmartData 2025: 600 участников, 60 спикеров и главные тренды инженерии данных

5–6 октября в Санкт-Петербурге и онлайн пройдёт SmartData 2025 — крупнейшая в России специализированная конференция по инженерии данных. Мероприятие состоится в конгресс-отеле Airportcity Plaza и соберёт более 600 участников, 60 спикеров и 45 докладов.

SmartData проводится JUG Ru Group с 2017 года и за это время стала ключевой точкой встречи инженеров данных. Организаторы подчёркивают: это единственная конференция в стране, полностью посвящённая инженерии данных — от MLOps до BI.

В 2025 году конференция продолжает расти: более 140 мероприятий за плечами команды, расширение тематики и рекордное число участников.

О чём будут говорить: 7 ключевых направлений

Организаторы позиционируют SmartData как площадку с упором на технические выступления. В фокусе — современные подходы к работе с данными: от архитектуры платформ до внутренних механизмов баз данных.

Программа 2025 года охватывает семь направлений:

Data Tools — новинки Apache Iceberg, Spark Connect, сторонние движки исполнения для Apache Spark.

Data Management — мониторинг DWH, data lineage, дата-контракты и метаданные.

Architecture of Data Platforms — построение lakehouse, DataOps, self-service-витрины в Авито, эксплуатация YugabyteDB.

Use Cases — практические примеры работы с BI, Airflow, Hadoop. Опыт X5 Tech и других крупных компаний.

AI/LLM in Data — интеграция больших языковых моделей: Semantic RAG, безопасные LLM-сервисы, AI-ассистенты.

Database Internals — кодеки в ClickHouse, алгоритмы векторного поиска.

Data Quality — практики обеспечения качества данных и сервисы самообслуживания.

Кроме основных секций, в расписании — круглые столы, lightning talks и дискуссии. Они проходят только в офлайн-формате и не транслируются онлайн.

Кто выступит: спикеры из Яндекса, Авито, VK и других компаний

На сцене — инженеры и архитекторы ведущих российских компаний: Яндекс, Авито, X5 Tech, Wildberries, VK Tech, Positive Technologies, МТС, CedrusData, Т-Банк.

Среди подтверждённых спикеров:

Владимир Озеров (CedrusData).

Александр Токарев (Яндекс).

Роман Назаренко (Т-Банк).

Илья Дарковский (Kaspersky).

Ольга Татаринова (Epoch8).

Юрий Горынцев (Arenadata).

Программный комитет и эксперты конференции — практикующие инженеры с опытом построения крупных дата-платформ. Они отбирают доклады, что гарантирует высокий уровень содержания.

Для кого эта конференция

SmartData 2025 будет полезна:

Практикующим инженерам данных — для изучения новых инструментов и обмена опытом.

Разработчикам и архитекторам — для глубокого погружения в архитектуру платформ и современные подходы к DataOps.

Аналитикам и специалистам BI — чтобы разобраться в трендах управления данными и качества данных.

Тем, кто рассматривает карьерный переход в сферу работы с данными — как возможность познакомиться с сообществом и получить представление о ключевых направлениях.

Хотите освоить инженерию данных или прокачать навыки в Data Science? На нашем сайте собраны курсы по Data Science, машинному обучению, аналитике и DataOps. Используйте фильтры, чтобы найти программы с сертификатами от ведущих компаний и школ.

Как участвовать: офлайн и онлайн

Конференция пройдёт в гибридном формате:

Очно в Санкт-Петербурге — с возможностью общения со спикерами, посещения дискуссий и афтерпати.

Онлайн — с трансляцией в высоком качестве и доступом к записям.

Особенности участия:

Видеозаписи в 4К для детального просмотра материалов.

Офлайн-дискуссии и круглые столы, не транслируемые онлайн.

Сессии вопросов и ответов с экспертами после докладов.

Поддержка участников в Telegram-чате.

Сертификаты для подтверждения участия.

Почему это важно для карьеры в Data

Для тех, кто работает с данными или планирует войти в эту сферу, SmartData 2025 — возможность:

Узнать о трендах. Какие инструменты становятся стандартом? Какие подходы используют лидеры рынка? Конференция даёт ответы из первых рук.

Увидеть реальные кейсы. Спикеры делятся опытом построения дата-платформ в крупных компаниях. Это не теория, а практика с цифрами и выводами.

Познакомиться с сообществом. Нетворкинг с практиками помогает найти работу, получить консультацию или просто обменяться опытом.

Понять, куда двигаться. Если вы думаете о смене специализации внутри Data или хотите войти в сферу — конференция покажет актуальные направления и требования рынка.

Что дальше

SmartData 2025 — это площадка, где встречаются практикующие инженеры и архитекторы, обсуждаются тренды в работе с данными и разбираются реальные технические кейсы.

Для специалистов в области Data Engineering это возможность обновить знания, получить обратную связь от коллег и задать вопросы экспертам.

Если вы работаете с данными или планируете начать карьеру в этой сфере — следите за анонсами мероприятия. Гибридный формат позволяет участвовать из любой точки страны.